Две сенсации и непредсказуемая группа С. Тёмные лошадки удачно стартовали на Евро

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вчера, 16:32

Важный толчок для борьбы за плей-офф.

Наряду с топ-сборными во время Евро нужно следить и за неприметными командами. Это Германия и Испания стартовали уверенно – а некоторым пришлось намного сложнее.

Албанцы напугали Италию – могут сыграть на слабостях Хорватии

Таким сборным можно надеяться разве что на собственную работоспособность, рабоче-крестьянский футбол и недонастрой соперника. И с Италией это даже могло сработать – необъяснимое затмение снизошло на Димарко, защитник вбросил аут в собственную штрафную. Албанцы благодаря такой ошибке и реализации повели. Другое дело, что быстрый мяч напугал самих «красно-чёрных», а «скуадру адзурру» только разозлил – уже к 16-й минуте загорелись 2:1 в пользу команды Спаллетти.

Понятно, что квартет B тянет на звание группы смерти – тут бронзовые призёры недавнего ЧМ -2022, действующие победители Евро и грозные амбициозные испанцы. Но на деле у Албании есть неочевидные шансы на попадание в плей-офф. Помимо первых двух команд от каждого квартета отбираются сборные с 3-го места четырёх из шести групп – эти путёвки распределяются по рейтингу. Первый тур показал, что хорватам не хватает скорости, начинает сказываться возраст – и албанцы могут сыграть на этой проблеме, просто перебороть конкурента. Всё будет зависеть от того, сможет ли сломить «шашечных» Италия и удастся ли «красно-чёрным» сотворить сенсацию с Испанией. Дальше дело за очной встречей.

Ничья Словении и Дании дарит шанс сербам

Сербия навязала свой футбол Англии, затянула «трёх львов» в постоянную борьбу и на какое-то время заставила играть без мяча. Функционально «белые орлы» готовы навязывать борьбу даже фавориту квартета. Только на выходе индивидуальное мастерство Джуда позволило англичанам забрать 3 очка. Это могло бы ощутимо ударить по перспективам сербов – но ранее датчане и словенцы не выявили победителя, так что в группе сохранилась предельная плотность.

Подопечные Драгана Стойковича по-прежнему могут цепляться за 2-ю строчку, чтобы без лишних нервов проходить в плей-офф. В команде есть топ-бомбардир (Митрович), всё ещё неплохи Тадич и Милинкович-Савич, центральные защитники Миленкович и Павлович – в возрасте, когда карьера только выходит на пик.

У Стойковича есть необходимый подбор кадров – нужно только наладить игру в атаке. И вместе с тем избежать разлада. Тадич на игру с Англией оказался в запасе и вышел лишь во втором тайме, чем остался недоволен:

Я лидер и капитан команды. У меня был разговор с тренером. Я лучший игрок этого коллектива и должен был отыграть все 90 минут. Все было бы иначе, выйди я на поле с самого начала встречи. Если тренер хочет, чтобы я играл 30 минут, то пусть так и будет.

Задача тренера – избежать ситуаций, провоцирующих конфликт. Мы уже видели пример сборной Бельгии, которая из-за внутренних разногласий из гранда превратилась в пассажира ЧМ -2022. Важно разобраться с этими проблемами до четверга – тогда коллективу предстоит важнейший матч против Словении.

Румыны и словаки перевернули группу Е

Располагаться команды точно должны были по-другому. Бельгийцы оставались командой-загадкой без ясных перспектив. С одной стороны, мундиаль в Катаре намекал, что в коллективе серьёзные проблемы с микроклиматом, которые так просто не исправить. С другой, Тедеско уже начал наводить порядок – и при нём «красные дьяволы» провели 2023 год без поражений, уверенно прошли на Евро.

И в первом же туре наладившая взаимодействия команда споткнулась о Словакию. Бросается в глаза ужасная реализация Лукаку. Отборочный турнир он провёл так же прекрасно, как и вся команда – но вот уже второй раз к ряду на большом турнире у него пропадает голевое чутьё. Словакия одержала победу, которой от них вообще не ждали – но даже так по итогам первого тура занимает лишь второе место. Лидер у группы Е такой же неожиданный – Румыния. Скромный по уровню исполнителей коллектив внезапно нашёл, что противопоставить более крепкой Украине – 3:0. В итоге последние на старте турнира опускаются на последнее место, бельгийцы – лишь третьи. А лидеры – румыны и словаки.

Голландцы способны оставить Австрию без плей-офф

В группе D расклады не самые очевидные. Франция железобетонно забирает первую строчку – это единственная команда без видимых слабых мест, которая обладает огромным опытом игр в решающих стадиях.

А вот дальше – рубка между Нидерландами, Польшей и Австрией. Первые после прощания с ван Галом провели противоречивый отбор на Евро – со скрипом обогнали Грецию, оба раза по делу уступили французам. Постепенно голландцы переходят в ранг околотопа. Зато Австрия с приходом Рангника подтянулась – в отборе коллектив терял очки только с Бельгией. И проиграл лишь раз. Поляки же способны отобрать очки у конкурента в отдельно взятом матче.