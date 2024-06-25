Чемпионы Европы спаслись на 98-й минуте. Хорватии теперь поможет только чудо

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сегодня, 01:04

Албанцы едут домой.

Завершился турнир в группе В. В Дюссельдорфе встречались команды Албании и Испании, а в параллельном матче в Лейпциге борьбу вели сборные Хорватии и Италии. В первом матче испанцы довольствовались скромной победой 1:0. Во второй встрече зафиксирована ничья 1:1, причём итальянцы отыгрались за считанные секунды до финального свистка.

Прощай, Албания

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте не устоял перед соблазном изменить состав своей команды. Что ж, имеет право, испанцы выполнили досрочно задачу на первом этапе, забронировав 1-е место в квартете. Остались в резерве основной вратарь Унаи Симон, центральный защитник Робин Ле Норман, крайние игроки обороны Дани Карвахаль и Марк Кукурелья, опорник Фабиан Руис, крайние нападающие Нико Уильямс и Ламин Ямаль. Но испанцы обладают сильным подбором футболистов, и перемены в составе не отразились на качестве игры «красной фурии». И уже на 13-й минуте Ферран Торрес распечатал ворота албанцев. Голевую атаку начал Эмерик Ляпорт, продолжил Дани Ольмо, а поставил точку Торрес, ускользнувший от присмотра игрока «Локомотива» Марио Митая. Опытный вратарь Томас Стракоша оказался бессилен против обводящего удара.

До перерыва испанцы упустили ещё парочку возможностей. Но также едва не соорудили автогол. Давид Райя, заменивший в воротах Симона, попал мячом в спину Ляпорта и был вынужден спасать команду. Незадолго до перерыва Давид Райя потащил непростой удар Кристьяна Асллани. Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу команды Испании.

В самом начале второй половины встречи Хоселу едва не удвоил преимущество испанцев. Но положение обязывало албанцев атаковать. На 64-й минуте счёт чуть не стал равным. Армандо Бройя после розыгрыша штрафного бил наверняка, но Райя одной рукой отбил мяч в аут.

Албанцы продолжали атаковать, но не создавать. Сборная Испании грамотно засушивала игру. Уже в добавленное время Бройя после розыгрыша штрафного послал мяч в верхний угол. Но Райя снова сыграл превосходно. Это был последний шанс команды Албании. Испанцы выиграли 1:0 и завершили групповой этап с тремя победами без пропущенных мячей. Для албанцев этот чемпионат Европы завершён.

Лучшими были вратари

В составе сборной Италии тоже произошли значительные перемены. Видимо, Лучано Спаллетти остался очень недоволен игрой чемпионов Европы против испанцев. Впервые с 1998 года в стартовом составе не оказалось ни одного футболиста «Ювентуса». Джанлуиджи Доннарумму гнев главного тренера не коснулся. На пятой минуте капитан сборной Италии в эффектном броске отбил мяч, летевший в девятку после удара молодого Луки Сучича.

Постепенно итальянцы выровняли игру. А на 21-й минуте уже вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович сотворил чудо. Алессандро Бастони после розыгрыша углового бил с линии вратарской головой, но Ливакович перевел мяч через перекладину. Незадолго до перерыва уже Доннарумма отвёл угрозу после ещё одного удара. Первый тайм завершился со счётом 0:0.

Самый старый гол

В перерыве соперники провели по замене. Златко Далич убрал с поля не попавшего в игру Марио Пашалича и выпустил Анте Будимира. У итальянцев вместо Лоренцо Пеллегрини вышел Давиде Фраттези. Который через 8 минут после возобновления игры сыграл рукой в собственной штрафной. Голландский судья Данни Маккели после просмотра эпизода назначил пенальти. Пробивать отправился капитан «шашечных», опытнейший Лука Модрич.

Но удар Модрича в угол отразил Доннарумма, вытянувшийся в струнку. Второй незабитый хорватами 11-метровый. Но не долго радовались итальянцы. Через минуту Марцело Брозович навесил в штрафную, где расторопнее всех оказался Будимир. Удар хорвата Доннарумма отбил, но мяч подобрал Модрич, с близкого расстояния вогнавший мяч в сетку. 38-летний Лука стал автором самого возрастного гола на чемпионатах Европы.

Спаллетти тотчас снял с игры Федерико Димарко и выпустил его тёзку Кьезу. Вскоре сборная Италии заработала угловой. Снова выпрыгнул выше всех Алессандро Бастони, но мяч после его удара пролетел выше перекладины.

Внезапная смерть

Счет 1:0 устраивал хорватов, но не итальянцев. Чемпионы Европы перехватили инициативу и прижали хорватов к их воротам. Очень активно вошёл в игру Федерико Кьеза. Был близок к успеху Маттео Дармиан, но его удар принял на себя Йосип Станишич. Затем Ливакович среагировал на дальний удар Кьезы, потом Джакомо Распадори долго собирался пробивать штрафной, но заработал лишь угловой.

Итальянцы так увлеклись, что едва не прозевали острый выпад хорватов. Брозович с правого фланга навесил в штрафную, где Бастони на долю секунды опередил Будимира. Иначе быть второму голу.

На 82-й минуте Лука Модрич под аплодисменты уступил место Ловро Майеру. Спаллетти вместо Жоржиньо и Дармиана бросил в бой Маттиа Дзакканьи и Николо Фаджоли. Итальянцы усилили натиск, но проникнуть в штрафную не получалось. И чем меньше оставалось времени, тем хаотичнее становились атаки итальянской сборной. Но вот Кьеза продрался к воротам, прострелил, а Станишич помешал Скамакке пробить по воротам с пяти метров.

Судья добавил 8 минут. И когда казалось, что победа сборной Хорватии неизбежна, итальянцы провели разящую атаку. Дзакканьи выскочил к воротам по левому флангу и кручёным ударом отправил мяч в угол ворот. Как оборону сборной Хорватии угораздило так провалиться — никто сейчас не скажет.

Ничья 1:1 перевернула ситуацию с ног на голову. Итальянцы с четырьмя очками заняли второе место в группе В. У хорватов третье место, но с двумя баллами они почти наверняка никуда не пройдут. Есть чисто теоретический расклад, при котором «шашечные» могут запрыгнуть в плей-офф, но для этого нужны одновременные поражения словенцев, чехов и грузин. Причем в первом случае с крупным счетом. Судите сами, насколько это реально.