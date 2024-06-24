Испания – симпатичная команда с роскошным футболом. Но таким сборным тяжело в плей-офф Евро

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вчера, 19:00

Впереди серьёзные испытания.

Испанский футбол на Евро многим понравился, поэтому звучат первые робкие голоса о большом успехе в плей-офф. Накануне завершающего матча против Албании в группе, которую «Красная фурия» досрочно выиграла, хочется поговорить об Испании в новой роли фаворита. После неприятностей на ЧМ -2022 и вылета от Марокко Луис Энрике успел уступить место в сборной тезке де ла Фуэнте. И пока испанская игра точно не хуже, чем у Франции и Англии. Плюсов у команды хватает, хотя про минусы тоже не забудем.

За успех. Огромные таланты

Хотя у Испании не самая юная заявка Евро, поскольку есть ветераны на лавке, 16-летний Ямаль, а также 21-летние Педри и Нико Уильямс выделились именно в основе. Атакующие игроки делают стартовый состав моложе, они понравились в первых матчах. Свежести много, техничные и легкие атакующие футболисты. Создают моменты без труда. Не пыхтят при этом, как иногда англичане, хотя там тоже много молодых талантов. Достаточно парочки таких ребят, как Вирц и Мусиала у немцев, чтобы верить и ждать. Испанцы надеются, что победы над Хорватией и Италией – лишь начало длинного исторического пути. И опираться они будут на искренность и жажду молодых ребят. Педри опытнее, но Ямаль – вчерашний ребенок.

Против. Реализация моментов

Форвард Мората пошел к психологу, ведь сломался из-за промахов и критики болельщиков после эпичных ударов мимо ворот. А это целый капитан сборной Испании. Хотя повязку Альваро выдали, похоже, как раз в качестве моральной поддержки. У полузащитника «Манчестер Сити» Родри на плече символ лидерства смотрелся бы логичнее. Из девяти моментов против Италии испанцы не реализовали все, а победили благодаря автоголу. С хорватами удачно совпало – мяч летел в ворота без труда, но вечно играть вторым номером испанцы точно не умеют. Также будут проблемы с реализацией в плей-офф, поскольку не сказать, что Испания доказала наличие запасного плана ведения игры в трудный момент.

За успех. Выступление в Лиге Наций

Вроде бы мелочь, но на самом деле победа над Хорватией в серии пенальти сильно помогла тренеру де ла Фуэнте получить настоящую обновленную и не скованную годами неудач команду. Испания медленно шла к успеху на крупном турнире, хотя бы в Лиге Наций. Они вылетели в полуфинале от Италии на Евро-2020, тоже по пенальти. Но хорватов в Лиге Наций переиграли участники нового континентального первенства – Симон, Ляпорт, Ле Норман, Руис и Родри. Сейчас у команды новые фланги и нет Гави, но многие футболисты получили необходимый коллективу опыт финала. Не сравнить с решающим поединком на Евро, но сейчас к клубному опыту, как у Ляпорта и Карвахаля, добавились победы в футболке сборной Испании.

Против. Немцы в соперниках

Швейцария не сумела отправить Германию в часть сетки, где ждут грозных по номиналу Англию и Францию. Немцы в конце поединка отыгрались и победили в группе А. А это значит, что если хозяева Евро пройдут первого соперника в плей-офф, как и сборная Испании, то команды сыграют между собой в четвертьфинале. Работать против Германии в их стенах непросто. Соперники знакомы друг с другом, много раз играли между собой. Но прямо сейчас точно нельзя поставить Нагельсманна ниже де ла Фуэнте. А это значит, что всё великолепие можно перечеркнуть до финала. Такие яркие команды иногда выключаются в плей-офф, и этому тяжело найти объяснение. Далеко не всегда лучшие по игре оказываются с трофеями.

За успех. Недооценённые герои

Первый из них – главный тренер де ла Фуэнте. Он знает футболистов, так как работал с ними на юношеском уровне. Оказался толковым и стильным специалистом. Левый латераль Кукурелья тоже получил свою минуту славы. Раньше Марка так хвалили только в составе «Брайтона» на более низком уровне. Опорника Руиса после непростого сезона в ПСЖ тоже оценили на мировом уровне. Уильямс и Ямаль доказывают право выходить в основе, хотя год назад у де ла Фуэнте были другие крайние форварды. Центральный нападающий Мората недооценен тренером Симеоне, который хочет видеть в атаке «Атлетико» человека с железным характером. Но на Евро у Альваро получается. Все с мотивацией, от голкипера до форварда.

Против. Дефицит солидности

Рациональные сборные на подобных турнирах живут дольше. Кто помнит матчи Испании на ЧМ -2010, тот не спешит критиковать Англию за скучный футбол. Да и в финале Евро-2008 Испания отказалась от мяча против Германии, чтобы выиграть трофей. Старая «Красная фурия», где было намного больше легенд футбола, работала на результат. А молодая удивилась, что получилось против Хорватии. Но во встрече с Италией вернулись к привычной работе с мячом и промахивались. Задор остается козырем, пока идёт игра, и становится минусом, если поединок не клеится. Пока у этой Испании есть финал Лиги Наций, но нет за плечами финалов последних ЧМ и Евро, как у Франции и Англии соответственно. И эта разница может в итоге сказаться.

Мнение читателей. Оцените Испанию как фаворитку

По средним оценкам на турнире испанцы сейчас первые. Но Германия идёт второй, а против хозяев могут встретиться очень скоро. Португалия в тройке, и это тоже потенциальный соперник, но уже на стадии полуфинала. Пройти такой путь – получить опыт для сильного финалиста. Но в решающем поединке с другой стороны сетки выйдет выживший в борьбе с Англией и Францией. Рано короновать Испанию, но очевидно, что если оценивать именно старт турнира, то де ла Фуэнте отработал чище своих знаменитых коллег – Саутгейта и Дешама.