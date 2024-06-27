Грузия разозлила Роналду. Португальцы позволили случиться главной сенсации Евро

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сегодня, 00:41

Неожиданный итог в группе F.

Групповой этап чемпионата Европы завершился двумя матчами в группе F. В Гамбурге играли команды Турции и Чехии. Сборные Грузии и Португалии выясняли отношения в Гельзенкирхене. Именно во второй встрече родилась главная сенсация Евро-2024.

Моральное удовлетворение

Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла выставил в стартовом составе двух своих юных звёздочек — Арду Гюлера и Кенана Йилдыза. Также итальянский специалист вернул в ворота опытного Мерта Гюнока. Иван Гашек оставил в запасе сильнейшего форварда чехов Патрика Шика.

Одна из первых атак сборной Чехии едва не привела к голу. Лукаш Провод пробил с линии штрафной, мяч по пути задел ногу турецкого защитника, но Мерт сумел отбить этот мяч. После этого опасные моменты сошли на нет. Зато соперники частенько нарушали правила. Чех Антонин Барак к двадцатой минуте успел схватить две жёлтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. Румынский судья Иштван Ковач вынес предупреждение даже сидевшему на лавочке Патрику Шику. Чтобы не спорил.

Но положение обязывало команду Чехии играть на победу даже в меньшинстве. Незадолго до перерыва отличная возможность отличиться была у Давида Юрасека, проникшего в штрафную по правому флангу. Но его удар парировал Мерт. После первых 45 минут ничья 0:0.

Во второй половине поединка турки резко прибавили. На 50-й минуте Индржих Станек парировал удар Кенана с пяти метров. Но через две минуты он был бессилен после удара турецкого капитана Хакана Чалханоглу. В этом эпизоде Станек получил травму, после которой не смог продолжить матч. В воротах появился Матей Ковар.

Чехи встрепенулись в середине тайма. Выяснилось, что у Мерта имеются проблемы с фиксацией мяча. Сначала турецкий вратарь отбил перед собой удар Томаша Чоры со второго этажа. Никто не добил. Но через две минуты Мерт не удержал мяч после удара Владимира Цоуфала, и Томаш Соучек оказался самым расторопным — 1:1. Турки протестовали, намекая на атаку вратаря. Но судья Ковач указал на центр, а заодно показал жёлтую карточку третьему вратарю сборной Турции Угурчану Чакиру.

В добавленное время турки всё же реализовали ещё раз численное преимущество. Свежий Дженк Тосун убежал к воротам и переиграл Ковара — 2:1. Победа, которая принесла туркам моральное удовлетворение. После финального свистка соперники устроили разборки. В итоге Ковач показал 2 красных и 7 жёлтых карточек чехам и девять горчичников туркам.

Огненное начало Хвичи

Сборная Грузии очень быстро распечатала ворота португальцев. Уже на второй минуте отличился Хвича Кварацхелия, которого довольно часто критиковали за две первых встречи. На второй минуте грубейший обрез допустил Антонио Силва. Жорж Микаутадзе перехватил мяч и тотчас сделал передачу Кварацхелии. А Хвича разобрался с Диогу Коштой.

Сборная Португалии хоть и выиграла досрочно турнир в этом квартете, не собиралась проигрывать дебютантам. И началась осада ворот Гиорги Мамардашвили. Но бородатый вратарь грузинской команды отбил сложнейшие удары Криштиану Роналду и Палиньи. Консейсау попал в сетку, но с внешней стороны.

Ещё не забивавший на турнире Криштиану Роналду был близок к тому, чтобы поразить цель. Но удар капитана португальцев принял на себя Гиорги Гвелесиани. Несколькими минутами ранее Криштиану чересчур картинно упал и требовал пенальти. Но швейцарский судья Сандро Шерер не испугался показать мегазвезде жёлтую карточку за симуляцию. Роналду был, мягко говоря, удивлен подобной дерзостью арбитра.

Гол Хвичи так и остался единственным в первом тайме. Что вполне устраивало грузинскую сборную.

Гнев Криштиану

Второй тайм начался с натиска сборной Португалии. Криштиану Роналду бил с близкого расстояния, но угодил в плечо Лаше Двали. Бомбардир со зла топнул ногой. Видимо испытал те же чувства, что переживают на турнире Килиан Мбаппе и Ромелу Лукаку. А через пару минут Кварацхелия едва не оформил дубль. Но при завершении контратаки Хвича просто толкнул мяч в руки Коште.

Но Антонио Силва, привезший гол в первом тайме, решил не останавливаться. Защитник наступил на ногу ворвавшемуся в штрафную Луке Лочошвили. Бригада VAR обратила внимание судьи на этот случай, и Сандро Шерер показал на точку. К мячу подошёл Жорж Микаутадзе, который переиграл Кошту. Так на 57-й минуте сборная Грузии повела 2:0, а французский грузин с тремя голами возглавил список бомбардиров.

Второй пропущенный мяч несколько прибил португальцев. Кри Ро, конечно, старался. Злился, когда судья не обратил внимание на его падение. Такого злого Роналду мы, наверное, не видели. Был риск напроситься на неприятность, тем более жёлтая карточка у капитана была. Поэтому Роберто Мартинес заменил свою главную звезду, а заодно и убрал с поля Антонио Силву. Причём вышли не Бруну Фернандеш с Бернарду Силвой, а Гонсалу Рамуш с Нелсоном Семеду.

После ухода с поля Криштиану Роналду атаки португальцев вообще утратили стройность и осмысленность. А грузины едва не реализовал выход три в три. Георгий Чакветадзе простил соперников, пробив выше ворот. Постепенно сборная Португалии смирилась с поражением. В атаке не получалось ничего, а в обороне зияли прорехи. Вышедший на замену Зурико Давиташвили с острого угла мог забивать третий мяч, пробил выше.

В уже добавленное время португальцы могли не только отыграться, но и вырвать победу. Сначала Нелсон Семеду имел шанс отыграть один гол, но его удар с трёх метров отбил Мамардащвили. Франсишку Консейсау бил, Диогу Жота подправлял, но мяч прошёл в считанных сантиметрах от грузинских ворот. А потом Мамардашвили отбил на угловой мяч после мощного удара Матеуша Нуньеша.

Затем прозвучал свисток Сандро Шерера, возвестивший о победе сборной Грузии со счётом 2:0. Так родилась первая большая сенсация чемпионата. Дебютант пробился в плей-офф. Не прополз, а именно прошёл с гордо поднятой головой.

Что у нас в итоге получилось. Португальцы завершили турнир с 6 очками. Столько же и у турок, но португальцы стоят выше за счёт победы в личной встрече. У грузинской команды четыре очка и третье место. Чехи набрали лишь балл и замкнули таблицу. Для команды Ивана Гашека чемпионат завершён.

И, напоследок, главное: состав пар 1/8 финала. 29 июня в Берлине сыграют Италия — Швейцария, а в Дортмунде Германия и Дания. На следующий день Англия встретится со Словакией в Гельзенкирхене, а Испания с Грузией в Кёльне. На 1 июля запланированы встречи Франция — Бельгия (Дюссельдоф) и Португалия — Словения (Франкфурт). Наконец, 2 июля будут проведены матчи Румыния — Нидерланды (Мюнхен) и Австрия — Турция (Лейпциг).