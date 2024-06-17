Новый напарник Мбаппе, возвращение Канте и тревоги в обороне. Франция побаивается Евро-2024

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вчера, 09:37

Дешама не простят в случае неудачи.

Интегрировать форварда в атаку Франции

С австрийцами ждут на острие Тюрама. Репортер случайно назвал Маркуса Килианом. Сын Лилиана Тюрама мгновенно пошутил, что намного красивее Мбаппе, ведь не похож на черепашку-ниндзя. Такой комментарий значит, что форвард «Интера» уютно чувствует себя в окружении звезд вроде Гризманна и Мбаппе. Помогает общение с Зиданом и Дешамом с детства. Тюрам вырос рядом с великой сборной Франции.

Форвард «Интера» классно помогал Лаутаро Мартинесу. И не мешал аргентинцу много забивать в Серии А. А теперь ему надо достойно заменить ветерана Жиру в основе сборной Франции. Мбаппе можно поставить в центр атаки, но лучше перестраховаться, ведь Килиан не всегда хорош в роли «девятки». Кроме четверки из Тюрама на острие, Мбаппе левее, Гризманна по центру, а Дембеле правее, есть ещё один вариант.

Можно выпустить Баркола слева на замену, а Мбаппе будет на острие. Но «Интер» уверенно выиграл Серию А с блуждающим форвардом, ведь Тюрам умеет подыгрывать атакующим напарникам в стиле Мбаппе и Мартинеса. У Маркуса хватает физической мощи, наглости и напора для правильных действий не только в чужой штрафной площади. Тюрам забил 13 мячей и сделал 7 ассистов в Серии А.

Вот только у Маркуса есть одна беда – игра в решающий момент на самом высоком уровне. У него всего один гол в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Также Тюраму непросто в составе сборной Франции, где в 20 матчах забил 2 мяча и сделал 3 ассиста. Непросто интегрировать четвертого форварда – выбор между Жиру, Тюрамом, Баркола, Команом и Коло Муани. Дешам определится по ходу Евро.

Воспользоваться опытом Канте и умом Рабьо

В прошлом к Рабьо было неоднозначное отношение в сборной. Не такой звездный хавбек, как был Погба на пике формы. Также у него нет репутации человека-улыбки Нголо Канте. Наоборот с Рабьо были связаны скандалы, хотя часть из них на совести его мамы Вероник. Она представляет интересы футболиста в роли агента. Адриен пробовал её уволить, но вернул. Сейчас 29-летний хавбек определяется с клубом.

У «Ювентуса» новый главный тренер – Тиаго Мотта. Контракт с итальянской командой у Рабьо до конца месяца. На Евро Адриен попробует наиграть на оптимальное соглашение на несколько лет. «Милан», где тоже появился новый тренер – португалец Фонсека, пытается переманить Рабьо. Все эти трансферные движения не нравятся Дидье Дешаму. Ему хочется, чтобы основной хавбек Франции думал о сборной.

Как сделал Нголо Канте, который неудачно выбрал клуб в Саудовской Аравии. Хавбек играет с Бензема за слабый «Аль-Иттихад». Финишировали на пятом месте в чемпионате Саудовской Аравии. У Карима проблемы с руководством клуба, но летом его мысли не заняты сборной Франции. Давно побил горшки с Дешамом. А Канте вернулся в состав «трехцветных». И его форма после игры в клубе шейхов – загадка.

Не откажемся, если Канте даже в 33 года покажет класс, ведь сэкономил физические силы, бегая в слабом чемпионате. Но статус сборной Франции – вторые в рейтинге ФИФА после Аргентины, напоминает о требовательности Дешама. Дидье не простит промахов, поэтому Канте надо идеально сыграть против Австрии, чтобы закрепиться в составе. Это если Нголо выйдет с первых минут, задвинув молодых в запас.

Дешам всегда может поставить Тчуамени или Камавингу из «Реала». Также не исключено, что сыграют в одном из матчей с тремя хавбеками. Тогда будет место для Рабьо, Канте и Тчуамени, но уберут футболиста из атаки. Маневренность Мбаппе и умение Килиана сыграть в центре и на левом фланге, а также плавающая позиция Гризманна допускают эксперименты, которые навредят ближайшим соперникам.

Намертво закрыть пути к воротам Меньяна

Франция пропускала по два гола от Греции и Чили. Пропускали в двух матчах от Германии. Результаты мощной команды не такие роскошные, как Дешаму хочется. Понятно, что в любой момент можно включить скорость, как против Аргентины в знаменитом финале ЧМ . Один из лучших матчей в истории футбола показал, что сборная с Мбаппе может сыграть в невероятном стиле. Но ошибок в обороне стало заметно больше.

У Дешама не получается продуктивно интегрировать в оборону молодого защитника Салиба. Конате и Упамекано допускали ошибки в клубах – «Ливерпуле» и «Баварии». Вряд ли обойдутся без неправильных действий в защите с голкипером Меньяном. Вратарь «Милана» после травмы, разрыва мышцы. А после этого у Мика были проблемы с пальцем. В таких условиях сложно наиграть новую гениальную линию защиты.

Тео Эрнандес – защитник «Милана» подменит брата Люка, который пропустит Евро из-за травмы, тоже не всегда идеально держит удар на своей половине поля. У Кунде в составе «Барселоны» было немало ошибок, независимо от выбранной позиции в центре и на правом фланге. Хотя Конате и Упамекано огромные и крепкие ребята, а Кунде и Эрнандес техничные, у Франции нет гармонии у собственных ворот.

Дешам прекрасно понимает, что иногда придется перекрывать недочеты в обороне классной реализацией моментов. Также очевидно, что на первом плане будет дисциплина. Тренерский штаб обиделся на футболистов за события на Евро-2020. Тогда помощники Дидье буквально укладывали взрослых мужчин спать, ведь те посвящали видеоиграм ночи на турнире. Франции нельзя закидывать соперников шапками.