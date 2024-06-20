Перу — Чили: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

1718902563

вчера, 19:56

Перу

"Инки” занимают 32-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару матчей с их участием, чтобы понимать какой исход может нас ожидать в предстоящей встрече. 8-го июня состоялся товарищеский матч с участием сборной Парагвая, который завершился с результатом 0:0.

15-го июня перуанцы выиграли национальную команду Сальвадора с разнице в один мяч (1:0).

Чили

"Красная команда” стоит на 42-м месте в международном рейтинги ФИФА . Освежим в памяти последние сыгранные матчи. 26 марта чилийская сборная проиграла французам в товарищеском матче со счетом 3:2.

12-го июня национальная команда обыграла парагвайцев с разницей в три мяча (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа Перу — 4.33

Ничья — 3.24

Триумф Чили — 2.02

Победа Перу с форой -1.5 — 9.50

ТБ 3.5 — 4.55

3.5 — 4.55 ТМ 3.5 — 1.15

Статистика

Перуанцы выиграли три из пяти последних встреч.

Чилийцы за тот же период выиграли две игры.

Последняя очная встреча закончилась в пользу Чили.

Прогноз

Чилийские игроки в последних играх показали свой профессионализм. Рекомендуем сделать ставку на победу Чили в БК Pinnacle с коэффициентом 2.02.