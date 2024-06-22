Лысеющий итальянец и крашеный румын. 7 самых необычных причёсок на Евро-2024

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вчера, 11:55

В этом списке есть и бывший тренер «Спартака».

Заканчивается второй тур в групповом раунде Евро, и мы уже смогли познакомиться не только с игрой команд, но и с внешностью многих футболистов. В нынешнем мире спортсмен может заработать приличную сумму денег за пределами поля, если хорошо умеет работать с рекламой. Внешность, пожалуй, самое главное оружие в борьбе за привлечение рекламодателей. Не всем везет родиться с лицом Дэвида Бекхэма, поэтому футболисты идут на креативные способы, чтобы привлечь к себе внимание.

Евро и ЧМ всегда идеально подходят для того, чтобы засветиться. Давайте же посмотрим на самые интересные прически участников текущего чемпионата Европы.

Абдулкерим Бардакчи (Турция)



Такие косички называются Cornrows. Бардакчи недавно обзавелся ими, и стоит признать, что выглядит футболист довольно стильно. Точно такой же образ использует известный британский боксер Дэвид Хэй.

Андрей Ратиу (Румыния)



Защитник «Райо Вальекано» Ратиу переехал в Испанию в возрасте шести лет. Он родился буквально за два дня до того, как его соотечественники обыграли Англию со счетом 2:1 во Франции на ЧМ в 1998 году. Тогда румыны дали слово покраситься в блондинов, если выйдут в плей-офф. Сказано — сделано.

Ратиу же в этом году не стал дожидаться выхода из группы и покрасил волосы заранее... в синий цвет. Впрочем, даже крупная победа над украинцами не гарантирует румынам выход из группы. После второго тура у всех команд теоретически может быть по три очка в активе.

Михаил Мудрик (Украина)

Мудрик, пожалуй, самый эпатажный футболист в своей сборной. Михаил постоянно делает громкие заявления в «Челси», у него много разнообразных татуировок, и он любит экспериментировать над своей внешностью.

Впрочем, не всем нравится такой подход к делу Мудрика. Вот что сказал бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел:

Ему стоит подстричься, перестать делать татуировки, ему нужно навести порядок в своей голове, если он это сделает, то станет очень хорошим игроком. У него есть скорость, мощь, он прекрасно владеет мячом. Но ему нужно вести себя должным образом. Он должен забыть о причёсках, татуировках – играй в футбол и выигрывай для нас матчи.

Но Оби Микелу стоило бы высказать свои претензии не только Мудрику, поскольку его нельзя считать главным виновником неудач «Челси», там все были хороши в прошлом сезоне.

Мурат Якин (Швейцария)

Не только футболисты могут выделяться на поле, иногда и тренеры способны выглядеть довольно стильно. Длинные волосы с такой необычной сединой смотрятся модно. Между прочим, это бывший главный тренер «Спартака». Как бы сказал Геннадий Сергеевич Орлов, Мурат набрался опыта в РПЛ , когда ходил в местные парикмахерские. Но если серьезно, то такая внешность у тренера действительно выделяется на фоне огромного количества лысых наставников.

Мемфис Депай (Нидерланды)

Депай — один из самых стильных футболистов в мировом футболе. С ним могут посоревноваться разве что Жюль Кунде и Эктор Бельерин. Помните легендарную рекламу с лозунгом «Имидж — ничто. Жажда — всё»? А вот у Мемфиса все наоборот. Жарко даже без повязки? Ну не снимать же ее! Сам Депай утверждает, что ему в ней не жарко и повязка защищает от пота. Ответ на вопрос, зачем ему нужен этот модный атрибут, красуется сзади — там нанесена фраза «Какая разница?» («Who cares?»). Да, тут речь не о прическе, но как не обратить внимание на Мемфиса?

Тони Кроос (Германия)

В жизни каждого мужчины наступает период, когда он уже слишком стар для всех этих новомодных штучек, но и почувствовать себя молодым тоже хочется. Вот это и сделал Тони — довольно необычная прическа, но когда ты один из величайших полузащитников всех времен, то твоя игра затмит всё: даже если бы ты вышел в парике.

Федерико Димарко (Италия)



В итальянском языке есть несколько хорошо известных идиом, обозначающих бесполезность. Например, Sei utile Come una forchetta nel Brodo — в переводе примерно «ты так же полезен, как вилка в бульоне».

Красить волосы, когда ты практически лысый — довольно бесполезное занятие. Наверняка все лысые люди планеты выражают Федерико огромное уважение за эту борьбу с облысением, обреченную на полнейший провал, хотя при желании итальянец может сделать пересадку волос, обратившись к Роналду. Но Димарко борется своими средствами и пока не сдается.