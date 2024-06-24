Французский щит испанской сборной. На родине его недооценили

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вчера, 11:30

Одноклубник Захаряна стал одним из открытий Евро.

В двух стартовых турах чемпионата Европы сборная Испании не пропустила ни одного мяча, даром что её соперниками были отнюдь не беззубые команды Хорватии и Италии. И в этом заслуга не только вратаря Унаи Симона. Прекрасно действовала оборона испанцев.

Продукт натурализации

В обеих встречах в центре защиты испанской сборной играл Робин Ле Норман. В игре с итальянцами пару ему составил Эмерик Ляпорт. Примечательно, что оба футболисты — французы, заигранные за сборную Испании.

Ляпорт — личность известная. За него боролись сборные Испании и Франции, ибо Эмерик — баск и имел право играть за «красную фурию». В итоге Ляпорт, побывавший на сборах французской сборной, сделал выбор в пользу сборной Испании. Эмерик сменил «Атлетик» на «Манчестер Сити», оказавшись самым дорогим защитником в истории «горожан». Сейчас играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» с Криштиану Роналду.

Напарник Ляпорта Робин Ле Норман куда менее известен широкой публике. Кроме того, он не баск, не испанец, не каталонец и не галисиец. Он бретонец. Что не помешало Робину стать под знамёна соседней страны. Робин — классический пример натурализации. Прожив семь лет в Испании, он в законном порядке получил испанское гражданство и принял предложение играть за сборную своей новой родины. Тем более что во Франции Ле Норман практически неизвестен.

Забытый Дешамом

Робин — воспитанник «Бреста». Но за основной состав родного клуба он сыграл лишь однажды, причём в Лиге 2. Не спешил тренерский штаб «29-х» вводить в строй 19-летнего футболиста. Да и видимо не особо рассчитывали на защитника. Поэтому бесплатно отпустили в «Реал Сосьедад». Там будущую звезду два года «мариновали» в резерве, и только в 2018-м стали подпускать к основе. И хотя Робин в том сезоне появлялся на поле крайне редко, ему предложили продлить контракт. А уже в новом сезоне 2019/20 француз стал основным игроком «чури-урдин». Несмотря на то что он правша, он действует на позиции левого центрального защитника. Хотя может сыграть и правого центрального.

И выяснилось, что Ле Норман очень приличный защитник. Довольно быстр — от него просто так не убежишь. При росте метр восемьдесят восемь отлично играет головой. Способен выиграть воздух у более высокого соперника. Джанлука Скамакка не даст соврать. Хорошо видит поле, часто выигрывает единоборства за счёт выбора позиции. Обладает хорошим первым пасом. Опасен и у чужих ворот. Время от времени забивает мячи. Успел отличиться и в матчах за сборную Испании.

Полузащитник сборной России Арсен Захарян, который уже год является одноклубником Ле Нормана, в одном из интервью отмечал, что Робин — настоящий лидер не только на поле, но и в раздевалке. Защитник пользуется таким же авторитетом, как Микель Ойарсабаль и Микель Мерино. При этом Робин не только выучил испанский, но и овладел столь непростым языком, как эускари. Чем заслужил уважение болельщиков.

Возникает вопрос — куда же смотрел Дидье Дешам. Ведь Сан-Себастьян находится не на Луне, а недалеко от французской границы. Можно было приехать посмотреть на потенциального игрока сборной. Но, видимо, Дешам видит иначе центр обороны. Ему подавай крепких африканских парней. Вот и не вписался Ле Норман в состав сборной своей страны, но пригодился испанцам. Да и напарник в «красной фурии» тоже француз.

Испанцы же напротив следили за Робином несколько лет. И как только появилась возможность натурализовать его, то постарались. В мае прошлого года Ле Норман дебютировал в сборной Испании в матче Лиги наций с хорватами. Осенью он уже забил первый мяч в составе национальной команды — поразил ворота сборной Грузии. Не было проблем и с попаданием в состав на Евро. Тем более что Робин провёл отличный сезон в «Реале Сосьедад». Правда, в концовке сезона у Ле Нормана выявили мышечную травму. Но врачи вернули футболиста в строй. Как видим, на Евро защитник Испании в полном порядке.

Ценник растёт

Контракт Робина Ле Нормана с «Сосьедадом» в силе до июня 2026 года. Но доработает ли он его до конца? Ещё до начала чемпионата Европы большой интерес к 27-летнему защитнику проявлял «Атлетико». «Чури-урдин» могли отпустить одного из лидеров в Мадрид за 40 миллионов евро. Неплохой бизнес, если учесть что Робин достался баскам бесплатно.

Но уже в Германии Ле Норман провёл два отменных матча — в паре с Начо и Ляпортом соответственно. И конечно, обратил на себя внимание других клубов. «Баварии», например. В Сан-Себастьяне тоже смекнули, что можно выручить от продажи защитника более 40 миллионов. Поэтому охота на Ле Нормана только начинается, а ценник на футболиста уже растёт.

Но говорить что-то конкретное пока преждевременно. Никаких переговоров до завершения Евро не будет. А если испанская сборная дойдёт далеко или вообще станет чемпионом в четвёртый раз в истории, то цена на одного из её лидеров может значительно возрасти. «Атлетик» продал Ляпорта в «Манчестер Сити» за 65 миллионов.

Кстати, у Ляпорта и Ле Нормана имеются младшие братья — соответственно Лео и Тео. Тоже футболисты. Оба пока французы и менять гражданство не собираются.