Необычные татуировки Джо Харта привлекли внимание болельщиков

Экс-вратарь сборной Англии , который стал футбольным экспертом, привлек внимание футбольной общественности своими татуировками.

В соцсетях бывший футболист прокомментировал эти узоры следующим образом:

Теперь моя броня при мне. Посмотрим, что будет дальше. Не всем это придется по вкусу, я понимаю, но таким образом я выражаю себя.