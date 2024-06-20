Перу — Чили: прогноз и ставки от БК Pinnacle (22.06.2024)

Перу
"Инки” занимают 32-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару матчей с их участием, чтобы понимать какой исход может нас ожидать в предстоящей встрече. 8-го июня состоялся товарищеский матч с участием сборной Парагвая, который завершился с результатом 0:0.
15-го июня перуанцы выиграли национальную команду Сальвадора с разнице в один мяч (1:0).
Чили
"Красная команда” стоит на 42-м месте в международном рейтинги ФИФА. Освежим в памяти последние сыгранные матчи. 26 марта чилийская сборная проиграла французам в товарищеском матче со счетом 3:2.
12-го июня национальная команда обыграла парагвайцев с разницей в три мяча (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победа Перу — 4.33
- Ничья — 3.24
- Триумф Чили — 2.02
- Победа Перу с форой -1.5 — 9.50
- ТБ 3.5 — 4.55
- ТМ 3.5 — 1.15
Статистика
- Перуанцы выиграли три из пяти последних встреч.
- Чилийцы за тот же период выиграли две игры.
- Последняя очная встреча закончилась в пользу Чили.
Прогноз
Чилийские игроки в последних играх показали свой профессионализм. Рекомендуем сделать ставку на победу Чили в БК Pinnacle с коэффициентом 2.02.