Игрок, который огорчил Модрича и увёл девушку у партнёра по сборной. У Италии появился новый герой

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вчера, 11:21

Полузащитник «Лацио» вывел итальянцев в плей-офф.

Выражение «проснуться знаменитым» в этом случае не слишком уместно. Всё же Маттиа Дзакканьи не какой-нибудь зелёный новичок, а видная фигура в Серии А — много лет был лидером «Вероны», сейчас — один из ведущих игроков «Лацио». Другое дело, что в сборной Италии 29-летний футболист играл немного — всего семь матчей. И забил всего один гол. Тот самый.

Маленький подвиг

А вот для хорватов Дзакканьи оказался неприятной неожиданностью. Команда Златко Далича ждала проблем от кого угодно, только не от вышедшего на замену футболиста. Тем более что Маттиа едва не покинул поле вскоре после появления на нём. В ноги Дзакканьи сзади влетел хорватский защитник Йосип Станишич. После оказания медицинской помощи итальянец остался на поле, разбегался, но ничем не выделялся.

И когда истекала последняя из восьми любезно добавленных голландским судьей Данни Маккели минут, Дзакканьи совершил свой маленький подвиг. Риккардо Калафьори отдал рас налево, где в обороне сборной Хорватии образовался коридор. Туда и устремился двадцатый номер сборной Италии. Когда хорваты сообразили, что дело может закончиться печально, Маттиа уже было не догнать. Он не стал сближаться с вратарём Домиником Ливаковичем, а закрутил мяч в дальний угол — 1:1. Спасительная ничья для Италии и почти катастрофа для Хорватии. У «шашечных», дважды упустивших победу на последних минутах, сохраняются ещё теоретические шансы для продолжения борьбы.

И, пожалуй, не было в этот вечер в Италии человека, который бы не хотел обнять спасителя команды или просто пожать ему руку. Даже фанаты «Ромы», которые на дух не переносят футболиста враждебного им «Лацио», в эти минуты были готовы забыть о клубных распрях. Благодаря голу Дзакканьи итальянцам удалось спасти почти проигранный матч и избежать двух поражений подряд. Конечно, неудача в игре со сборной Хорватии, скорее всего, не привела бы к досрочному сложению полномочий. Апеннинцы с тремя очками могли рассчитывать на выход из группы с третьего места. Но пришлось бы напряжённо ждать завершения группового турнира, да и моральное состояние команды было бы крайне неважным. Оно и так резко упало после беспомощной игры с испанцами. Теперь же сборная Италии может спокойно готовиться к матчу 1/8 финала со сборной Швейцарии. А заодно и вспомнить, что неудачный первый этап ещё не повод считать кампанию провальной. В 1982 году итальянцы крайне неудачно провели первый групповой этап чемпионата мира. Три ничьих в трёх матчах и выход из группы только благодаря большему, чем у сборной Камеруна, количеству забитых мячей. А потом команда Энцо Беарзота стала чемпионом. Огромный вклад в ту победу внёс Паоло Росси. Кстати, также игравший под номером двадцать.

Номер двадцать

Нет, конечно, Росси и Дзакканьи нельзя сравнивать. Покойный Паоло был ярко выраженным центрфорвардом, а Маттиа — фланговый игрок. Может закрыть всё бровку. Иногда его упрекают, что неохотно отрабатывает в обороне. Был такой грешок когда-то в «Вероне». Но сейчас Дзакканьи всегда вовремя возвращается назад. В те 16 минут, что он отыграл с хорватами, угроз воротам сборной Италии с левого фланга обороны не возникало.

А почему Дзакканьи всегда играет под двадцатым номером? Честно, неизвестно. Может, просто так сложилось, а может, имеется какой-то тайный смысл. В силу возраста он не мог видеть Росси на поле. Но в «Вероне» он носил двадцатку, да и одним из условий перехода в римский клуб был любимый номер.

Как было сказано выше, Дзакканьи довольно опытный игрок. Это его одиннадцатый сезон во взрослом футболе. Не все из них приходятся на Серию А. Иногда веронцы покидали элиту, а на заре карьеры Маттиа приходилось побывать в разных арендах. Но с 2016-го он постоянно играл за «Верону». Несколько лет считался добротным, выносливым, но не забивным игроком. Гол-два за сезон. Но потом Маттиа решил поправить свой удар. Оставался на тренировках и бил, бил, бил. Кручёный правой ногой в дальний угол стал его фирменным приёмом. В сезоне 2020/21 Дзакканьи пять раз поражал ворота соперников и стал вторым бомбардиром команды.

Следующий сезон — 2021/22 Дзакканьи начинал в «Вероне», но уже в августе он был арендован «Лацио». Пришёлся ко двору, ибо римляне после завершения чемпионата воспользовались опцией выкупа в арендном договоре и приобрели футболиста за 18 миллионов. В Риме Маттиа очень быстро стал своим. В новой команде возросла результативность футболиста. В сезоне 2022/23 римляне заняли второе место, а их 20-й номер забил 10 мячей — второй результат. Среди этих десяти голов был точный удар по воротам «Ромы», принесший «лациале» победу в скандальном дерби с кучей удалений. Благодаря чему Дзакканьи стал одним из любимых игроков у болельщиков одного римского клуба и, мягко говоря, непопулярной фигурой в другом лагере.

Любовный треугольник

Но помимо традиционной вражды двух римских клубов у болельщиков «Ромы» имеется ещё один повод для нелюбви к Дзакканьи. Несколько лет назад популярнейшая в стране модель и блогер Кьяра Насти ушла от полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло к новичку «Лацио». Роман куда более известного на тот момент Дзаньоло и Кьяры не сходил со страниц светской хроники. К девушке подкатывал сам Неймар, но получил отказ. Но в какой-то момент Николо и Кьяра расстались. А вскоре она была замечена в обществе Маттиа. У них всё хорошо. Правда, Кьяра стала реже радовать болельщиков своими фотосессиями, — воспитание сына Тиаго занимает немало времени.

Дзаньоло уже сменил пару подружек и продолжает оставаться светским львом. Но он запутался не только в своих романах, но и в клубах. А также в ставках на футбол. Николо был уличён в этих недопустимых для профессионального футболиста делах, но в отличие от своего тёзки Фаджоли и Сандро Тонали отделался лёгким испугом. Однако травма лишила полузащитника уже второго чемпионата Европы. Вряд ли Дзаньоло, хоть уже и не является игроком «Ромы», испытывает тёплые чувства к Дзакканьи, но в ночь с 24 на 25 июня он наверняка был рад голу своего соперника.

Маттиа мог стать чемпионом Европы, его стал привлекать в сборную ещё Роберто Манчини осенью 2020 года. Но на Евро не взял. Дзакканьи вызывался в сборную крайне редко, да и выходил на поле нечасто. И попадание в окончательную заявку стало для него удачей. Лучано Спаллетти оказался весьма прозорлив.