Нос Мбаппе и макушка Вебера. Французы обыграли австрийцев за счёт автогола

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сегодня, 01:07

Килиан снова не смог забить на Евро.

Сборная Франции с результатом 1:0 выиграла у команды Австрии. Несмотря на скромный счёт, игра получилась весьма интересной.

Пара лёгеньких уколов

Французы быстро овладели инициативой, да и австрийцы особо этому не препятствовали. Сначала вице-чемпионы мира заработали штрафной, из которого не извлекли ничего путного. Потом Килиан Мбаппе убежал от всех по левому флангу, но пробил в ближний угол. Вратарь сборной Австрии Патрик Пентц этого только и ждал — перевёл мяч на угловой. Который был выполнен без особых изысков.

К десятой минуте австрийцы осмелели, довели мяч до чужой штрафной и заставили Тео Эрнандеса попрыгать у своих ворот. Через минуту с небольшим Эрнандес проник уже к чужим владениям и пробил. Получился ни удар, ни прострел и момент был упущен. Но похоже французы нащупали тонкое место в австрийской обороне — её правый фланг, за который отвечал Штефан Пош.

Стоило Усману Дембеле нажать на газ, как его сбил Максимилиан Вебер. Испанский судья Хесус Хиль Мансано полез в карман за жёлтой карточкой. Антуан Гризманн приложился с линии штрафной и заработал угловой. А ведь мог бы и поделиться с Дембеле, получилось бы острее. Но угловой на этот раз разыграли куда интереснее. И австрийцы подали с угла поля — размяли Мика Меньяна. А тем временем секундомер отмотал половину тайма.

Самострел Вебера

И тут же сборная Австрии провела атаку левым флангом. Кристоф Баумгартнер во французской штрафной, но там даже не было намёка ни на нарушения, ни на симуляцию. Но стартовое преимущество «les blues» как-то сошло на нет. Австрийцы даже смотрелись чуточку интереснее. Конрад Лаймер просочился в штрафную соперников и даже пробил. Меньян в броске отбил мяч, а потом не позволил ему уйти за линию ворот.

Суливший выгоду французам штрафной с правого фланга обернулся быстрым проходом целой группы австрийцев к владениям Меньяна. А затем Баумгартнер бил в упор после передачи Марселя Забитцера. От гола сборную Франции спас Меньян, от углового — боковой судья.

И тут ни с того ни с сего сборная Франции вышла вперёд. Сначала Филип Мвене перемудрил на левом фланге обороны. Мбаппе прострелил. И Вебер замкнул этот пас точным ударом головой по своим воротам. Так на 38-й минуте французы повели в счёте.

Австрийцы весьма стоически пережили эту неприятность и снова отправились искать счастье у чужих ворот. Но потом французы опять прибрали к ногам мяч, а с ним и преимущество. Антуан Гризманн длинным пасом довёл Мбаппе до ворот. Килиан вместо того, чтобы пробить, стал зачем-то обыгрывать Пентца. В результате потерял мяч. А там и свисток на перерыв подоспел.

И никакого удержания

Второй тайм начался с прессинга австрийцев и рассечённого лба Гризманна. Вебер толкнул Антуана корпусом в рекламный щит. Кровь остановили, голову перевязали, но повязка продержалась менее минуты. Пришлось снова обратиться к медикам. Замена не потребовалась.

Соперники вновь принялись обмениваться быстрыми, но абсолютно безвредными выпадами. Перспективной выглядела разве что атака с участием Маркуса Тюрама, но сын легендарного защитника по имени Лилиан притормозил в штрафной.

Французская пружина разжалась на 54-й минуте, когда Мбаппе получил мяч из глубины поля, убежал от Вебера и не попал в ворота. Капитан сборной Франции был близок к своему первому голу в финальных стадиях чемпионатов Европы, но мяч каким-то чудом миновал ворота. Австрийцы пощекотали французам нервы парочкой угловых, после чего Ральф Рангник произвёл сразу три замены. На поле в компании Гернота Траунера и Патрика Виммера появился многолетний лидер австрийской сборной Марко Арнаутович. Который сразу забрал у Забитцера капитанскую повязку. Среди отправившихся отдыхать оказался незадачливый Вебер.

Забитцер, освободившийся от капитанской повязки, растянулся в чужой штрафной. Этот весьма спорный момент не вызвал никаких вопросов у испанского судьи. Возросшая активность австрийцев имела крайне низкий КПД . А французы создали несколько опасных моментов у ворот Пентца. Тюрам бил после паса Нголо Канте — прямо во вратаря. Потом никто не смог замкнуть прострел Эрнандеса. Тюрам накрутил защитника в штрафной и отправил мяч в молоко.

Австрийцы не собирались капитулировать. После опасного заброса со штрафного не попал кулаком по мячу как следует Меньян. Мяч свалился в штрафную, откуда его вынесли защитники. Лаймер вывел Баумгартнера к воротам. Вратарь опередил австрийца, но получил бутсой по лицу. Меньян быстро вскочил на ноги. Австрийцу дольше оказывали помощь, а потом ему же вручили жёлтую карточку за опасную игру.

Французы в долгу не остались. Рандаль Коло Муани мог найти лучшее продолжение атаки, но поспешил с передачей. Мбаппе выложил мяч Эдуарду Камавинге, но тот не смог пробить как следует. Наконец Мбаппе после навеса Гризманна со штрафного наносил удар головой. Неточно. К тому же капитан французов врезался носом в плечо австрийского защитника Кевина Дансо. Пришлось оказывать помощь. Килиан покинул поле, затем самовольно вернулся, присел на поле и получил жёлтую карточку. Продолжить игру Мбаппе не смог. И пока неясно, что же стряслось с его носом. С первым голом на Евро Килиану придётся повременить.

Судья Мансано добавил аж девять минут. Никто время не тянул. В том числе и французы, которые избежали соблазна засушить игру. Оливье Жиру мог снять все вопросы, но не использовал выгодную возможность. Автогол Вебера остался единственным в матче. Французы выиграли 1:0. Эта победа стала для Дидье Дешама сотой в качестве главного тренера сборной Франции.

Французы начали с победы на турнире. Но теперь вся страна будет теряться в догадках — что же с носом Килиана Мбаппе.