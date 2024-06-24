Трагедия с Варгой и удивительный камбэк Германии. Шокирующий финиш в группе «А»

1719180190

сегодня, 01:03

Форварда Венгрии отправили в больницу.

4-е место. Шотландия – 1 пункт

Разница мячей: 2:7.

Лучшие игроки: МакТоминэй, Робертсон.

Очарование: шотландские фанаты.

Разочарование: игра в защите.

Главный матч: Германия – Шотландия – 5:1.

Когда-то сильный тренер сжалится над Шотландией и возглавит их сборную. А пока работает опытный Стив Кларк. Достаточно хорош, чтобы попадать на Евро, но нет тренерского класса для выхода в плей-офф с командой, которая не сильнее соседей по группе. Жаль, что не показали себя в атаке с Венгрией, ведь фанаты заслужили другой футбол. От смешного младенца, который пытался жевать микрофон репортера, до старцев в килтах – шотландские болельщики впечатлили в Германии. Спетые, спитые и отпетые мошенники. Вечно пьяные и вечно любящие свою скромную команду. Шотландия не играла в финальных частях Евро четверть века, а теперь будет три подряд турнира. В прошлый раз в третьем туре проиграли Хорватии, хотя до этого была нулевая ничья с Англией. Теперь начали с разгрома 1:5 от Германии, но ничья против Швейцарии оставляла надежду. В следующий раз будут хозяевами Евро-2028, турнир проведут в Соединенном Королевстве. Посмотрим, каким тогда будет состав, а пока им тяжело даются поединки такого уровня. Катали мяч поперек поля с венграми, не били по воротам и нарвались на контратаку в самом конце. Пропустили на 100-й минуте, поскольку арбитру пришлось добавить так много из-за трагедии.

3-е место. Венгрия – 3 балла

Разница мячей: 2:5.

Лучшие игроки: Орбан, Гулачи, Собослаи (эпизодически).

Очарование: финальная контратака.

Разочарование: скучный стиль игры.

Главный матч: Шотландия – Венгрия – 0:1.

Надеемся, форвард Варга справится с тяжелым испытанием для здоровья. Барнабас получил черепно-мозговую травму после верховой борьбы, ударился головой о плечо вратаря. Неудачно упал, начались судороги. Страшный эпизод, Варгу отправили в больницу без сознания, ждём хороших новостей и желаем врачам удачи. А вся венгерская команда в целом разочаровала, ведь могут играть лучше. Венгры на прошлом Евро расписали мировые против Франции и Германии. Были старательные фланги. Дрались, хотя понимали, что не выйдут из группы с Роналду, Мбаппе и Мюллером. А теперь команда итальянца Марко Росси оставила непонятное впечатление. Со швейцарцами и немцами им было сложно, действовали вторым номером. Но даже в поединке против Шотландии, которая не всегда классно выходила из обороны и давала шанс венграм, команда Собослаи не сумела сыграть смело, размашисто и первым номером. Творческие венгры, которые водились в футболе в золотые для Будапешта времена, остались в истории. Зато им повезло сегодня без включения техники – шотландцы пропустили контратаку. Чобот вырвал победу, которая оставляет Венгрию в борьбе за выход в плей-офф, если не окажутся у дна в таблице сборных, занявших третьи места.

2-е место. Швейцария – 5 пунктов

Разница мячей: 5:3.

Лучшие игроки: Джака, Аэбишер, Аканджи.

Очарование: стабильная структура игры.

Разочарование: быстро устают.

Главный матч: Швейцария – Германия – 1:1.

Команда Мурата Якина закономерно была высоко в рейтингах УЕФА . Швейцарцы сильные, выбивали Францию на предыдущем Евро-2020. Энергии на длительную дистанцию обычно не хватает, но в прошлый раз вылетели от Испании лишь по пенальти. Рядом с футболистами уровня Аканджи и Джаки полно ребят, которые демонстрируют крутой футбол заметно реже. В этом вся суть сборной Швейцарии. Почти все в заявке – дети мигрантов, которые могли выбрать другие сборные, как сделал брат Гранита Джаки – Таулант играл за Албанию. Но даже для Шакири выступления в красной футболке имеют большое личное значение. Играют с желанием, очень опасная, непредсказуемая команда. Против Германии сегодня швейцарцы неплохо держали линии, как умеют. Но при этом им не хватало творческого начала. На поле множество опытных людей, которые играли на Евро три года назад. Зато не хватает юных талантов, стартовая сборная. Повезло, что открыли счет, но поскольку много ветеранов, то в самой концовке позволили Фюллькругу сравнять счет. Нападающий удачно спрятался за спиной у Аканджи, который до этого играл круто.

1-е место. Германия – 7 очков

Разница мячей: 8:2.

Лучшие игроки: Мусиала, Гюндоган, Кроос, Киммих.

Очарование: возвращение Крооса.

Разочарование: огрехи в обороне.

Главный матч: Германия – Шотландия – 5:1.

Пришлось понервничать, потому что до гола Фюллькруга немцы попадали в ту часть сетки, где ждут Англию и Францию. Швейцария едва не выиграла группу «А». Но запасной форвард спас, в отличие от центральных защитников. Та и Рюдигер могут играть заметно лучше. Зато патриархи Кроос и Гюндоган шикарно смотрелись на групповом этапе. Киммих так хочет уйти из «Баварии», что выдает роскошный турнир, чтобы попасть в большой клуб. В сборной Йозуа играет справа в защите, а за будущую команду захочет бегать в центре полузащиты. Там нет проблем. Вообще, только позиция «девятки» вызывает вопросы. Навыков Хаверца и класса Фюллькруга хватает, если твои соперники заметно слабее. Но как Германия сыграет в чужой штрафной в плей-офф, где им светит матч с Испанией в четвертьфинале? Вот это большой вопрос. Также не будем переоценивать оборону Нойера. Мануэлю пришлось вступать в игру на групповом этапе. Опорник Андрих в структуре «Байера» был важен, но в сборной успех Роберта без мяча зависит от свежести напарников. Если в одном из матчей Гюндоган и Кроос устанут и начнут ошибаться в обороне, Германии нужна будет помощь скамейки. Сегодня выручили, но легкой прогулки не было ни отрезками против Венгрии, ни теперь против Швейцарии. Но Германия выиграла группу и ждёт первого соперника в плей-офф. Нагельсманн получил пищу для размышлений после финального поединка в квартете, ведь у команды Мурата Якина многое получилось, в отличие от фаворита. По ударам в створ ничья 3:3, хозяева Евро едва не проиграли.