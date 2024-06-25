Франция только вторая, неожиданный лидер квартета. На Евро – развязка в группе D

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вчера, 09:07

Спор между тремя.

Групповой этап чемпионата Европы стремится к развязке – она уже наступила в квартетах Германии и Испании с Италией. Сегодня определится финальная расстановка сил в группах C и D

Нидерланды – теневой фаворит

На голландцев мало кто ставил – они заставили поволноваться в отборочном турнире, дважды уступили французам (причём одно из поражений – разгромное). Это сформировало отношение к оранжевым как к околотоп-сборной – «Тоттенхэму» в мире национальных команд.

Но в Германии они играют на порядок увереннее. Проснулись лидеры – и вдруг выяснилось, что Куман располагает довольно крепким костяком. Всё ещё хорош ван Дейк, в отличной форме Фримпонг и Гакпо, есть джокер Вут Вегхорст. Эта компания додавила Польшу в первом туре, засушила игру против сборной Франции.

Сейчас подопечные Роналда Кумана уже гарантированно не опустятся ниже третьей строчки – и даже с неё почти наверняка пройдут в плей-офф (у остальных команд с 3-х мест максимум 3 очка в активе, хорваты – с двумя очками в трёх матчах, а у чехов 1 балл и разница мячей -1). Нужно только грамотно провести финиш групповой стадии. Лидер группы D выходит на вторую команду группы F – скорее всего, кого-то из пары Турция-Чехия. А вот со второго места сборная попадает на вторую команду группы Е – ту, где все 4 команды набрали по 3 очка к заключительному туру.

Поделили лидерство

Роналд Куман и Дидье Дешам – опытные тренеры, их коллективы грамотно подошли к решению задачи. Сборные Нидерландов и Франции – фавориты, как и в отборочном турнире. Как и там, они решили распределить путёвки в следующую стадию между собой. В первом туре обыграли соперников ниже классом и подходили к очному противостоянию с тремя очками в активе.

«Оранжевым» повезло, что в первом туре травму получил Килиан Мбаппе – Дешам решил не нагружать свою главную звезду и дать ему восстановиться к плей-офф. Нападающий просидел всю игру в запасе – в итоге команды сыграли в безголевую ничью и сохранили отрыв от конкурентов. После матча Куман отмечал, что все стороны относительно довольны результатом:

Я бы не сказал, что это похоже на победу. Мы играем, чтобы побеждать и забивать голы. У нас было не так много моментов, но я думаю, что Франция будет относительно довольна результатом, как и мы. Нам нужно быстрее реагировать и создавать больше моментов впереди. Мы команда, которой еще нужно расти.

Теперь сборным остаётся синхронно завершить групповой этап. Правда, Нидерландам будет чуть сложнее – им в заключительном туре досталась крайне боеспособная и мотивированная Австрия. А «трёхцветные» едут добивать сборную Польши, которая первой на турнире лишилась шансов на плей-офф.

Здесь не понадобится даже травмированный лидер атаки. Французы по составу и так на 3 головы выше соперника. Килиан, скорее всего, снова останется в запасе – будет больше времени на восстановление, лидерские качества, физика и скорость форварда очень пригодятся против топ-соперников. А Дешам снова доверится Маркусу Тюраму.

Австрийцы заслужили стать открытием турнира

Ральф Рангник выстроил отличный коллектив, который способен давать бой даже фаворитам турнира. Против сборной Франции в первом туре смотрелись неплохо, отвечали на выпады соперника. Главный тренер тогда подчеркнул разницу в классе – но похвалил своих подопечных за самоотдачу:

Мы создавали моменты. Конечно, Франция тоже создавала моменты. У меня нет претензий к моим игрокам. Они не всегда принимали правильные решения, но давайте не будем забывать, кто был их соперником. Мы проиграли матч. Давайте будем честны, у Франции было больше моментов, и она заслуженно победила. Но мы оставались в игре до последней минуты. Мы выложились на поле полностью.

Австрийцы всё же забрали свои очки – в матче со сборной Польши. Там топ-матч выдал Кристоф Баумгартнер. С тремя очками в активе коллектив даже сохраняет шансы ворваться на первое место в группе. У сборной достаточно крепкий состав, лидеры играют в топ-командах (Баумгартнер в «Лейпциге», Забитцер – в «Боруссии», Арнаутович – в «Интере», Лаймер – в «Баварии» и т.д.), при Рангнике австрийцы выдали ударную серию матчей. В их игре с Нидерландами не будет ярко выраженных фаворита и аутсайдера. Австрия мотивированна забраться выше, голландцы же спокойны.

Самая простая для понимания группа

С самого начала было ясно – в группе образуется треугольник из претендентов на первые две строчки, а третья команда без труда зацепится за последнюю путёвку. Потому что подобрались 3 сильные сборные и 1 стопроцентный пассажир (Польша традиционно не добивается успеха на больших турнирах, когда лидеры не в форме).

Французы на классе додавили Австрию, голландцы разобрались с Польшей. Во втором туре лидеры сыграли вничью, а австрийцы отправили поляков в досрочный отпуск. И все довольны. Сейчас же самое интересное – разборки за распределение мест. Французы почти наверняка набирают 3 очка – «бело-красным» нечего им противопоставить. «Оранжевым», если они хотят сохранить лидерство, тоже нужно обыгрывать Австрию – хотя последние сейчас набрали ход, так что будет сложно не потерять очки.