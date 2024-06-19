Роналду старался, но не смог. Португалия дожала чехов с помощью джокеров Мартинеса

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сегодня, 01:18

Криштиану остался без голов, но установил рекорд чемпионатов Европы.

В поисках Роналду

Встреча в Лейпциге началась при проливном дожде. Португальцы быстрее приспособились к непростым условиям и сразу овладели мячом, а вместе с ним и игровым преимуществом. Чехи им в этом не препятствовали, но выстроили мощные редуты на подступах к штрафной. В первые 15 минут сборная Португалии пыталась раскачать правый фланг чешской обороны. Активен, но не особо эффективен был Рафаэл Леау. Первый удар, очень неточный нанес Нуну Мендеш. Португальцы подали парочку угловых. Но Криштиану Роналду, который стал первым футболистом, выступившим на шести чемпионатах Европы, пробил головой мимо.

Время шло. Сборная Португалии прижала соперника к воротам. Чехия словно стеснялась переходить центральную линию. Но и подопечные Роберто Мартинеса создали первый момент, который можно назвать острым, только в середине первого тайма. Мокрый газон помешал Леау замкнуть прострел Бруну Фернандеша.

А что же главная звезда сборной Португалии? В первые полчаса Криштитану Роналду был совершенно незаметен на поле. Мяч не получал, а стало быть воротам Индржиха Станека мало кто угрожал. Чехи постепенно выровняли игру. И тут же всплеск активности на 32-й минуте — Криштиану Роналду оказался один против Станека. Эту дуэль выиграл вратарь. Потом КриРо вывел к воротам чехов Витинья. Но снова голкипер был на высоте. Перед самым перерывом 39-летний бомбардир пробил метров с 10. Снова был хорош Станек. На перерыв соперники ушли, так и не забив ни одного мяча. Что вполне логично. На большее португальцы не наиграли. Не говоря уже о чехах. Соотношение ударов 10 к 1, а угловых — 8:0. Догадайтесь, в чью пользу.

Португальцы усилили натиск

Ко второму тайму ливень превратился в дождь. Тренеры Роберто Мартинес и Иван Гашек решили повременить с заменами. Видимо, наставников устраивала игра своих подопечных. Команды обменялись дальними и крайне неточными ударами Диогу Далота и Патрика Шика. В целом же стороны действовали не спеша. Особенно чехи. На 55-й минуте Криштиану Роналду совершил свой фирменный прыжок в штрафной и пробил головой. Но дело завершилось всего лишь бесполезным угловым.

На 58-й минуте Патрик Шик заработал штрафной в ворота своей команды с жёлтой карточкой в придачу. Роналду обвёл стенку из пяти человек, но Станек зафиксировал мокрый мяч. Вскоре чешская оборона дала сбой, однако Бруну Фернандешу помешал пробить Робин Гранач.

Голы из ниоткуда

Ивану Гашеку подобное доминирование надоело, равно как и травоядность чешской атаки. Тренер сборной Чехии снял обоих нападающих — Яна Кухту и Патрика Шика. Появились Ондржей Лингр и Моймир Хытил. И тут же состоялся гол в ворота Диогу Кошты. Мяч в кои-то веки оказался в португальской штрафной, был вынесен на Владимира Цоуфала, а тот отдал назад Лукашу Проводу. Удар с 25 метров, рикошет от штанги, и мяч запрыгал в португальских воротах. Вот так вопреки логике чехи вырвались вперёд.

Мартинес среагировал мгновенно. Убрал с поля заскучавших Леау и Далота, бросив в бой Диогу Жоту и Гонсалу Инасиу. И вскоре равновесие было восстановлено. Чехи дали пробить головой Нуну Мендешу. Станек крайне неудачно отбил мяч в голень Гранача, который невольно стал автором гола в свои ворота. Секундомер отсчитал 70 минут.

Какое-то время команды играли без ворот, а потом на дальний удар низом решился Витинья. Станек кончиками пальцев отбил мяч на угловой. Из которого португальцы вновь не извлекли никаких дивидендов. Чехи стали вести себя куда смелее. Удар Петра Шевчика пришёлся в защитника португальцев, а первым успевший на отскок Соучек в ворота не попал.

Португальцы не хотели начинать чемпионат с ничьей и заметно активизировались в последней десятиминутке. Но эта активность обернулась спешкой, а та, в свою очередь, привела к частым потерям мяча. Казалось, что чехи смогут сгонять столь желанную ничеечку.

И тут последовала вспышка. После навеса с правого фланга Криштиану Роналду пробил головой в стойку, а Диогу Жота добил мяч в сетку. Но рано радовался Жота, затолкав мяч под футболку. Итальянский судья Марко Гуида с помощью VAR углядел у КриРо положение вне игры и отменил взятие ворот. Особых протестов со стороны сборной Португалии замечено не было.

И тут вышел Шику

А когда матч катился к закономерной по большому счёту ничьей, португальцы вышли вперёд. В добавленное время два только что появившихся на поле португальца сотворили победный гол. Педру Нету прострелил с левого фланга, Робин Гранач крайне неудачно прервал передачу, а Франсишку, он же Шику Консейсау, сын известного футболиста и тренера Сержиу Консейсау, с близкого расстояния поразил ворота. Станек был бессилен. Мартинес угадал с заменами.

Чехи, возможно, наиграли на ничью, но были вынуждены покинуть поле в минорном настроении. А сборная Португалии благодаря голу 21-летнего Шику начала турнир с победы 2:1. Миниатюрный форвард прекрасно дебютировал на чемпионате Европы. Знаменитый и вечно молодой Криштиану Роналду оставил свои голы на следующие матчи.