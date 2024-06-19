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Необычные татуировки Джо Харта привлекли внимание болельщиков

вчера, 22:44

Экс-вратарь сборной Англии Джо Харт, который стал футбольным экспертом, привлек внимание футбольной общественности своими татуировками.

В соцсетях бывший футболист прокомментировал эти узоры следующим образом:

Теперь моя броня при мне. Посмотрим, что будет дальше. Не всем это придется по вкусу, я понимаю, но таким образом я выражаю себя.

Необычные татуировки Джо Харта привлекли внимание болельщиков

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:17
Даже не рассматривается.
Психологи давно объяснили причину этого явления. (произведения искусства зон во внимание не принимается)
r792cu5cuczh
r792cu5cuczh
сегодня в 04:30
Никогда не понимал таких идиотов,одно дело люди после отсидки ,а тут для красоты
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:54
Если как броня то наверное какието обереги набил !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:31
тело с татуировками, как тело вместо холста
Гость
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