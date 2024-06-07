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«Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2024/2025

сегодня, 12:28

«Ньюкасл» и Adidas представили домашний комплект формы на новый сезон. Дизайн вдохновлён началом нулевых годов.

В честь этой культовой эпохи на домашней футболке появились три широкие чёрные полосы. Это современный подход к вечной классике, дополненный трёхполосными деталями Adidas на плечах и воротнике. В знак уважения к истории клуба классический герб вновь появился на задней стороне горловины, подтверждая неизменное единство города. Знаковые чёрно-белые оттенки, синонимы «Ньюкасла», были сохранены и созданы так, чтобы вызывать как воспоминания о прошлом, так и волнение за будущее. Однотонные чёрные шорты и гетры с белой надписью «NUFC» создают традиционную эстетику, сохраняя связь с корнями клуба.

«Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2024/2025 «Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2024/2025 «Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2024/2025 «Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2024/2025 «Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2024/2025 «Ньюкасл» представил домашний комплект формы на сезон 2024/2025

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:40
а где скандальная бело-зеленая форма Ньюкасла? ))
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:20
В принципе нормально. На три с плюсом/ четыре с минусом
Predator94
Predator94
сегодня в 13:18
Удачи!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 12:37
Как во все времена, шикарно смотрится!
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