Роналду, Кроос и Канте переиграли молодёжь. А вот у Модрича проблемы

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вчера, 21:28

Ветераны в основном не уронили статус на Евро-2024.

Роналду повлиял на становление новой Португалии

Будь у наставника португальцев Роберто Мартинеса плохие отношения с Криштиану, как у тен Хага в МЮ , то мог просто не вызвать нападающего в сборную. И никто бы ему ничего не сделал. Сами португальцы порой бурчат, что Роналду последний раз проходил на дриблинге соперника в 2013 году. А по факту ветеран четко выполняет задачи наставника и при этом остается мишенью для персонального прессинга. Криштиану отвлекает на себя внимание, оставляя свободные зоны. Разумеется, его игра не вызывает детского восторга, как в молодости. Но тренер Португалии прав – сам факт, что Криштиану отдал результативную передачу на Бруну вместо голевого удара, о многом говорит. Конечно, злые языки скажут, что Роналду просто хотел выйти на чистое первое место по ассистам в истории Евро. Но для любой сборной неплохо, когда твой капитан – рекордсмен всего на свете, и стремится к новым и новым вершинам.

Модрич и Левандовски не выручали свои команды

Для Польши всё закончено, а Лука пока выступает на Евро заметно хуже, чем многие другие ветераны. Футболисту 38 лет, а играет в центре поля, где нужен больший пробег, если сравнивать с позициями в атаке, где ветеран может взять паузу и передохнуть. Модричу надо бегать. А поскольку рядом Брозович, которому тоже не двадцать пять, а слева Пашалич – ещё один ветеран, то все вместе не сумели начать с побед в сложной группе. Сегодня у хорватов решающий бой. Могут финишировать на второй или третьей строчке, но также остается шанс на крах надежд и вылет на групповом этапе. Модрич умеет брать реванши, он ведь футболист «Реала». Но вместе с нападающим «Барселоны» Левандовским полузащитник проводит спорный турнир. Накладываются проблемы их национальных команд. Хорваты ещё ничего играют, просто результаты плохие, а вот у поляков снова неудача на крупном кубке.

Канте и Гризманн не затерялись в основе Франции

Пока у Мбаппе проблемы с носом, его опытным напарникам пришлось брать игру на себя. Канте справился великолепно. В 33 года полузащитник вернулся в основу сборной Франции. Мгновенно восстановил связи с Рабьо, классно понимает линию атаки. Канте был всюду, где полезен, и в результате получил высокие оценки, невзирая на позицию, где нельзя заработать уважение одним ударом или передачей. Нголо пашет, а рядом играет Гризманн. Антуан тоже хорош, но его пока подводит реализация моментов. Зато форвард «Атлетико» выходит на правильные позиции, возраст ему не мешает. Французы медленно начали турнир, но они при Дешаме никогда не спешили забивать много. Великий финал против Аргентины – стечение обстоятельств, пришлось отыгрываться после шокирующего начала. А на Евро-2024 играют рационально, доверяют ветеранам.

Успех Германии зависит от Крооса и Гюндогана

Выйти в финал, если Тони и Илкай сыграют плохо, практически нереально. Но пока в Германии чаще критикуют молодых, вроде Хаверца, нежели двух ветеранов. Игрок «Барселоны» вернется после Евро в расположение клуба, а вот Кроос завершит карьеру после новой победы в Лиге чемпионов с «Реалом». Тони великолепно играет с мячом, но у немцев есть парочка проблем в фазе отбора и прессинга. Вот здесь сказывается возраст. Если Гюндоган в одном из матчей пробегает больше, чем привык, то в следующем сделает несколько лишних пауз. Тони Кроос тоже привык полагаться на молодых Тчуамени, Вальверде и Камавингу в «Реале», а в сборной Германии рядом Андрих. Роберт старается, но ему под тридцать лет. Да и не является игрок «Байера» чистым разрушителем. У Германии в матче против Швейцарии были неприятные огрехи в центре поля.

Уокер и Триппьер не задали темп для молодёжи

Физически это крепкие ребята. Но Кайл может зевнуть в обороне, поскольку возраст не детский – 34 года. Триппьеру тоже уже 33, а это значит, что у него есть объективные причины, чтобы играть на фланге не так быстро, как несколько лет назад. Кирана не планировали использовать слева в основе сборной Англии, но правша страхует Люка Шоу, ведь у защитника МЮ снова травма. Какой основной грех у Кайла и Кирана на Евро-2024? Они настолько послушные, что подчиняются приказам нового Капелло – Саутгейта, и предлагают англичанам максимально скучный футбол. В результате Уокер и Триппьер не разогнали Сака, Фодена и Беллингема, а ещё не спелись с вынужденным центральным хавбеком Александер-Арнольдом. Вот только их колоссальный опыт в атаке может пригодиться в ближайших матчах. Не стоит спешить в оценках Англии.

Впечатляет чистота работы бессмертного Пепе

Болельщики, которые редко смотрят футбол, искренне удивились, когда услышали, что Пепе до сих пор играет за сборную и не находится на футбольной пенсии. Их можно понять. Впервые в истории на Евро 41-летний полевой футболист. Это самый старший участник турнира в истории. Честно говоря, не верилось, что Пепе будет в основе Португалии. Но на тренировках Мартинес увидел, что сеньор Лима Феррейра лучше понимает Диаша и центральных полузащитников команды, чем юный Антонио Силва. Так Пепе оказался в основе. В раздевалке его роль тоже важна, он годится в отцы некоторым футболистам, вроде героя развязки матча с Чехией – молодого Консейсау. У Пепе папа не был известным футболистом, как у Франсишку, но отец может гордиться сыном. Бразилец, переехавший в Европу, реализовал себя в основе сборной Португалии. В 2016-м помог выиграть Евро, а спустя восемь лет Пепе снова в основе и опять в плей-офф. Надеемся, выносливости хватит. В последние годы за «Порту» играет не так, как в «Реале» – на опыте и без лишних нервов.