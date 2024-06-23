Мамардашвили, вингер для МЮ и экс-игрок РПЛ. Футболисты, которым Евро изменит жизнь

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вчера, 19:17

Понравились и готовятся к трансферам.

Георгий Мамардашвили (вратарь, Грузия)

Хвалим голкипера «Валенсии», его успех не стал сюрпризом. Но когда вратарь совершает 11 сейвов в день исторической первой ничьей Грузии на Евро, то попадает на первые полосы. Георгий сыграл шикарно, а ему всего 23 года. Одна беда – владельцы «Валенсии», мягко говоря, непоследовательные люди. Главное, чтобы не заломили цену. Или чтобы не отправили Мамардшавили в клуб, где ему не будут рады в основе. Классный вратарь, желаем успехов.

Нико Уильямс (вингер, Испания)

До Евро-2024 о Нико все знали, вели разговоры о переходе в «Барселону». Но классная игра Уильямса в основе сборной Испании меняет список претендентов. МЮ и «Ливерпуль» боятся упустить 21-летнего парня, который может вырасти в суперзвезду. А пока Нико – вчерашний подросток. Хорошо ладит с Ямалем, живут в одной комнате на базе сборной Испании. Танцуют, скидывают друг другу смешные видео из «Тик-Тока». А в футболе Уильямс набирает, клубы АПЛ готовят 100 млн евро.

Яка Бийол (защитник, Словения)

Оборона Яна Облака пропустила от сборной Сербии, хотя заслужила большего. Также пропустили от Дании, хотя там всё по делу. И после двух ничьих о центральных защитниках Бийоле и Дркушиче хорошо отзываются скауты. Игрок «Сочи» повысил свои шансы на хороший контракт в крутом чемпионате. И бывший хавбек ЦСКА Бийол, который в «Удинезе» играет в центре обороны, тоже может пойти на повышение. Яка в 25 лет проверен в Серии А, ещё ближе к крутой сделке.

Жорж Микаутадзе (форвард, Грузия)

Даже если грузины не выйдут из группы – в последнем туре ждёт команда Португалии, которая гарантировала первое место в квартете, то оставят о себе хорошее впечатление. Левого вингера Кварацхелию не хотят отпускать из «Наполи», а центральный нападающий «Меца» Микаутадзе одной ногой в новом клубе. Два гола Жоржа в двух турах позволили заметить его за пределами Лиги 1. Микаутадзе вспомнил о корнях, хотя и родился в Лионе, и теперь счастлив, что представляет Грузию.

Ферди Кадиоглу (латераль, Турция)

Ошибался против Португалии, встретил на левом фланге Бернарду Силву и Канселу. Но скауты никогда не смотрят по одному поединку. Разовые позиционные ляпы не мешают отметить работоспособность и техничность крайнего защитника сборной Турции. Кадиоглу в 24 года готов сыграть на разных позициях и флангах, это правша с левого края. Ферди родился в Нидерландах, воспитывался в школе НЕКа, а затем вернулся на родину предков в Стамбул. Новый подопечный самого Моуриньо хорош на Евро.

Николай Шапаренко (хавбек, Украина)

После поражения от Румынии тренер Ребров поставил в центре поля молодого Бражко из «Динамо», а рядом был привычный напарник Шапаренко. И хотя скауты ждали прогресса от Судакова, хавбек «Шахтёра», которым интересуются в АПЛ и Серии А, оказался на втором плане. А вот Шапаренко забил гол и отдал великолепную передачу по дуге на Яремчука – так украинцы вырвали победу у Словакии. Николая запомнили. Умный и разноплановый хавбек в 25 лет может оказаться в топ-5.

Кристоф Баумгартнер (хавбек, Австрия)

Забил полякам, признан лучшим футболистом матча. Был активен не только в атаке, но также в отборе. В «Лейпциге» австриец не всегда в основе – не могли найти место, двигали на разные позиции с откатом на правый фланг. Зато в сборной Австрии сыграл два поединка на Евро. И надеется, что теперь им заинтересуются в АПЛ . Несколько лет назад к Кристофу присматривались в «Ливерпуле», но выбрали других полузащитников. В 24 года австриец не теряет надежды в будущем оказаться в гранде.

Робин Ле Норман (центрбек, Испания)

В Париже шутят, что в центре обороны Испании сплошь французы – Ляпорт и Ле Норман. Робин родился во Франции, но карьеру построил в «Реале Сосьедад». И хотя его нельзя сравнивать с Пике, Пуйолем и Рамосом по классу, в 27 лет до сих пор недооцененный центральный защитник. Если Испания впечатлит в плей-офф Евро, куда команда де ла Фуэнте досрочно вышла, то большие клубы не будут смотреть на возраст. Оценят опытность Ле Нормана и постараются убедить клуб Захаряна с ним расстаться.

Анатолий Трубин (вратарь, Украина)

Лунин из «Реала» допустил ошибки против сборной Румынии. Одну явную, когда неудачно выбил мяч, а другую техническую, не справился с дальним ударом, который был ему по зубам. Андрей оказался в запасе, а голкипер «Бенфики» Трубин появился в основе. Если в игре с Бельгией продолжит спасать, то Анатолия поднимут выше в списках скауты больших клубов. Трубина все давно знают, но здесь играет фактор португальского клуба. Люди из «Бенфики» легко находят новые сильные команды.

Давид Ханко (центрбек, Словакия)

Крайний нападающий Иван Шранц, хотя забил 2 гола на Евро, вряд ли заедет в большой клуб. А вот Ханко, раз защитнику всего 26 лет, может попасть в «Атлетико». Симеоне всегда в поиске полезных крепких парней, которые сразу выполняют приказы. Футболист «Фейеноорда» в основном играет в центре обороны, но если нужно, то выйдет на фланге. Ханко с голевым чутьем, забивал за клуб. Давид аккуратно обращался с мячом в команде Арне Слота, нового тренера «Ливерпуля».

Амаду Онана (центрхав, Бельгия)