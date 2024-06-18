Последний танец. Португалия идёт за трофеем для своего главного игрока

Евро-2024 начинается с матча против Чехии.
Один из финальных аккордов Роналду
Евро-2024 неразрывно связан с мотивом прощания легенд. Луке Модричу уже 38 – он не торопится уходить из «Реала», но ввиду возраста может возникнуть объективная необходимость. Тони Кроос уже распрощался с мадридцами – и теперь феерит в последних матчах за сборную Германии.
А Криштиану Роналду сменил европейский футбол на Саудовскую Аравию – и готовится к последнему большому походу за трофеем с национальной командой. Их в сборной накопилось уже достаточно – при КриРо португальцы брали медали Евро-2004 и 2012, бронзу Кубка конфедераций в 2017, побеждали в Лиге наций в сезоне-2018/19. Главным же достижением на этом поприще для форварда до сих пор остаётся титул чемпионов Европы в 2016 году. Солидный набор достижений, достойный топ-сборной, однако зная перфекционизм Роналду, можно не сомневаться, что он хотел бы большего.
Постепенно Криштиану перестаёт считаться лидером сборной – уже и возраст, и игровые качества не позволяют доминировать на поле. Но «селесао» по-прежнему готовы дать бой, чтобы порадовать своего вожака. В команде собрались топ-исполнители – Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Пепе придают команде опыта, Далот и Канселу задают темп на флангах – есть и талантливая молодёжь с амбициями сверкнуть на большом турнире (Жоау Невеш и Гонсалу Инасиу). Вкупе это может принести результат.
Важно не сделать сборную заложником
В любом случае уходить надо вовремя – особенно это актуально для Роналду. Форвард, по слухам, намерен продолжить играть в сборной и после Евро – он хочет попасть на ЧМ-2026. Тогда ему будет уже 41 год.
Такое решение в перспективе серьёзно бьёт по португальцам. Игроки макара Криштиану просто не готовы быть середняками – всю карьеру страйкер был лидером коллектива, регулярно выходил в старте и в ответственные моменты брал игру на себя. Тогда становиться победителем помогали феноменальная физика и индивидуальные качества. Теперь игроку будет мешать возраст – с биологией не поспоришь. Но и согласиться с ролью второго плана, быть тёмной лошадкой на скамейке Рон не готов – это сильнейший удар по самолюбию.
Роберто Мартинес в таком случае окажется заложником ситуации. Если брать Рона – то только под стартовый состав, но он уже не так результативен. Или усаживать на скамейку и бороться с последствиями – это скажется на атмосфере в раздевалке.
И, судя по всему, к радикальному решению Роберто Мартинес не готов. Вот его комментарий перед стартом Евро-2024:
Криштиану попал в состав сборной по заслугам. Никого не вызывают сюда из-за имени. Для нас он бомбардир, игрок, способный сделать решающий ход, стянуть на себя защитников и создать свободное пространство. Его манера игры несколько изменилась, но он заслуженно находится в команде, и статистика подтверждает это.
Крепышам повезло с группой
Чехи на фоне «селесао» будут андердогами, но в целом это крепкая команда с претензиями на попадание в плей-офф. В сборной неплохой костяк из топ-чемпионатов – Адам Гложек и Патрик Шик привыкали к накалу чемпионской гонки в «Байере», перспективный вратарь Матей Коварж в том же Леверкузене набрался опыта в конкуренции с Лукашем Градецки. В центральной оси игра по-прежнему строится вокруг полузащитника «Вест Хэма» Томаша Соучека.
Вдобавок к этому чехам повезло с группой. В квартете F нет двух фаворитов, как в группе C, или тройки лидеров с очевидным аутсайдером (группа B). Здесь только Португалия тянет на железобетонного фаворита, а остальные – в диапазоне между пассажирами и тёмными лошадками. У Турции тоже неплохой состав – но им никак не удаётся выжать максимум. После бронзы Евро-2008 команда ни разу не прошла в плей-офф – при этом раз даже сошла на стадии квалификации.
Грузия запрыгнула в последний вагон через стыки – но остаётся аутсайдером. У команды есть только один ярко выраженный лидер – Хвича Кварацхелия. Но параллельно с турниром у его представителей начался спор с «Наполи» из-за желания найти другую команду – это будет лишь отвлекать от футбола. При таких конкурентах Чехии вполне по силам пробиться в следующий этап.
Статус фаворитов будет только мешать
У «селесао» не так уж много игроков, которые готовы ментально справиться с таким грузом ответственности. Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Пепе – столбы, которые привыкли находиться под давлением. Но тот же Рафаэл Леау не справился с ним в «Милане» – минувший сезон показал, что вингеру намного ближе статус игрока эпизода, чем стабильного лидера. Гонсалу Рамуш тоже после яркого перформанса на ЧМ-2022 не показал ничего лучше – его привезли в ПСЖ, чтобы подтвердить статус молодого таланта. На деле Гонсалу тяжело адаптируется в Париже.
Резюмируя – в команде достаточно ярких исполнителей, но далеко не все готовы к психологическим испытаниям. И если на этапе квалификации это никак не сказывалось, то по мере приближения к решающим матчам будет бросаться в глаза всё сильнее.
Прогноз Soccer.ru: но пока речь только о первом туре чемпионата Европы. Подопечным Роберто Мартинеса важнее набрать форму к плей-офф, чем сразу выдать максимум и постепенно угаснуть. Поэтому чуть больше верится в поступательное движение. Поставим на победу португальцев – не самую очевидную и простую.
Там прежде всего сплотилась команда и все играли на результат, а не на одного Месси.
С Португалией совсем другое дело, там нарцисс требует, что бы команда играла только на него, он прежде всего зациклен только на себе, он прежде всего едет за личными рекордами.
На том же ЧМ в Катаре был показательный момент когда он требовал переписать гол партнёра на себя, яко бы он забил волоском.
Разве Месси мог себе такое позволить?
Конечно нет, Месси нужен был трофей, а не собственное любование.
И как вы думаете в сборной Португалии смотрели на такой гнусный поступок?
Мнение всех было понятно, но игроки не могут в открытую критиковать, так его влияние сильно велико.
Зато португальские болельщики не стеснялись в выражениях. Они похуду чемпионата открыто говорили, что ему не место в сборной, он тянет команду вниз.
Португалии на Евро повезло им досталась самая легкая группа, так, что не стоит делать выводы по первым матчам, нарцисс ещё может командам уровня Грузии отгружать по два три гола, но самое интересное будет дальше.
Чем меньше времени на поле будет проводить нарцисс тем больше шансов у Португалии забраться повыше.
Там прежде всего сплотилась команда и все играли на результат, а не на одного Месси.
С Португалией совсем другое дело, там нарцисс требует, что бы команда играла только на него, он прежде всего зациклен только на себе, он прежде всего едет за личными рекордами.
На том же ЧМ в Катаре был показательный момент когда он требовал переписать гол партнёра на себя, яко бы он забил волоском.
Разве Месси мог себе такое позволить?
Конечно нет, Месси нужен был трофей, а не собственное любование.
И как вы думаете в сборной Португалии смотрели на такой гнусный поступок?
Мнение всех было понятно, но игроки не могут в открытую критиковать, так его влияние сильно велико.
Зато португальские болельщики не стеснялись в выражениях. Они похуду чемпионата открыто говорили, что ему не место в сборной, он тянет команду вниз.
Португалии на Евро повезло им досталась самая легкая группа, так, что не стоит делать выводы по первым матчам, нарцисс ещё может командам уровня Грузии отгружать по два три гола, но самое интересное будет дальше.
Чем меньше времени на поле будет проводить нарцисс тем больше шансов у Португалии забраться повыше.