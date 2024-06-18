Сменщик Бен-Йеддера после «крестов» и открытие «Арсенала». Они зажигают на Евро

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вчера, 19:18

Форварды второго плана готовы сделать новый шаг в своей карьере.

Чемпионаты мира и Европы – период, когда незаметные игроки вдруг выходят на первый план и добывают для своих команд победу, когда футболисты могут сделать рывок в карьере или переломить назревший спад. Некоторые уже сотворили перформанс, кто-то показал, что его стоит ждать в ближайшем будущем.

Хаверц может окончательно превратиться в топ-форварда

Кай будет основным выбором для Нагельсманна не от хорошей жизни – у немцев просто нет достойной альтернативы. Фюллькруг из-за проблем со здоровьем не может проводить полные матчи, его будут выпускать только со скамейки. Да и не тянет он на статус элитного завершителя. Байер же – будущее бундестим, но не её настоящее.

Футболист наигрывался на острие ещё в «Арсенале» – и после притирок стал выдавать результат. Но пока за таким решением тянется шлейф временного, хоть на острие Кай и стал намного ярче (выдал лучший свой сезон в Англии). Чтобы закрепиться в новом амплуа, форварду не хватает пары громких перформансов и стабильного отрезка. Данный вопрос вполне может сняться на Евро.

Уже в матче против Шотландии Хаверц доказал, что тренер не найдёт решения эффективнее – он быстро считывал перемещения партнёров и освобождал зону под забегания, опускался к центру поля для помощи в продвижении мяча. Вёл себя как идеальная «ложная девятка». Ещё пара перформансов – и в Лондоне тоже откажутся от поиска нападающего.

Вегхорст – джокер Нидерландов под большие турниры

Он мог стать решением проблем для топ-клуба. Форвард уже сверкнул на ЧМ -2022, когда отметился дублем в матче плей-офф против Аргентины. Благодаря его голам голландцы добрались до серии пенальти с будущими чемпионами мира. И после этого рискнуть решили в МЮ – манкунианцы арендовали Вута до окончания сезона-22/23. Тогда же всплыла проблема: форвард отлично проявляет себя в отдельных матчах за сборную, но не может перенести это на дистанцию сезона на клубном уровне.

С другой стороны, для сборной Вегхорст по-прежнему полезен, а потому Евро-2024 – его время. Форвард «Хоффенхайма» взялся за дело с первых же матчей. Поединок с Польшей складывался для голландцев неудачно – пропустили первыми, сравняли, но после никак не могли вырваться вперёд. За 10 минут до окончания основного времени на табло по-прежнему горели 1:1. И тогда-то включился Вут, его гол принёс Нидерландам победу. Пока что в группе с французами, поляками и австрийцами они занимают 1-е место.

Гакпо приступает к реабилитации

Турнир важен и для молодого форварда «Ливерпуля». Коди тоже засветился на мундиале – его выступление на мировом форуме стало финальным аргументом для мерсисайдцев в пользу покупки. Период после трансфера – рутина и медленная адаптация, на Гакпо свалилась немалая доля часто заслуженной критики. При этом в последнее время он даже начал показывать то, что от него ждут. И всё-таки уверенности в перспективах нападающего нет.

Поэтому-то и важно ударно провести чемпионат Европы. Коди начал с гола Польше (и награды лучшему игроку матча) – сравнял счёт, а Вегхорст позже забил победный. Главное, что исполнителю доверяет Куман. Тренер регулярно выпускает его в старте, после перехода на схему с двумя центральными защитниками сместил с острия на левый фланг атаки. Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот тоже голландец и может перенять идеи Рональда, чтобы окончательно интегрировать Гакпо в систему. Просто сейчас надо показать, что игра стоит свеч.

Должен сверкнуть кто-то из Швейцарии

Обычно это происходит так: крепкая сборная-середняк добивается успеха и просачивается среди грандов в плей-офф, на фоне командной дисциплины и полной реализации тренерских установок выделяются один-два исполнителя, которые заслуживают особого внимания.

И Швейцария тянет на то, чтобы пробиться из группы. На Ноа Окафора прошлым летом уже купился «Милан», он откровением не станет. Зато раскрыться могут Квадво Дуа или Брель Эмболо. Первого вообще никто не знает – он всю карьеру провёл в швейцарских клубах, при этом по большей части бороздил второй дивизион. Лишь год назад форвард отправился во вторую Бундеслигу играть за «Нюрнберг», а минувший сезон провёл в «Лудогорце». Долгий период становления привёл к тому, что этот Евро – дебютный большой турнир для Дуа. И он начал его с гола в ворота Венгрии.

Эмболо в плане карьерных взлётов и падений порасторопнее. В 2016 году покинул родину, провёл 6 сезонов в Германии, после чего перебрался в «Монако». Но с травмой крестов 27-летний форвард успел уйти в тень – в минувшем сезоне провёл только 5 матчей. Якину этого хватило, чтобы вызвать игрока. Сейчас главная мотивация Бреля – напомнить о себе.

Шанс Скамакки доказать просчёт «Вест Хэма»

Джанлука хотел выйти на мировой уровень, когда отправлялся на туманный Альбион. До этого он зажёг в «Сассуоло» (16 голов в 36 матчах Серии А в сезоне-2021/22). Но с «молотобойцами» продуктивного союза не вышло. Итальянец проиграл конкуренцию, редко играл, а за 16 матчей чемпионата отличился только тремя голами.

В любом случае, нападающий расставил все точки над «i» чуть раньше – своим сезоном за «Аталанту». Бергамаски подобрали игрока, когда тот искал выход из Лондона обратно в родной чемпионат. И под руководством Джан Пьеро Гасперини Скамакка добился лучших результатов в своей карьере – мог поднять над головой Кубок Италии («Аталанта» пробилась в финал, где уступила «Юве»). И остановил непобедимый «Байер» в финале Лиги Европы. Сам при этом стал лучшим бомбардиром команды в еврокубке и чемпионате Италии.

Вряд ли у Скамакки осталась (если вообще была) спортивная злость на «молотобойцев» – просто такой яркий сезон стоит завершить красиво.