Ничья, равная победе. Швейцарцы досрочно вышли из группы

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сегодня, 00:32

У шотландцев и венгров сохраняются шансы.

В группе А мог определиться второй выходец в плей-офф. Для этого швейцарцам было достаточно не проиграть команде Шотландии. Встреча в Кёльне не выявила победителя 1:1. Таким образом, сборная Швейцарии вслед за немцами гарантировала своё участие в одной восьмой финала.

Невезучий Шер

Тринадцатая минута встречи стала несчастливой для швейцарцев. Подопечные Мурата Якина заработали угловой. Но разыграли его бездарно, а шотландцы быстренько провели контратаку. Капитан островитян Скотт МакТоминэй получил мяч в чужой штрафной от Каллума Макгрегора и немедленно пробил. Вратарь сборной Швейцарии среагировал на удар и был готов отбить мяч. Но тут не вовремя подставил ногу опытнейший Фабиан Шер, после чего мяч запрыгал в сетке швейцарских ворот. Очередной автогол на Евро.

Швейцарцев эта неприятность нисколько не смутила. Они продолжили давление на ворота. Но кроме парочки угловых ничего не создали. Шотландцы в свою очередь грамотно оборонялись и искали возможность для новой разящей контратаки.

Подарок для Шакири

Но преимущество сборной Шотландии продержалось двенадцать минут. Причём ответный гол привезли себе сами. Вынос мяча через центр превратился в пас на Джердана Шакири , а тот не раздумывая пробил по воротам со своей рабочей левой. Удар получился на славу. Ангус Ганн был бессилен что-либо противопоставить. Шакири снова отличился на крупном турнире — чемпионате мира и Европы. Уже в шестой раз подряд.

А вот шотландцев пропущенный мяч выбил из равновесия. Опасно бил Силвэн Видмер. Удар Дана Ндойе перевёл на угловой Ганн. Наконец Ндойе отправил мяч по месту назначения, но побывал перед этим в офсайде. Для отмены гола даже не потребовались услуги VAR .

После засчитанного взятия ворот активность швейцарцев пошла на убыль. Шотландцы, напротив, несколько раз наведались к владениям Зоммера, а Че Адамс после розыгрыша углового заставил вратаря соперника вступить в игру. Ближе к перерыву игра успокоилась. Правда Гранит Джака вынудил Ангуса Ганна проявить мастерство. Соперники стали осторожничать и решили отложить выяснение отношений на вторую половину игры. После первого тайма ничья 1:1. Счёт устраивавший швейцарцев и оставляющий шанс для шотландцев, Но впереди был ещё целый тайм.

Ничья для команды Якина

Во второй половине встречи соперники стали действовать несколько осторожнее. Но швейцарцам всё же удалось создать парочку острых моментов. Однако удары Дана Ндойе и Рубена Варгаса пришлись мимо ворот. Шотландцы ответили хитроумным розыгрышем мяча, приведшего к удару Гранта Хэнли в стойку.

И снова на какое-то время соперники забыли о существовании чужих ворот. Даже при розыгрыше угловых. Мяч кочевал от одной штрафной к другой, но при этом избегал попадания во владения вратаря. Шотландцы заработали ещё один штрафной. Розыгрыш был интересным в отличие от завершающего удара. Якин произвёл две замены для усиления атаки. Но сборная Шотландии чаще владела мячом. Билли Гилмор картинно растянулся в чужой штрафной, но судья из Словакии Иван Кружляк был миролюбив и не стал показывать шотландцу предупреждение за симуляцию.

Минут за десять до официального окончания матча забегали шотландцы. Снова опасно бил Скотт МакТоминэй — попал в спину соперника. Но команда Стива Кларка так увлеклась атакой, что прозевала забег Бреля Эмболо к своим воротам. Швейцарский нападающий перебросил Ганна и поразил ворота. Судьи снова выявили положение вне игры, и празднования по случаю гола пришлось отменить. Гол Зеки Амдуни никто бы не посмел аннулировать, но вышедший на замену швейцарец из выгодной позиции пробил мимо ворот. Шотландцы ответили рейдом Эндрю Робертсона к воротам Зоммера, и швейцарская оборона не без труда погасила пожар в своей штрафной.

Завершилось основное время, а там и добавленное арбитром стало стремительно таять. Ганн своевременным выходом из ворот опередил Эмболо. Шотландцы утроили последний штурм, но свисток Кружляка возвестил о том, что матч завершился вничью (1:1). После финального свистка изрядно поседевший Мурат Якин улыбался. Сборная Швейцарии набрала четыре очка, а это как минимум второе место и прямой выход в плей-офф. В матче с соседями из Германии швейцарцы могут не особенно выкладываться.

Нет, теоретически сборная Шотландии может обойти швейцарцев при лучшей разнице мячей. Но на данный момент у Швейцарии соотношение голов 3:2, а у Шотландии 2:6. Чтобы шотландцы оказались выше, в заключительном туре должно случиться что-то невообразимое. Даже самые отвязные фанаты в килтах не верят в подобный расклад. Поэтому можно смело поздравлять швейцарцев с выходом в плей-офф.

Растерзанная немцами сборная Шотландии оставила на этот раз хорошее впечатление. Команда выглядела боевитой и аккуратной. Не без ошибок в обороне и везения. «Тартановые» заработали важнейший балл, который не только вывел их на третье место. У шотландцев появился шанс впервые в истории крупных турниров выйти из группы. Для этого нужно всего-навсего обыграть в заключительном туре сборную Венгрии. Ничьей маловато будет. Любопытно, но оба мяча шотландской команды — подарки соперников. В первом туре свои ворота поразил Антонио Рюдигер, во втором — Фабиан Шер. Если подопечные Кларка станут забивать сами и переиграют венгерскую команду, то их можно будет поздравить с историческим достижением. Четырёх очков будет достаточно для попадания в одну восьмую.

Венгры, проигравшие оба матча, тоже могут не спешить с заказом обратных билетов. Шанс занять третье место никуда не делся. Надо обыграть шотландцев в третьем туре и ждать завершения группового турнира. Три очка могут стать проходным баллом в плей-офф.