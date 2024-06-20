Испания учится итальянской рациональности. Первый матч Евро, достойный финала

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вчера, 11:33

Де ла Фуэнте померяется силами со Спаллетти.

Мешают друг другу брать трофеи

- Первая игра турнира между командами со свежими титулами. Они играли в полуфинале Евро-2020. Команда Манчини лучше пробила пенальти, чем подопечные Луиса Энрике. Но это не конец трофейному размену. Осенью, после Евро-2020 Испания остановила Италию по пути в финал Лиги Наций. Сами не проиграли, а спустя два года снова провели полуфинал Испании против Италии. На этот раз кубок Лиги Наций достался Родри. Оба раза «Красная фурия» побеждала «Скуадру» со счетом 2:1.

- Помешали друг другу выиграть серию трофеев. Два кубка у испанцев – с учетом финала Евро-2012, один ценный трофей у итальянцев. Также был матч плей-офф на Евро-2016. Выиграла «Скуадра адзурра», но не сыграла в финале. Речь о современной классике мирового футбола. Южные европейцы умеют выигрывать Лигу чемпионов. А испанцы в новом веке научились удивлять на уровне сборных, как умеет Италия. Почти сто лет назад случился разгром Испании 7:1, но сейчас всё иначе.

- В последних полуфиналах между этими сборными – их было три штуки, забили 8 мячей с учетом овертайма в Лондоне. По три гола увидели дважды, а поединки не назвать скучными. Обе команды всегда пропускали. Сегодня фанаты популярной ставки «обе забьют» могут призадуматься. Если албанцы забили Доннарумме на первых секундах, а испанец Симон вытащил 5 выстрелов хорватов, то это надежные намеки на голевые ошибки обороны, где в основном собраны известные люди.

- В разгромной победе Испании над Хорватией таится подвох. «Красная фурия» отказалась от мяча впервые за шестнадцать лет. Постоянно так играть у них не получится. Работа вторым номером – сложный навык, его надо тренировать годами. Итальянцы в этом смысле, разумеется, лучше. Но Спаллетти хочет видеть доминирование на поле. В его тренерской природе работа на атаку. Всегда интересно, кто будет больше владеть мячом в поединке двух разных по философии, но солидных команд.

- Италия против Албании понравилась. Спаллетти сумел объяснить футболистам разных команд, как играть в стиле одного клуба. На уровне сборных это сделать крайне сложно. У Манчини, которому помогал три года назад на Евро-2020 покойный теперь тренер Виалли, получилось. И против албанцев снова проще выделить всю команду, чем искать одного героя. Жоржиньо правильно отдавал пасы, Барелла забил, молодой Калафьори не ошибался, а Кьеза агрессивно атаковал. Все помогли родине.

Не раскрыли богатый потенциал

- Доннарумме всего 25 лет, молодой голкипер. Джиджи получил в ПСЖ конкурента Сафонова, а в сборной не просто первый номер, а надежда. На прошлом Евро-2020 именно голкипер стал лучшим футболистом турнира. Вратарь Италии вечером должен остановить Морату. На Евро у Альваро 7 голов, один из лучших результатов в истории. Вингеры Уильямс и Ямаль тоже опасные, резкие и молодые. Оба состава наводнены талантами, а рядом их страхуют опытные люди, вроде Жоржиньо у Италии.

- Нельзя игнорировать игру Ямаля. 16-летний подросток, который выполняет домашние задания на базе сборной Испании, встретит достойного опекуна. Хотя у Димарко мало опыта на уровне сборных, и была ошибка против Албании, левого защитника «Интера» слабый первый матч лишь подстегнет. Спаллетти важно правильно выбрать характер фолов против техничных испанцев. Итальянцы играют жестче, но юного Ямаля поддержат опытные Родри, Начо и Карвахаль. А они тоже умеют бить по ногам.

- В первом туре понравились крайние защитники Испании. Кукурелья и Карвахаль умеют допустить ошибки у своих ворот. Зато с мячом обращаются невероятно круто. А у Италии есть Пеллегрини и Кьеза. Прекрасные мастера игры между линиями. Количество важных дуэлей зашкаливает. Столкнутся между собой Жоржиньо и Барелла против Родри и Руиса. Педри и Фраттези тоже не забываем. Спаллетти важно придумать правильную систему прессинга против полузащитников де ла Фуэнте.

- Первого тура мало, чтобы насладиться игрой таких крутых сборных. Испания сыграла в стиле Италии – рационально. Реализовали моменты у ворот Ливаковича. Итальянцы тоже вовремя забили албанцам два мяча. А в ответ не пропустили, как хорваты в шикарной перестрелке. Но показалось, что у Спаллетти есть план на игру в долгую. А де ла Фуэнте скорее поплыл по течению, ведь хорватский контроль мяча оказался неэффективным. Вот здесь начинается разговор о сочетаемости будущих соперников.

Команды учатся друг у друга

- Тренер де ла Фуэнте заявил, что Италия словно зеркальное отражение Испании. Учатся друг у друга и идут навстречу. Только не хочется нулей в игре этих «отражений». Понятны безопасные прогнозы на ничьи с голами. Но «группа смерти» оказалась опасной. Сегодня Испания с Италией могут решить судьбу первого места в квартете, поскольку у хорватов и албанцев по одному пункту. Но с Албанией играть сборной Испании, формально более скромный оппонент.

- Команды молодые, физически крепкие и выносливые. Не устали в первом туре. Много аргументов в пользу шоу. А рядом с ними здравые опасения, что вес результата заставит итальянцев и испанцев подстраховаться. Второй тур может оказаться не настолько ярким, как безумное начало турнира. Но если де ла Фуэнте выдержит тренд на итальянский акцент у Испании, а команда Спаллетти раскроется ради доставки мяча форварду Скамакке – будет весело.

- Такое ощущение, что Испанию и Италию немного недооценивают. Но до старта турнира подмечали, что разговоры о фаворитах ради развлечения. Даже если элитные сборные подтвердят результаты первого тура – все самые богатые выиграли свои матчи, то это не помешает одной из сборных заработать статус будущего финалиста по ходу турнира кровью и потом. Тренеры Спаллетти и де ла Фуэнте выше классом, чем хотелось бы Саутгейту и Дешаму.