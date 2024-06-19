Необычные татуировки Джо Харта привлекли внимание болельщиков

Экс-вратарь сборной Англии Джо Харт, который стал футбольным экспертом, привлек внимание футбольной общественности своими татуировками.
В соцсетях бывший футболист прокомментировал эти узоры следующим образом:
Теперь моя броня при мне. Посмотрим, что будет дальше. Не всем это придется по вкусу, я понимаю, но таким образом я выражаю себя.
Психологи давно объяснили причину этого явления. (произведения искусства зон во внимание не принимается)
Психологи давно объяснили причину этого явления. (произведения искусства зон во внимание не принимается)