Франция наказала себя за невнятный футбол. Дешама стоило заменить на Зидана

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вчера, 19:27

С Зинедином богатая на кадры команда играла бы иначе.

Решение оставить Дешама – ошибка французов

Дидье случайно остался тренером Франции после поражения в финале ЧМ -2022. Президента федерации футбола Ноэля Ле Грэ обвинили в домогательствах к сотрудницам. Доказательств было много, как и самих случаев. Старика терпели годами, как иногда бывают с большими начальниками, приросшими к постам. Ле Грэ, чтобы отомстить французам, которые его в итоге выгонят, встретился с Дешамом и предложил тренеру контракт до конца ЧМ -2026. Многие удивились, ведь к тренеру Франции были вопросы по игре до камбэка с Аргентиной в финале.

Можно понять мотивы Дешама. Считает, что работает великолепно, выиграл чемпионат мира. Но ведь проиграл Португалии и Аргентине в решающих матчах Евро и ЧМ , уступил командам Роналду и Месси. Также Франция не всегда легко побеждала в Лиге Наций. А на Евро случился главный провал Дешама – вылет от Швейцарии. Тогда шокировали, позволив сопернику отыграться и победить по пенальти. Дешам знает команду Франции, крепкий тренер для сборных. Но понимает, что в случае отставки очутится в положении Лёва. Немца не зовут в большие клубы.

Если бы президент Ле Грэ не подсунул французам свинью с контрактом Дешама, то Францию мог тренировать Зидан. Зинедин отказался от клубных приглашений. Ждал, что после ЧМ -2022 Дешам уйдет. Дидье мог бы сам прервать отношения со сборной Франции, если бы выиграл в финале. И его могли уволить после поражения от Аргентины. Но Ле Грэ поступил иначе. Теперь у невероятной по кадрам команды – у Франции четыре состава уровня плей-офф Евро, нет свежих тренерских идей. Дешам мучается, ведь поделился всеми фокусами с командой.

На языке тактики общаться непросто. Надо ведь заставить других людей мыслить в твоем стиле. Немногие, вроде маньяка Гвардиолы, остаются актуальными в плане схем и подходов долгие годы. Тактически бездарные отрезки были даже у Фергюсона и Венгера, ещё двух легенд АПЛ . На клубном уровне проще из-за трансферов – игроков подбирают под модель, но сложнее из-за конкуренции. А в мире сборных ругают за скучность. У Франции традиционно немного голов на крупных турнирах. Дешам не рискует, отсюда проблемные поединки последних лет.

У мощной сборной уважение заслужили Рабьо и Канте

На данный момент после трех унылых поединков с нулем голов с игры Франция среди разочарований Евро. С австрийцами помог автогол, а с поляками забили с пенальти. Но можно выделить работу двух полузащитников. Рабьо из «Ювентуса» и Канте из «Аль-Иттихада» пашут за себя и напарников. Оба видят, что без черновой работы вот эта Франция не сможет победить. У них и так две ничьих в трех поединках, а без грамотности хавбеков могли проиграть.

С Нидерландами повезло, что во время голевого удара Симонса рядом с голкипером Меньяном был футболист голландцев. Судьи зафиксировали активный офсайд. Но когда фаворит полагается на подобные стечения обстоятельств, то это симптом. Франция дошла до пика и вряд ли будет развиваться дальше. Они неприлично сильные. Отсюда перехваты и отборы, точность передач и игра первым номером. Но Дешам не привносит ничего нового, это стагнация.

Повезло, что 33-летний Канте в шикарной физической форме. Но в команде только два человека готовы создавать острые эпизоды: Мбаппе и Гризманн. При этом оба не могут похвастаться идеальной реализацией шансов на данный момент. У них на двоих один забитый мяч «с точки». Дембеле подходит схемам Дешама, тренер умеет работать с Усманом. Но необычного форварда Тюрама – сына бывшего напарника Дидье по сборной Лилиана, не наиграли.

Мбаппе и Гризманн не раскрыли потенциал нападения

Именно капитан Килиан и вице-капитан Антуан должны вести за собой Францию в плей-офф. У них не получилось впечатлить на групповом этапе. Наказание последовало незамедлительно. Франция не попала в часть сетки, где до полуфинала-финала могла встретить максимум Австрию и Бельгию. Нет, их ждут более сложные соперники. При этом голкипер Меньян после травмы, защитники иногда допускают необъяснимые ошибки. Соперники простили Францию на групповом этапе, забив лишь один раз.

Зря не взяли Зидана. Был бы свежий взгляд и авторитет, которого нет даже у Дешама, хотя Дидье тоже чемпион мира и Европы. Франции нужен вожак Зинедин. Был бы культ, но была и личность. Экс-тренер «Реала» невероятно удачливый, что важно на подобных турнирах. Иногда трофеи липнут к наставнику, словно шурупы к магниту. У Дешама такой магии нет. Проигрывал в больших финалах, не сумев подстроиться под команды Сантуша и Скалони. Во втором случае камбэк – заслуга форварда Мбаппе.

Но Килиан сломал нос и переживает, чтобы не получить ещё один удар. Левандовски из «Барселоны» едва не навредил французу, махая руками. Форвард «Реала» хочет ударно начать в футболке мадридского клуба, а для этого надо приехать в Мадрид с целым носом, чтобы ничего не отвлекало. В плей-офф Францию отвлечет второй призер группы Е – скорее всего, Бельгия, Румыния или Словакия, а дальше можно нарваться на Роналду, Гюндогана и Ямаля. Их симпатичные команды первыми вышли в плей-офф.

А у Франции пока не пошла игра. Легкость, которую проще найти в мире сборных, полагаясь на подобный роскошный состав, не пришла сразу. Дешам боится предпринимать рисковые шаги. Соперники увидели, что физически французы в кондициях Англии. Два главных фаворита уступают коллегам по свежести и тактике. Дешаму и Саутгейту надо собраться, иначе вылет их сборных случится намного раньше, чем планируют. Ждали полуфинал между ними, а теперь команды попали в разные части сетки.