Уроки Евро-2024 для сборной России. Карпин не должен отставать от футбольных трендов

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вчера, 16:30

Интересно, как бы выступили в Германии?

Комментатору Геннадию Орлову задали вопрос, который содержал допущение, что сборная России стала бы далеко не худшей на Евро-2024. Вот его ответ в комментарии «Чемпионату»:

Нет такого ощущения. У нас нет защитников. Надо реально смотреть на вещи. У нас Осипенко считается лучшим, но вы посмотрите, как он срывается с места. Встанет рядом быстрый форвард, и что он будет делать? Не надо себя обманывать. Да и некорректно сравнивать, мы не играем там, что тут говорить? У нас же в чемпионате все центральные защитники – иностранцы.

Нет, корректно сравнивать, ведь другого метода сейчас не существует. Сборная должна равняться только на европейские команды. Играть в стиле Южной Кореи и Японии, Саудовской Аравии и Катара команда Карпина не сможет. Нельзя убрать культуру футбола и связь с привычными соперниками. И остается вопрос обучения. Валерий Георгиевич должен смотреть Евро, чтобы в «Ростове» и сборной, чей рейтинг подрос, опробовать интересные ходы коллег. Карпин в плане изучения стандартов не худший наставник РПЛ . Для всего тренерского штаба и футболистов сборной идёт курс лекций в Германии. Если не будут учиться, то не смогут реализовать потенциал, который имеется в силу молодости многих новых футболистов команды Карпина. Что же надо сделать?

Изменить стиль воспитания защитников

В центре защиты в РПЛ играли иностранцы, даже когда лимит на легионеров был строже. А Игнашевич и братья Березуцкие виноваты, что Акинфеев годами был в центре насмешек из-за серии с пропущенными голами в Лиге чемпионов. Голкипер ЦСКА ошибался, но защитники постоянно подставляли. Ветераны ушли, появился Джикия, но скатился в запас «Спартака». У Дивеева из ЦСКА много травм. Осипенко выделяется, но был защитником «Тамбова» в 25 лет. В тридцать у Максима неплохая форма, однако класса и базы воспитаннику «Иртыша» не хватает. Академии «Зенита», «Спартака» и компании провалили подготовку защитников. Если в РФС хотят помочь местному футболу, то надо заказать анализ работы подготовки защитников с предложениями, что нужно изменить, чтобы появились крепкие и быстрые ребята. В этом пункте Орлов прав. Карпин видит, что пара Бийола и Дркушича – словенцы играли за ЦСКА и «Сочи», сильнее, чем несыгранная связка Осипенко и Дивеева. Номинально российские защитники не хуже, а в официальных матчах не демонстрировали класс.

Верить в тактику как источник успехов

Сборная России точно не элитная команда. Понятно без Евро-2024. Но видим, как Силвиньо – наставник Албании, сумел средних игроков соединить в опасную команду. Тактика лечит некоторые кадровые проблемы. Испанию в матче ЧМ -2018 Черчесов победил с Игнашевичем, Кудряшовым и Кутеповым в центре обороны. Два человека, связанные со «Спартаком», точно не Стоунз с Диашем. А вот неправильная ведёт к поражениям. Украинцы в матче с Румынией дрались в каждом единоборстве, нередко побеждая, но проиграли 0:3, ведь у тренера Йордэнеску переходы между фазами были намного интереснее, чем у коллеги Реброва. Карпин понимает ценность тактики, в лучших матчах его «Ростов» не играет как середняк со скромным по меркам фаворитов РПЛ бюджетом. Хотя у сборной России нет невероятных игроков из ведущих лиг, с правильной тактикой команда оказалась бы в плей-офф Евро, куда попадут 16 сборных из 24. Определят восемь худших участников турнира, и при удачном жребии Карпин не был бы последним в группе.

Работать над скоростями и темпом игры

Сборная России медлительная, зачастую была такой всегда. Глобальная проблема. На отдельных отрезках матчей с Карпиным включали скорость, но на дистанции обычно не играют в современном стиле, как на Евро-2024. На турнире носятся все. Даже Канте, который в 33 года работает на шейхов. Нголо в раздевалке сборной Франции встретили овацией, а скромняга неловко улыбался в ответ. Чемпион мира играет на пределе возможностей. Ещё один чемпион Кроос отдает сотни передач за Германию, а от штрафной до штрафной площади носится Гюндоган. Футболисты сборной России даже в официальных играх позволяли себе ленивый футбол.

Карпину важно объяснять молодым игрокам, показывая матчи Евро-2024, как должен выглядеть футбол развивающихся сборных. Россия никогда не будет играть на скоростях Португалии или Испании в лучших матчах. Но важно, чтобы с каждым годом обновленный состав демонстрировал не только выносливость, но и действовал осмысленно. Вся команда должна двигаться так, как Глебов, Обляков и Глушенков в лучших матчах. Постоянно искать правильные позиции. Карпину важно доверять игрокам с изюминкой, именно такие выделяются на Евро-2024.

Смелее отдавать игроков в элитные лиги

Сборные зоны УЕФА редко появляются в Москве. Но никто не мешает отправить главных талантов в лучшие европейские университеты. Карпин является последовательным сторонником трансферов в топ-5. Тренер прав. Даже если поначалу кто-то не адаптируется, не привыкнет к конкуренции и жизни вдали от дома, то в результате сборная получит пул игроков с иной психологией. Головин может часами рассказывать, как его изменила жизнь на юго-западе Европы. Захарян обживется в Испании и прибавит. Если не в «Реале Сосьедад», то в другом клубе. Сафонов смело бросил перчатку Доннарумме. Спорный шаг, Джанлуиджи обычно хорош, но Матвей хочет играть за фаворита Лиги чемпионов. Все должны последовать его примеру.

Лучшие футболисты из сборных Швейцарии и Бельгии не играют дома. Голландцы стремятся уехать из своей лиги, не говоря о португальцах. В сборной всегда будут молодые ребята из РПЛ , но костяк через несколько лет должен состоять из футболистов топ-5. Только так в условиях изоляции без еврокубков можно надеяться на замедление отставания сборной от европейских футбольных трендов. Карпин в будущих матчах должен применить все фокусы, которые тренерам подарит Евро. Можно вариться между Москвой и Санкт-Петербургом, как решил Глушенков.

Но даже если команда Карпина объективно не слабее аутсайдеров Евро, она без реформ и подпитки игроками из топ-5 всегда будет ближе к неудачам на подобных турнирах в будущем. А если изменится подход футболистов, научатся драться за каждый мяч, то не отстанут от лучших коллективов. Искренность, смелость и резкость отличают футбол сборных. Ошибок там больше, но это здорово. Правильно говорят ветераны – таким, как на Евро-2024, футбол был до неприличных денег и расчётов, дальние удары теперь неэффективные. Математически это правда, но иногда решающий гол — именно пушка страшная. Особенно если на турнире используют мяч, который ненавидят многие голкиперы.