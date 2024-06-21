«Краснодар» выпустил собственную линейку бутс

«Краснодар» объявил о выпуске собственной линейки бутс. В сообщении клубной пресс-службы говорится:

Неважно, где ты играешь сегодня – в зале, на асфальте, на искусственном или натуральном газоне – линейка бутс ФК «Краснодар» позволяет подобрать обувь для любого покрытия.