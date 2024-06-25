Англия с футболом аутсайдера досрочно в плей-офф. У Дании и Словении заочная рубка на финише

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вчера, 13:54

Борются за 2-е место, сербы притаились.

От группы С уже определился один участник плей-офф, но ещё две путёвки по-прежнему разыгрываются. Обращаемся к раскладам в преддверии развязки в квартете.

Лидеры показывают самый унылый футбол

Эти счастливчики, которые решили задачу заранее – англичане. Коллектив Гарета Саутгейта добыл минимальную победу над сборной Сербии, сыграл вничью с командой Дании и с 4 очками в активе гарантировал себе выход из группы. В третьем туре предстоит сыграть против Словении – и к этому матчу «три льва» подходят максимально расслабленными.

На бумаге всё отлично, но в плане содержания, игровой философии Англия совершила настоящее преступление. Невозможно найти команду, которая при таком же сильном составе показывала настолько серую игру. 3 очка с сербами добыл Джуд Беллингем – «белые орлы» навязали сопернику рабочекрестьянский футбол и могли бы претендовать на ничью. Саутгейта спасло индивидуальное мастерство Джуда. С датчанами пробовали повторить финт – выложиться по минимуму и на чьём-то перформансе забрать 3 очка. Но «алая гвардия» оказалась поудачнее в атаке и наказала соперника.

Вполне можно найти этому объяснение – на скоротечном турнире важно правильно распределить силы. Англичане как раз за счёт элитного подбора игроков решили показывать необходимый минимум, чтобы пробиться в плей-офф. И уже там – с французами, испанцами или итальянцами – задействовать все резервы. Если это не так, то пора задуматься над отставкой тренера. В любом случае команда задачу-минимум выполнила – и с минимальными энергозатратами вышла из группы.

Сербы не готовы к большим турнирам

У «белых орлов» повальная и парадоксальная статистика на больших турнирах. Они отбирались на 3 Чемпионата мира из последних 4 – и в то же время Евро-2024 стало для них первым континентальным первенством за всю историю Сербии как самостоятельного государства.

У сборной нащупывается комплекс. Есть довольно крепкий состав, которым можно конкурировать за выход в плей-офф – гораздо более успешно, чем сейчас. Но не хватает цельности, грамотных тренерских решений. Излишнее уважение к грозной силе англичан привело к вялому старту и долгой раскачке – не хватило времени и остроты, чтобы сравнять. Со словенцами пришлось отыгрываться – спаслись от поражения только на 90+5-й минуте.

В заключительном туре предстоит матч жизни против Дании – и «белые орлы» сами поставили себя в ситуацию, когда их устроит только победа. А ведь по очень похожему сценарию развивался для команды Стойковича мундиаль в Катаре. И тогда сербы испытание провалили. Пока нет предпосылок, чтобы в этот раз случилось по-другому.

Датчане и словенцы спорят за вторую строчку

Всегда есть место сенсации – те же сербы могут спутать карты, победив в третьем туре. Но на бумаге позиции Дании и Словении прочнее – эти команды разыгрывают 2 и 3 строчки. И куда лучше положении датчан. Они поделили очки со своим конкурентом в первом туре и наказали англичан во втором, а последний шаг к плей-офф – это игра с последней командой группы.

«Белые орлы» не показали того яркого футбола, которым запомнились на ЧМ -2022 – это был козырь команды, за счёт которого они могли хотя бы зацепиться за Швейцарию и компенсировать авантюрность, отсутствие опыта. Сейчас нет и этого аргумента – а неопытность осталась. На их фоне Дания – гораздо более цельно выстроенный и опытный коллектив. Поэтому они и фавориты встречи. Словенцам тем временем играть с лидером группы. Понятно, что Англия сейчас в спячке и проснётся только к плей-офф – но даже так на индивидуальном мастерстве «три льва» могут забирать очки. Словенцы в опасности потому, что играют с фаворитом, от которого ещё и не ясно, чего ожидать.

Хотя даже при таком сценарии Словения останется на третьем месте – сербам для сенсации с Данией надо восстать из пепла.

Чтобы выйти в плей-офф с 3-го места, нужно сотворить сенсацию

Другое дело – 3-я строчка при такой развязке может оказаться для Словении бесполезной. В зачёте среди третьих команд каждой группы путёвки в плей-офф получают лишь 4 лучшие из 6. Лучшие позиции у словаков и австрийцев – они набрали по 3 очка и только готовятся сыграть в заключительном туре. Венграм чуть тяжелее – они групповой этап завершили. Также с 3 очками в активе. И теперь надеются на провал Словении (4-е место), Чехии и Грузии (обе – из группы F и с 1 баллов в активе борются за 2-3-е места).

Сама Словения – на грани (4-я строчка среди команд с 3-х мест – последняя путёвка в плей-офф). У Хорватии – призрачные шансы (обойдут словенцев, если те разгромно проиграют Англии и останутся выше сербов), куда опаснее Чехия – они играют с турками и могут зацепиться за очки – в случае победы вытеснят Словению.

Чтобы не заигрывать с судьбой, всё придётся взять в свои руки – но для этого нужно прижать Англию. Финалиста предыдущего Евро. Команду с 5 игроками с оценочной стоимостью в 100+ миллионов евро. Сейчас англичане не мотивированы, зацепиться за очки чуть проще – те же датчане это сделали. Только словенцам для абсолютного спокойствия нужна победа – в случае ничьей чехи ещё сохранят шансы забраться на 4-е место в случае победы.