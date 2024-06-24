Италия боится не выйти в плей-офф Евро. Хорватия с Модричем ещё ближе к фиаско

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вчера, 09:07

Спаллетти встретит неудобного соперника.

Хорватия исчерпала старый потенциал

- Контролируя мяч, «клетчатые» проиграли Испании 3:0. Недооценив албанцев, команда Модрича уступала в счете. Голкиперу Ливаковичу пришлось подстраховать. Только удачные выходы на замену изменили расклад. Но игра Албании и Хорватии могла завершиться победой 2:1 в любую сторону. В результате получили ничью 2:2, и снова «клетчатым» надо в последнем туре определять свою судьбу. На прошлых турнирах получилось, но везение не может быть вечным.

- Тренер Далич жестко оценивает выступления своей команды на Евро, особенно без мяча. Отрезки матчей против Албании считает худшими для команды за все годы, что Златко тренирует Хорватию. Все понимают, что потенциал исчерпывается. Гвардиола мало, чтобы полноценно заменить уходящее поколение Модрича, Брозовича и Перишича. Дошло до того, что хорватские фанаты нападают на тренера, упрекая в недостаточной жесткости с патриархами сборной Хорватии.

- Хорваты переживают, что итальянцы, разозленные разгромом без разгрома против Испании – 9:1 по ударам в створ при счете 1:0 с автоголом, разозлятся и включат скорость. Тогда возрастным легендам «клетчатых» станет намного сложнее поймать отдохнувших соперников. Спаллетти ослабит вожжи, поскольку его команда остановилась на фоне нагрузок. Желание тренерского штаба спланировать длинный турнир сыграло злую шутку. Но и хорваты далеки от оптимальной формы.

- После двух неудачных матчей есть запрос на перемены в тактике и составе Хорватии. Людей хватает, всегда можно изменить схему на «4-2-3-1». Также есть позиции, где изначально были варианты. Станишич вместо Юрановича может играть справа. При необходимости Гвардиол станет левым защитником. Огромные вопросы к готовности Брозовича, расслабился в Саудовской Аравии. Пашалич – напарник Миранчука из «Аталанты», вместе с Крамаричем готовы появиться в атаке.

Ориентировочный состав Хорватии (4-3-3): Ливакович – Станишич (Юранович), Шутало, Гвадиол, Перишич – Модрич, Ковавич, Брозович (Сучич) – Пашалич (Майер), Будимир, Крамарич.

Италия рассчитывает на вторую строчку

- У Спаллетти нет шансов на первое место, даже если Испания проиграет Албании. Италия остается фавориткой в борьбе за вторую строчку – где-то 68 %. Но также могут оказаться третьими. И даже четвертыми, если Хорватия удивит уверенной победой, а Албания обыграет «Красную Фурию». Само наличие варианта, при котором действующий чемпион Европы не окажется в плей-офф Евро – повод задуматься о планировании турнира. Допущены ошибки.

- Пропустили на 23-й секунде против Албании, вчистую проиграли Испании. Спаллетти переоценил свой авторитет. Тренер жестко реагирует на неудачи – Жоржиньо и Фратеззи были сняты в перерыве поединка с Испанией. Лучано многое запрещал итальянским игрокам, вплоть до бана видеоигр, любых иных развлечений после 00:30, мобильных телефонов во время массажей и наушников. Последнее – глупость, ведь музыка помогает настроиться.

- Против Албании Италия сыграла как клубный чемпион Серии А и завоевала заслуженную победу. Против Испании получился запуганный футбол вторым номером, словно у аутсайдера клубного дивизиона. Злые фанаты требуют перемен. С хорватами надо выбрать между Жоржиньо и его передачами, и Кристанте для помощи Барелле в опорной зоне. В защите проблемы со здоровьем у левого латераля Димарко, его может подменить Камбьязо из «Ювентуса».

- Перечисленные перемены вряд ли будут последними, если Спаллетти решит подстраиваться под Хорватию. Ди Лоренцо может потерять место справа в обороне, Дармиан готов сыграть. В атаке Кьеза и Пеллегрини вряд ли потеряют свои места. А вот у Скамакки есть конкурент в лице натурализованного аргентинца Ретеги. Также в линии атаки можно увидеть Дзакканьи из «Лацио» или Распадори из «Наполи». Но в списке нет суперзвезд мирового футбола.

Ориентировочный состав Италии (4-2-3-1): Доннарумма – Ди Лоренцо (Дармиан), Бастони, Калафьори, Камбьязо (Димарко) – Кристанте (Жоржиньо), Барелла – Кьеза, Пеллегрини, Дзакканьи – Скамакка (Ретеги).

Хорватия – злой и неудобный соперник

- Итальянцы обыгрывали хорватов единственный раз в 1942-м, бегали ещё при фашистах. Дальше было восемь матчей, в которых у хорватов 3 победы и 5 ничьих. Для «Скуадры» речь о невероятно неудобном сопернике. Хорваты умеют всё то, чем может похвастаться команда Италии – терпеть и выжимать результат, когда не идёт игра. Уверенность в себе «клетчатые» не потеряли, проблемы скорее физические – постарели, и технические – нет великих форвардов.

- Тренер Далич прекрасно понимает, что если ему подсунут версию Италии из матча против Албании, то вряд ли Хорватия перекроет огрехи первых туров в решающем поединке. Так делали на Евро-2020, получилось на ЧМ -2022, когда дошли до полуфинала и завоевали третье место. Италия в Катар не доехала, проиграли Северной Македонии в квалификации. Балканские соперники – неудобные для команды Италии, ведь умеют устроить настоящую рубку с испытанием нервов.

- Обычно Италия и Хорватия играют между собой со счетом 1:1. Так завершились три последних поединка. Но что забывают сказать любители статистики – матчи провели до рождения призовой Хорватии на ЧМ -18 и до появления чемпионской Италии на Евро-2020. Те игры не имеют значения. Важнее, что по стилю хорватская сборная неудобная для итальянской команды, невзирая на составы. У Италии бывают проблемы с созданием моментов. Также видели атакующую Хорватию без голов.

- Суперкомпьютер оценивает шансы Хорватии на плей-офф в 33 %. На 67 % в них не верят. Если сегодня будет ничья, то у хорватов два очка. Мало для борьбы с командами из других групп и третьих мест, даже если Испания поможет и обыграет Албанию. Шансы хорватов на четвертое место – 48 %, а на вторую строчку после победы над Италией и правильного результата в параллельной игре – 27 %. Неплохо. Впереди досрочный финал для сборных Хорватии и Италии.