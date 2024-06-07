«Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2024/2025

«Ньюкасл» и Adidas представили домашний комплект формы на новый сезон. Дизайн вдохновлён началом нулевых годов.
В честь этой культовой эпохи на домашней футболке появились три широкие чёрные полосы. Это современный подход к вечной классике, дополненный трёхполосными деталями Adidas на плечах и воротнике. В знак уважения к истории клуба классический герб вновь появился на задней стороне горловины, подтверждая неизменное единство города. Знаковые чёрно-белые оттенки, синонимы «Ньюкасла», были сохранены и созданы так, чтобы вызывать как воспоминания о прошлом, так и волнение за будущее. Однотонные чёрные шорты и гетры с белой надписью «NUFC» создают традиционную эстетику, сохраняя связь с корнями клуба.