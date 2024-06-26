Хорватия едет домой. В группе С никто не захотел рисковать, пришлось считать карточки

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сегодня, 00:55

Сербия тоже покидает Евро.

Последний тур в группе С решал судьбу не только команд этого квартета, но и Хорватии, которая надеялась на чудо со своими скромными 2 очками на 3-м месте. Было много возможных раскладов, однако все завершилось самым неожиданным образом — как в отдельных матчах, так и в целом в группе.

Щедрая Дания и скучная Сербия

В стартовые пять минут соперники обменялись символическими уколами, но без особой остроты. Французский судья Франсуа Летексье сразу посадил на карточку сербского защитника Николу Миленковича за фол на Расмусе Хёйлунде. Сербы постарались установить контроль мяча, но в штрафную датчан заходить не спешили.

Первый опасный момент создали датчане. Александер Ба после заброса Йоакима Меле бил головой, но не попал в ворота. Затем Кристиан Эриксен ударил после скидки Хейлунда. Предраг Райкович в прыжке отбил мяч, летевший в угол. Последовал угловой и мяч после удара Йонаса Винда закатился за линию сербских ворот. Гол не был засчитан из-за атаки вратаря. И хотя счёт не изменился, преимущество сборной Дании стало явным. Очень хотел отличиться Хейлунд. Нападающий «Манчестер Юнайтед» был близок к успеху, однако вновь надёжен был Райкович.

Несмотря на значительный игровой перевес сборной Дании, счёт в первом тайме так и не был открыт. И этот промежуточный результат в первую очередь не устраивал команду Сербии. Но в первые 45 минут команда Драгана Стойковича играла на редкость примитивно. Именно поэтому тренер балканской команды произвёл в перерыве две замены, выпустив на поле Душана Тадича и Луку Йовича. У датчан также появился свежий нападающий Андреас Ольсен.

Много шума и ничего

Йович вскоре после выхода на поле отправил мяч в ворота Каспера Шмейхеля. Но перед этим боковой судья поднял флажок. Просмотр видеоповтора подтвердил, что серб оказался в положении вне игры. Гол засчитан не был.

В середине второго тайма к Александару Митровичу и Луке Йовичу добавился третий форвард Душан Влахович. Сербы стали играть агрессивнее, но вся острота у ворот Шмейхеля ограничивалась картинными падениями в штрафной и неточными ударами из-за её пределов.

Все старания сборной Сербии ни к чему не привели. Встреча завершилась вничью. А это значит, что сербская команда заняла четвёртое место и может паковать чемоданы. Датчан же этот счёт вполне устроил.

Активный Фоден и сонный Беллингем

Первый опасный момент в матче создали словенцы. На 4-й минуте Беньямин Шешко без особых помех пробил головой после навеса. Однако удар получился так себе. Джордан Пикфорд легко поймал мяч. Англичане сделали первую относительно острую вылазку к воротам Яна Облака на 10-й минуте. Прострел Фила Фодена был перспективен, но Букайо Сака залез в положение вне игры.

Прошло 10 минут, и Сака с близкого расстояния отправил мяч в ворота. Однако Букайо вновь забежал в офсайд, поэтому он даже не возмутился из-за отмены гола. Англичане продолжили натиск. Несколько раз на острие атак оказывался Харри Кейн, но опасность представлял лишь один удар. Да и то с ним легко справился Облак.

Потерялся на поле Джуд Беллингем. Зато очень старался Фил Фоден. На 34-й минуте он мастерски исполнил штрафной, направив мяч в обвод стенки. Опытнейший Облак всё видел и забрал мяч. Словенцы ответили рейдом Жана Карничника к чужой штрафной и ударом с острого угла. Островитяне не без труда отбились.

Время истекало, и нули на табло раздражали обе команды. Киран Триппьер хорошо закрутил на угол вратарской, но Кейн не дотянулся до мяча. Капитан сборной Англии заработал очередной угловой, однако подачи с угла поля почему-то перестали быть грозным оружием команды Гарета Саутгейта. С нулями на табло соперники отправились отдыхать.

Пробуждение англичан

Во втором тайме англичане вышли на поле без Конора Галлахера, не попавшего в игру, но с Кобби Майну. Юный полузащитник оживил игру англичан в атаке. Однако созданные «тремя львами» моменты язык не поворачивался назвать голевыми.

Словенцы спокойно отбивались и искали возможность провести контратаку. Такая возможность представилась на 68-й минуте, когда к воротам англичан устремился Андраж Шпорар. Марк Гуэхи ценой жёлтой карточки и штрафного остановил беглеца. Сборная Словении бесхитростно исполнила стандартное положение.

Гарет Саутгейт впервые на Евро выпустил одного из героев сезона Коула Палмера. В раздевалку отправился Сака. Тем временем Кейн вынудил сфолить бывшего армейца Яку Бийола. Но штрафной был исполнен бесхитростно.

Англичане прибавили в скорости. У них стали получаться фланговые атаки. Но никак не удавался последний пас. И поэтому особой нагрузки у Облака не было. Пикфорд и вовсе заскучал на противоположном участке поля. А время тем временем для кого-то бежало, а для кого-то тянулось. Причем сборная Англии хотела выиграть больше, чем её соперник.

В уже добавленное время английская команда провела красивую атаку веером. Право завершающего удара было предоставлено Палмеру. Пришлось поработать Облаку, и Ян в броске отвёл угрозу. Вышедший на замену Трент Александер-Арнольд приложился из-за штрафной — мяч просвистел над перекладиной. А вскоре и свисток известил, что матч завершился с тем же счётом, что и начался.

Пять из шести поединков в этой кампании завершились вничью. Если квартет D — «группа смерти», то в С — «группа скуки». Унылая сборная Англии набрала 5 очков и заняла первое место. У датчан и словенцев тотальное равенство по основным показателям — по 3 балла, по 2 забитых и пропущенных мяча. Пришлось считать желтые карточки. Тут сложилась любопытная ситуация — у игроков их поровну (6), однако у словенцев затесалось еще полученное в первом поединке предупреждение техническим директором Миливойе Новаковичем. В итоге именно этот «горчичник» сыграл ключевую роль и отправил Словению на 3-е место. Дания стала второй.

Сербы с двумя очками — четвёртые. Очередной провал на крупных турнирах. Снова сербам не удалось создать из сильных игроков хорошую команду. Вместе с сербами едут домой и хорваты, которых ничья сборных Англии и Словении лишила последних теоретических шансов на продолжение борьбы.