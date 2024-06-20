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Перу — Чили: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

вчера, 19:56
Перу — Чили: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

Перу

"Инки” занимают 32-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей с их участием, чтобы понимать какой исход может нас ожидать в предстоящей встрече. 8-го июня состоялся товарищеский матч с участием сборной Парагвая, который завершился с результатом 0:0.

15-го июня перуанцы выиграли национальную команду Сальвадора с разнице в один мяч (1:0).

Чили

"Красная команда” стоит на 42-м месте в международном рейтинги ФИФА. Освежим в памяти последние сыгранные матчи. 26 марта чилийская сборная проиграла французам в товарищеском матче со счетом 3:2.

12-го июня национальная команда обыграла парагвайцев с разницей в три мяча (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Перу — 4.33
  • Ничья — 3.24
  • Триумф Чили — 2.02
  • Победа Перу с форой -1.5 — 9.50
  • ТБ 3.5 — 4.55
  • ТМ 3.5 — 1.15

Статистика

  • Перуанцы выиграли три из пяти последних встреч.
  • Чилийцы за тот же период выиграли две игры.
  • Последняя очная встреча закончилась в пользу Чили.

Прогноз

Чилийские игроки в последних играх показали свой профессионализм. Рекомендуем сделать ставку на победу Чили в БК Pinnacle с коэффициентом 2.02.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:03
Не стал бы отдавать кому либо преимущество - ничья - Х.
Гость
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