«Спартак» нашёл замену Соболеву, но не Промесу. Станкович – сильный магнит для легионеров

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вчера, 16:30

Промес тоже хотел бы вернуться.

Виллиан – конкурент для Соболева

Девять лет назад Виллиан Жозе был в аренде в мадридском «Реале». До первой сборной бразильский форвард не дорос, но у 186-сантиметрового парня богатый опыт попыток заиграть на высоком уровне в Испании. Карьера Жозе, которому сейчас 32 года, складывается волнообразно. В «Сарагосе» и «Лас-Пальмасе» у него была неплохая результативность. А попадание бразильца в «Реал Сосьедад» переписало его личную историю.

В команде, где сейчас выступает Захарян, Виллиан раскрылся. Жозе забил 62 мяча и сделал 15 ассистов в составе баскского клуба. Это результативность в 170 матчах, весьма недурно. Вот только попытка заиграть в АПЛ провалилась. Три года назад Виллиан перешел в «Вулхверэмптон», но в португальском царстве не стал заводилой в атаке. В результате перешёл в «Бетис», с которым в первом сезоне выиграл Кубок, разминувшись с грандами.

Виллиан не всегда был основным у Пеллегрини, но забил в серии пенальти против «Валенсии» с юным Мамардашвили в воротах. Сейчас грузинский голкипер – один из героев Евро-2024, а 32-летний испанец, который отобрал у Георгия Кубок Испании, планирует играть за «Спартак». «Палмейрас» пытался заманить Жозе на родину, но в Москве готовы заплатить больше. Видим влияние на трансферы спортивного директора Амарала со связями в топ-5.

Португалец выторговал форварда за 1.5 млн евро. Главный тренер Станкович тоже важен в уравнении, ведь Деяна не нужно представлять будущим новичкам, как Абаскаля. Серба все взрослые футболисты прекрасно знают. Поэтому Виллиан согласился перейти в клуб, где надо выиграть конкуренцию у Соболева. Вряд ли «Спартак» будет играть по схеме «4-4-2» с двумя физически крепкими форвардами. А если тактика будет именно такой, то есть Угальде.

У Соболева в прошлом сезоне в дерби против ЦСКА был конфликт с Виллианом Рошей из ЦСКА . А теперь появляется ещё один бразилец с аналогичным именем. И этот Виллиан хочет задвинуть Александра на скамейку. Или Соболев попробует летом уехать в западную лигу, как мечтает Чалов? Футболисты РПЛ не скрывают, что держат в уме вариант с отъездом. «Спартак» правильно поступил, что после Бальде и Николсона нашёл человека в линию атаки.

Вернуть Промеса – сложная задача

Министерство, где трудится фанат «красно-белых», пробует помочь «Спартаку». Дипломаты убеждают саудовских шейхов, что надо отдать Промеса в Москву. Но Нидерланды – союзник ОАЭ в разных секторах экономики. Именно поэтому у них есть соглашение об экстрадиции. Такие договора заключают, только если страны доверяют друг другу. Принц теоретически может отдать голландца в «Спартак», но пока это больше хайп на имени.

Контракт москвичей с Промесом истекает, но «красно-белые» согласны его продлить. А это значит, что Квинси вернётся и откажется лететь в Нидерланды. Поэтому тут пока больше слухов, чем фактов. Известный фанат «Спартака» хочет, чтобы лучший игрок команды последнего десятилетия вернулся в заявку. Но решать судьбу футболиста будет также новый главный тренер. Станкович любит играть с «десяткой», а на этой позиции вингер смотрится неважно.

Предыдущие тренеры «красно-белых» пытались сделать из Промеса плеймейкера. Получилось только с оттяжкой на полуфланг. Для этого нужна схема «4-2-3-1». Так Станкович тоже играет. После подписания Виллиана Жозе у «Спартака» будет немало людей в нападении. Не забываем и об Игнатове. Вдруг Станкович найдет к Михаилу подход? Тогда человек, который разочаровал в прошлом сезоне, прибавит и будет достойным основы. Но атака — это полдела.

Нападать «Спартак» умел с разными тренерами и в разных схемах. Реализация и неумение взламывать низкие плотные блоки мешали развиваться и бороться за титулы, но с Промесом и без него команда остается опасной у чужих ворот. Проблемы начинаются, когда мяч проходит линию высокого эффективного прессинга. Нет волнореза, который резко изменит направление атаки после отбора мяча в центре поля одним пасом. «Спартаку» необходим полузащитник.

«Спартаку» не хватает своего Крооса

Можно усилить линию атаки. Затем найти правильных латералей под задачи Станковича. Можно помечтать о подписании «десятки». Или о превращении Угальде в форварда, за которого не стыдно в основе «Спартака». Но все попытки превратить заявку в чемпионскую разобьются об одну важную деталь. Невзирая на количество полузащитников, у «красно-белых» по-прежнему нет глубинного диспетчера. А такой человек критически важен для Станковича с его переходами между линиями.

Гибридные схемы «Зенита» невозможны без Барриоса и Вендела. У «Краснодара» нет титула отчасти потому, что Черников и Кастаньо не спелись. Если Станкович верит, что сможет удачно пройти сезон на связке Умярова и Пруцева, или что можно поверить в стабильный прогресс ветерана Зобнина, то у нас для серба плохие новости. Промес как боевая единица не помешал бы «Спартаку». Но куда важнее найти новых людей с подходом, который меняет все вредные настройки москвичей.

Пока команде не хватало зрелости при переходе из центра поля в атаку. Искали промежуточные ходы. Или банально адресовали мяч Промесу в первом круге, или безуспешно связывали схему первым номером через фланги, где Бонгонда, Медина или Зиньковский. Попытки Угальде стать правильным вторым форвардом в стиле Глушенкова тоже провалились. Вот где потеря: Максима перехватил «Зенит». Год назад так было с Эраковичем. В итоге Страхинья помог Семаку выиграть РПЛ .

«Спартак» пригласил другого серба в оборону – Бабича, но куда сложнее найти правильного второго форварда. Возможно, переход Глушенкова в «Зенит» открыл путь к покупке Виллиана Жозе. Сорвался плеймейкер – перешли к «столбам». В «Бетисе» бразилец неплохо понимал плеймейкера Иско. Как и Соболев, Жозе умеет подыграть напарникам. В Ла Лиге у Виллиана 10 голов и 5 ассистов в прошлом сезоне. Нормальный выбор, невзирая на возраст. Если сохранят Соболева, то увидите серьезную конкуренцию.