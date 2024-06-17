Первая сенсация чемпионата Европы. Голкипер «Реала» Лунин допустил грубые ошибки

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вчера, 18:29

Румыны разгромили сборную Украины.

Резкая Румыния удивила команду Реброва

Когда до матча котировки на победу одной команды более чем в два раза выше, чем на успех другой, то в поединке есть разделение на фаворита и аутсайдера. Конечно, это не разница по классу и мастерству, как у Германии и Шотландии. Но на фоне остальных сыгранных поединков Евро-2024 встреча Румынии и Украины теперь выделяется благодаря трем подряд голам команды Эдварда Йордэнеску. Скромная по составу сборная классно подготовилась к игре.

Мюнхенское солнце напекло светлые головы игроков команды Реброва. В результате матч, в котором играли футболисты «Реала», «Арсенала», «Челси» и «Жироны», завершился их поражением. Понятно, что когда первые два гола – дальние удары, то можно говорить о стечении обстоятельств. Но голы Испании в ворота Хорватии тоже пришли не в результате постоянных атак на ворота Ливаковича. Реализация моментов на таких турнирах очень важна.

На трибунах был Мирча Луческу, бывший тренер «Шахтёра» и «Динамо». Он улыбался, когда его родная сборная забивала очередной мяч, но при этом не праздновал так бурно, как другие важные гости. К шестидесятой минуте Украина проигрывала 0:3, и это сенсационный результат. Тренер Ребров говорил публично, что ему нравится уровень организации обороны у Румынии и не нравится скорость этой команды. Как в воду глядел – соперник был резким.

Румыны молодцы, что распределили силы на весь поединок. За счет невысокого темпа их хватило на целый матч, не было отрезков, как у многих сборных, которые пытались первыми создать сенсацию. Но всё, вакансию заняли, команда молодого 46-летнего тренера Йордэнеску справилась первой. Рано или поздно это должно было случиться, на Евро постоянно происходят локальные и глобальные сюрпризы. И Румынии здорово помогли соперники.

Голкипер Лунин подарил сопернику два гола

В следующем туре против Словакии в пятницу в воротах сборной Украины будет вратарь «Бенфики» Трубин. Но в основе в дебютной встрече тренер Ребров доверился голкиперу «Реала». И Лунин подвел. В первом тайме Андрей небрежно выбил мяч. Румыны перехватили и забили дальним красивым ударом. Отличился Станчу, хавбек клуба из Саудовской Аравии. Оказалось, что это было лишь начало. Во втором тайме Рэзван Марин нанес дальний удар низом. Коварно, но это не выстрел с метра.

В 9 случаях из 10 голкипер «Реала» Лунин отразил бы этот удар. Но сегодня не его день, Андрей пропустил мяч под руками. Две таких оплеухи не помогли сборной Украины собраться, поэтому они быстро пропустили третий гол. С таким счетом не было шансов отыграться. Особенно против физически хорошо готовой команды Румынии. Что бросалось в глаза – парни крепкие. Не все такие огромные, как защитник «Тоттенхэма» Дрэгушин, но Раду крупнее, чем рослый и подтянутый форвард Довбик.

Артем сегодня сыграл плохо, хотя это лучший снайпер сезона в Ла Лиге. Однако если анализировать события до первого гола, то проблемой сборной Украины стала академичность. Они почему-то решили, что схема «4-2-3-1» легко сработает против «4-1-4-1» от Румынии. Тренер Ребров сегодня разделяет ответственность за поражение с подопечными, поскольку его тренерский штаб оказался не готов к предсказуемым, но толковым подходам Румынии.

Команда в желтых футболках грамотно надавила на все слабые места сборной Украины. Когда в опорной зоне немолодой Степаненко, то можно не успеть закрыть дальние удары. А если рядом с ним атакующий Шапаренко, то без связи с Судаковым выпадают сразу три футболиста. Мудрику и Цыганкову сложно против физически крепкой и низкой обороны, в «Челси» и «Жироне» эти атакующие хавбеки успешно выступают, когда получают пространство и можно включить скорость.

Румыния выиграла на Евро второй раз в истории

Почему до матча многие не верили в Румынию? Ответ в заявке команды, много средних футболистов откровенно скромных клубов. Также соотечественники Георге Хаджи не хватали звезд с неба именно на Евро. На континентальных первенствах у Румынии была одна победа над Англией. Случилась она 24 года назад, благодаря голу с пенальти в концовке обыграли фаворитов 3:2 и вышли в плей-офф Евро-2000 после ничьей и поражения. Но это исключение.

В шестнадцати матчах до сегодня команда Румынии забила на турнире лишь 10 голов. Так что перевес в три мяча против любого соперника в финальной части для них стал бы сенсацией. Десять раз румыны проигрывали в матчах Евро, четверть века ждали новую победу. Сборная Украины выигрывала чуть чаще, но у неё другая плохая привычка. Они постоянно пропускают голы. Пока ни одного «сухаря» в финальных частях после 12 попыток сыграть на ноль.

Не сказать, что команда Румынии провела выдающийся матч. Статистически не было ничего уникального. Зато нанесли немало ударов в створ чужих ворот, реализовали три попытки и почти ничего не позволили атаке сборной Украины. В конце такого поединка неизбежно приходишь к выводу, что формальный фаворит перегорел психологически. Невероятно плохой поединок для команды Реброва, когда каждый футболист словно играл за самого себя.

Разбор полетов будет жестким, задача выхода из группы усложнилась. Знаем примеры, когда в плей-офф отправлялись после поражения в первом матче. Но если занять третью строчку в группе, то будут сравнивать с другими командами. Важна разница мячей. Украинцам стоило забить в ворота Ницэ, чтобы упростить себе задачу против Словакии и Бельгии. Следующий матч решающий – сыграют с соседями, а банду Де Брюйне встретят в последнем туре.