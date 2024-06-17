Сборная Бельгии по-прежнему конфетка. Но её успех прямо зависит от капризов Тедеско

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вчера, 12:19

Судьба трагичной команды в руках молодого наставника.

Де Брюйне, Лукаку и Доку нужна тренерская команда

Плеймейкер Азар был на поле и за его пределами хулиганом. Ему чем больше приказываешь – тем хуже получается. Вратарь Куртуа похожей породы. Тибо ладит с тренерами вратарей, но когда поссорился с Тедеско, то результатом стал пропуск Евро-2024. А вот Аксель Витсель, поскольку это командный боец у Симеоне, вернулся в сборную Бельгии после паузы в международной карьере. Но даже Де Брюйне, невзирая на богатый тактический путь – от крайнего форварда до глубинного плеймейкера, является мастером выполнения приказов.

Кевин привык, что Гвардиола четко раздает чемпионские указания. У них случались конфликты, когда Де Брюйне шел своей дорогой и ломал «горожанам» структуру игры. Даже техничный Доку – молодой левый вингер Бельгии и «Манчестер Сити», заиграл именно там, где все ходы расписаны. А Лукаку, хотя это центральный нападающий, любит инструкции. Дружил с Моуриньо и Конте, страдал в вольном плавании. Вот и нашли грех Бельгии при Мартинесе. Испанский наставник пытался сплотить коллектив вокруг себя, но не родили чемпионскую магию.

Импровизация важна, как показали мучения Англии с Сербией. У Бельгии в анамнезе промахи Лукаку против Хорватии на ЧМ -2022. Не вышли в финал Лиги Наций, где могли нагулять важный для психологии команды трофей. Хотя «красные дьяволы» в списках самых мощных сборных, которые никогда ничего не выигрывали, за неудачами видна суть. Тренера Мартинеса слишком долго не меняли, работал с Бельгией на трех крупных турнирах, но команда не развивалась и не стала ближе к триумфу. Теперь без части ветеранов команду ведет 38-летний Тедеско.

При Тедеско у Бельгии продолжается серия без поражений

Бывший тренер «Спартака» не самый кроткий молодой человек. Не умеет сдерживаться, когда эмоции бьют ключом. Хотя формально это немецкий наставник – с двух лет живет в Германии, речь об итальянце по крови. Не задержался в «Лейпциге», где его подставил руководитель, который мечтал назначить старого знакомого. Зато Тедеско неожиданно выбрали тренером для Лукаку, Де Брюйне и других звезд бельгийской команды. Доменико выиграл 10 из 14 матчей со сборной Бельгии и ни разу не проиграл.

Если не считать конфликт с Куртуа – Тибо обиделся, что не досталась якобы обещанная капитанская повязка, Тедеско держится неплохо. В «Спартаке» у него был шутливый статус «папы», как его величали футболисты с Джикией во главе. Немецкий итальянец, заочный конкурент Нагельсманна в тренерской академии имени Вайсваллера, мечтает превратить Бельгию в обновленную и свежую команду. Работает больше года, попробовал в деле 37 футболистов. В половине поединков с Тедеско у Бельгии от трех забитых мячей.

Вот только у Доменико было мало сложных поединков. Ничья с Англией случилась в товарищеском матче. Победа над Германией 3:2 это тоже спарринг. Отборочная группа со Швецией и Австрией была легкой для подопечных Доменико. Бельгия до сих пор находится в тройке по рейтингу ФИФА . Команда привыкла набирать много баллов, побеждая скромных соперников. Проблемы начинаются в финальных частях крупных турниров. До Тедеско не выбрались из квартета с Марокко и Хорватией на чемпионате мира.

Ретроспективно можно рассказывать, что эти соперники вышли в полуфиналы. Марокканцы огорчили команду с Роналду, а хорваты выбили Неймара. Но это значит, что Бельгия упустила исторический шанс оказаться на их месте. А сейчас всё сложнее. Если «красные дьяволы» займут первую строчку в группе с командами Словакии, Румынии и Украины, то их ждёт победитель группы Франции во втором раунде плей-офф. Готов ли Тедеско выступить настолько круто, чтобы в четвертьфинале выбить сборную с Мбаппе?

Бельгия вынуждена раскрываться и терпеть удары судьбы

В день ничьей 2:2 против Англии оборона Бельгии допустила 19 ударов по своим воротам. В цель пришли семь, Тоуни и Беллингем отпраздновали голы. Джуд забил на 95-й минуте. Тедеско мог победить в гостях 2:1 после дубля Юри Тилеманса. Но тренеру не понравились ошибки в обороне. Бельгия планирует начать Евро-2024 с тройкой в защите. Витсель использует опыт в «Атлетико», где закрывал одно из мест в обороне. Вот только у него нет мощных напарников уровня Вертонгена и Компани. Также есть вопросы к голкиперу «Вольфсбурга» Кастелсу.

Тяжело без Куртуа и Миньоле – второй завершил карьеру в сборной, хотя в 36 лет остается голкипером «Брюгге». Отказ от вратаря «Реала» может оказаться фатальным для Бельгии. Но верят, что спасет атакующий футбол. На флангах у Тедеско в случае травмы Менье играет Кастань, а слева Доку. В центре поля будут выборы правильного дуэта. Логично доверять Онана из «Эвертона». Огромный Амаду впечатляет без мяча. А вот кого выбрать его напарником? Интересный вопрос, и ответа подождем до вечера, ведь есть сразу несколько рабочих вариантов.

Де Брюйне точно поможет Лукаку, а за роль второго инсайда будет драка. Сможет ли джокер «Арсенала» Троссард достойно представить Бельгию как основной футболист? За национальную команду у 29-летнего форварда 9 голов и 4 ассиста в 34 поединках. Неплохо. Но при всем уважении к двойнику знаменитого французского арбитра Клемана Тюрпена, Леандро не второй Эден Азар. Основа сборной Бельгии не такая звездная, как в прошлом. Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Мертенс и Азар не сыграют на новом чемпионате Европы за свою любимую Бельгию.

Команда точно в списке самых сильных, поскольку ветераны имеют опыт игр против опасных оппонентов. Но нет решающих побед, и это главное. Тедеско важно рискнуть, работая с высокой линией в обороне и агрессивной схемой с большим количеством созидателей. Пора раскрываться, ведь отбор к Евро был легкой разминкой. Неприкаянный Лукаку забил 14 мячей, рекорд квалификации. А теперь начинается настоящая борьба, ведь если Бельгия будет ждать, чтобы финал ей преподнесли к ногам, то снова останется без главного матча. Нужны смелость и драйв.