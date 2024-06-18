Последний танец. Португалия идёт за трофеем для своего главного игрока

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вчера, 09:04

Евро-2024 начинается с матча против Чехии.

Один из финальных аккордов Роналду

Евро-2024 неразрывно связан с мотивом прощания легенд. Луке Модричу уже 38 – он не торопится уходить из «Реала», но ввиду возраста может возникнуть объективная необходимость. Тони Кроос уже распрощался с мадридцами – и теперь феерит в последних матчах за сборную Германии.

А Криштиану Роналду сменил европейский футбол на Саудовскую Аравию – и готовится к последнему большому походу за трофеем с национальной командой. Их в сборной накопилось уже достаточно – при КриРо португальцы брали медали Евро-2004 и 2012, бронзу Кубка конфедераций в 2017, побеждали в Лиге наций в сезоне-2018/19. Главным же достижением на этом поприще для форварда до сих пор остаётся титул чемпионов Европы в 2016 году. Солидный набор достижений, достойный топ-сборной, однако зная перфекционизм Роналду, можно не сомневаться, что он хотел бы большего.

Постепенно Криштиану перестаёт считаться лидером сборной – уже и возраст, и игровые качества не позволяют доминировать на поле. Но «селесао» по-прежнему готовы дать бой, чтобы порадовать своего вожака. В команде собрались топ-исполнители – Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Пепе придают команде опыта, Далот и Канселу задают темп на флангах – есть и талантливая молодёжь с амбициями сверкнуть на большом турнире (Жоау Невеш и Гонсалу Инасиу). Вкупе это может принести результат.

Важно не сделать сборную заложником

В любом случае уходить надо вовремя – особенно это актуально для Роналду. Форвард, по слухам, намерен продолжить играть в сборной и после Евро – он хочет попасть на ЧМ -2026. Тогда ему будет уже 41 год.

Такое решение в перспективе серьёзно бьёт по португальцам. Игроки макара Криштиану просто не готовы быть середняками – всю карьеру страйкер был лидером коллектива, регулярно выходил в старте и в ответственные моменты брал игру на себя. Тогда становиться победителем помогали феноменальная физика и индивидуальные качества. Теперь игроку будет мешать возраст – с биологией не поспоришь. Но и согласиться с ролью второго плана, быть тёмной лошадкой на скамейке Рон не готов – это сильнейший удар по самолюбию.

Роберто Мартинес в таком случае окажется заложником ситуации. Если брать Рона – то только под стартовый состав, но он уже не так результативен. Или усаживать на скамейку и бороться с последствиями – это скажется на атмосфере в раздевалке.

И, судя по всему, к радикальному решению Роберто Мартинес не готов. Вот его комментарий перед стартом Евро-2024:

Криштиану попал в состав сборной по заслугам. Никого не вызывают сюда из-за имени. Для нас он бомбардир, игрок, способный сделать решающий ход, стянуть на себя защитников и создать свободное пространство. Его манера игры несколько изменилась, но он заслуженно находится в команде, и статистика подтверждает это.

Крепышам повезло с группой

Чехи на фоне «селесао» будут андердогами, но в целом это крепкая команда с претензиями на попадание в плей-офф. В сборной неплохой костяк из топ-чемпионатов – Адам Гложек и Патрик Шик привыкали к накалу чемпионской гонки в «Байере», перспективный вратарь Матей Коварж в том же Леверкузене набрался опыта в конкуренции с Лукашем Градецки. В центральной оси игра по-прежнему строится вокруг полузащитника «Вест Хэма» Томаша Соучека.

Вдобавок к этому чехам повезло с группой. В квартете F нет двух фаворитов, как в группе C, или тройки лидеров с очевидным аутсайдером (группа B). Здесь только Португалия тянет на железобетонного фаворита, а остальные – в диапазоне между пассажирами и тёмными лошадками. У Турции тоже неплохой состав – но им никак не удаётся выжать максимум. После бронзы Евро-2008 команда ни разу не прошла в плей-офф – при этом раз даже сошла на стадии квалификации.

Грузия запрыгнула в последний вагон через стыки – но остаётся аутсайдером. У команды есть только один ярко выраженный лидер – Хвича Кварацхелия. Но параллельно с турниром у его представителей начался спор с «Наполи» из-за желания найти другую команду – это будет лишь отвлекать от футбола. При таких конкурентах Чехии вполне по силам пробиться в следующий этап.

Статус фаворитов будет только мешать

У «селесао» не так уж много игроков, которые готовы ментально справиться с таким грузом ответственности. Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Пепе – столбы, которые привыкли находиться под давлением. Но тот же Рафаэл Леау не справился с ним в «Милане» – минувший сезон показал, что вингеру намного ближе статус игрока эпизода, чем стабильного лидера. Гонсалу Рамуш тоже после яркого перформанса на ЧМ -2022 не показал ничего лучше – его привезли в ПСЖ , чтобы подтвердить статус молодого таланта. На деле Гонсалу тяжело адаптируется в Париже.

Резюмируя – в команде достаточно ярких исполнителей, но далеко не все готовы к психологическим испытаниям. И если на этапе квалификации это никак не сказывалось, то по мере приближения к решающим матчам будет бросаться в глаза всё сильнее.

Прогноз Soccer.ru: но пока речь только о первом туре чемпионата Европы. Подопечным Роберто Мартинеса важнее набрать форму к плей-офф, чем сразу выдать максимум и постепенно угаснуть. Поэтому чуть больше верится в поступательное движение. Поставим на победу португальцев – не самую очевидную и простую.