Король промахов Лукаку забивал, но голы отменяли. Безумный понедельник на Евро

1718651739

вчера, 22:15

Невероятно, Бельгия проиграла Словакии.

Лукаку насобирал отменённых голов

По сумме игр на чемпионате мира в Катаре и на кубке Европы в Германии нападающий сборной Бельгии собрал уникальный набор статистики. У него восемь ударов, половина в створ ворот. Качество шансов перевалило за 2.5 xG, мог легко забить 4 мяча с его-то опытом и классом. А на выходе лучший снайпер квалификации Евро не отличился ни разу в финальных частях. А ведь у Ромелу есть 14 голов в 8 матчах отбора, абсолютный рекорд турнира.

Вот так работает психология в футболе. Против слабых соперников и без давления трибун Лукаку забивал каждые 39 минут. Цифры и статистика, разумеется, важны. Но важнее реализация и твердость мысли. Румыны сегодня били издали – заставили голкипера «Реала» Лунина пропускать мячи и ошибаться. А словаки реализовали свой шанс (Иван Штранц пробил мимо вратаря) и спокойно терпели атаки Бельгии, пережив полтора десятка ударов.

Чем-то напомнило поединок Англии и Сербии, где фавориту тоже было непросто и душно. Актуальные примеры всегда помогают зрителям «войти» в турнир, вроде Евро, где столько матчей за день. И хотя команда тренера Доменико Тедеско была острее в атаке, чем рациональные подопечные Саутгейта вчера, причем намного, можно сравнить плотную и смелую игру словаков с действиями сербов. Но сборной со столицей в Белграде не повезло.

А вот команда из Братиславы порадовала своих сестер и братьев. Славный результат для коллектива итальянского наставника Франческо Кальцоны, но надо отметить – словакам крупно повезло. Лукаку забивал, но попадал в маленький офсайд, а позже автор голевой передачи на Ромелу в другой результативной атаке сыграл рукой. Касание видно на повторе, но также отметим работу чипа, который содержится в мяче – датчик не пропустил момент.

Тедеско проиграл опытному коллеге

Словакия создала 10 атак с ударами, 4 из них завершились выстрелами в створ ворот. Можно поздравить Кальцону – давнего друга известного наставника Маурицио Сарри. Когда-то Франческо посоветовал на свое место бывшего банкира. А теперь получит от Сарри приятное дружеское сообщение после выдающегося результата в стартовом поединке Евро-2024. Словаки терпели и ждали, словаки сражались и сжимали волю в славянский кулак.

Крепкие парни дрались, чтобы крутая Бельгия в итоге проиграла. Команда тренера Тедеско по движению превзошла Англию и выступила лучше, чем опытные хорваты против испанцев. Но на табло счет в пользу Кальцоны. А это значит, что ситуация в группе запутывается. Бельгия и Украина проиграли, Словакия и Румыния победили. Второй тур будет решающим для команд Тедеско и Реброва, а вот в третьем у Кальцоны и Йордэнеску есть вариант.

На Евро видели, как играли ничьи, которые всех устраивали. Но для начала важен второй тур и анализ ошибок Тедеско. У Доменико будут шансы против Румынии и Украины. Эти команды не показали в первом матче между собой выдающийся футбол. И если украинцы имеют в составе талантливых ребят, которые могут извлечь выводы из разгрома, то румынам сложнее. А бельгийцы должны злиться на себя, поскольку они повторили фокус ЧМ -2022.

При Мартинесе в решающий момент Бельгия выигрывала крайне редко. Даже в таких матчах нужны были серийные подвиги великолепного голкипера Куртуа. Сегодня оборона без Тибо – зря Тедеско его отсеял, не отработала круто, но и атаку нужно ругать. Если отнять качество моментов в отмененных голевых атаках, то остается меньше 2 xG. Бельгия висела на чужих воротах 60 % игрового времени, но не было десятка ударов в створ, всего лишь пять попыток.

Команде Бельгии не хватает гармонии

Набор футболистов хороший. Понятно, что не такой звездный, как раньше. Но три года назад отсутствие у Италии звезд уровня Мальдини, Несты, Пирло и Тотти не помешало Манчини выиграть кубок Европы. «Скуадра» была единым целым. Сегодня Бельгия не показала единство, потому что они сомневались друг в друге. Лукаку злился, что напарники неправильно отдают передачи. А племейкеры, когда пасовали на Ромелу, не верили, что он забьет по правилам.

К судейству нет вопросов, так как отмена голов строго по правилам. По отдельности Бельгия не провалилась. Например, Лукаку занимал правильные позиции, чтобы получать свои моменты. А все вместе «красные дьяволы» не отправились в рай для победителей стартовых поединков Евро. Доменико Тедеско имеет шансы учесть нынешнее поражение, но бельгийцев надо ругать не за весь матч, а за первый тайм. Как можно так медленно работать в дебюте?

Лукаку и Де Брюйне наивно поверили, что они задавят словаков. А ведь те не жалуются на физику, как и румыны в первом матче. Тедеско начал неважно, но при этом видно, что Бельгия – самая сильная команда в группе. Впрочем, они были не слабее Марокко и Хорватии, а из группы в Катаре не вышли. А что же Словакия? Пожалуй, не будем их перехваливать, поскольку это скромная команда, которая просто тоже не была монолитной и идеальной.

Зато толково сыграл автор гола Штранц. Иван не просто забил, а ещё создал три момента. Рядом были футболисты, которые выпадали, вроде центрфорварда. Бельгия не проиграла Словакии в футбол, но уступила по игре нервов и реализации. Этого достаточно на подобных турнирах. Но только в одном конкретном матче. Хотя это первая жирная сенсация турнира, речь об исправимом минусе – реализации моментов. В футболе бывает, что ничего не залетает.