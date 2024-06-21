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«Краснодар» выпустил собственную линейку бутс

вчера, 13:43

«Краснодар» объявил о выпуске собственной линейки бутс. В сообщении клубной пресс-службы говорится:

Неважно, где ты играешь сегодня – в зале, на асфальте, на искусственном или натуральном газоне – линейка бутс ФК «Краснодар» позволяет подобрать обувь для любого покрытия.

Бутсы ФК «Краснодар» изготовлены на фабриках, которые производят продукт для ведущих мировых брендов, и прошли тщательный контроль качества на всех этапах производства.

Стоимость одной пары бутс — 4990 рублей.

«Краснодар» выпустил собственную линейку бутс«Краснодар» выпустил собственную линейку бутс

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Все комментарии
nas7fts3fz4u
nas7fts3fz4u
вчера в 14:55
Будет прикольно, если соперники будут в них играть.
Gorasul
Gorasul
вчера в 14:38
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 14:34
    «Краснодар» объявил о выпуске собственной линейки бутс. В сообщении клубной пресс-службы говорится:

    Неважно, где ты играешь сегодня – в зале, на асфальте, на искусственном или натуральном газоне

    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382201/krasnodar 21.06.2024

    - Пусть бутсы хоть самые распрекрасные, но ни в зале, ни на асфальте я бы в бутсах играть не советовал. Здоровье дороже.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:27
    А без шнурков?
    Где характеристики?
    u5bfx5h9qwhp
    u5bfx5h9qwhp
    вчера в 14:00
    Стоимость должна соответствовать качеству
    Гость
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