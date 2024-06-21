«Краснодар» выпустил собственную линейку бутс

«Краснодар» объявил о выпуске собственной линейки бутс. В сообщении клубной пресс-службы говорится:
Неважно, где ты играешь сегодня – в зале, на асфальте, на искусственном или натуральном газоне – линейка бутс ФК «Краснодар» позволяет подобрать обувь для любого покрытия.
Бутсы ФК «Краснодар» изготовлены на фабриках, которые производят продукт для ведущих мировых брендов, и прошли тщательный контроль качества на всех этапах производства.
Стоимость одной пары бутс — 4990 рублей.
Неважно, где ты играешь сегодня – в зале, на асфальте, на искусственном или натуральном газоне
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382201/krasnodar 21.06.2024
- Пусть бутсы хоть самые распрекрасные, но ни в зале, ни на асфальте я бы в бутсах играть не советовал. Здоровье дороже.
Неважно, где ты играешь сегодня – в зале, на асфальте, на искусственном или натуральном газоне
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382201/krasnodar 21.06.2024
- Пусть бутсы хоть самые распрекрасные, но ни в зале, ни на асфальте я бы в бутсах играть не советовал. Здоровье дороже.
Где характеристики?
Где характеристики?