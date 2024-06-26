Бывший босс «Локомотива» сотворил сенсацию на Евро. Австрия Рангника – слаженная команда

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вчера, 16:30

Идеальный пример работы тренера со сборной.

Рангник плох для грандов и хорош для сборных

Бывший функционер «Локомотива» выиграл с Австрией группу, где были Франция и Нидерланды. А несколько лет назад Ральф определял вектор развития московского клуба. И не справился, немецкий подход не сработал. Также Рангник непригоден для грандов. В «Манчестер Юнайтед» не смог добиться успехов. В «Баварию» его в молодости не звали. В 65 лет у Рангника богатый опыт метания между должностями генерального директора и главного тренера.

Ральф многое сделал, чтобы создать футбольную корпорацию «Ред Булл». Она включает в себя множество клубов на разных континентах. Даже «Спартак» мог стать частью империи, хотя для австрийцев московский клуб был слишком дорогим приобретением. А вот «Лейпциг» дорос до Лиги чемпионов и даже полуфинала турнира благодаря многолетней подготовительной работе немца. Но после неудачи в МЮ Рангник решил, что пора в сборную.

Немецкий тренер за короткое время выбрал для Австрии схему и стиль, которые подходят именно этой команде. Хотя у Рангника нет репутации Бьелсы, как методист немец всегда был уважаемым специалистом. Отчасти стратегия Рангника срабатывает благодаря времени на её разработку. Ральф был спортивным директором, а на этом посту больше времени, ведь это не роль главного тренера, который постоянно в футбольном процессе и путешествует.

В сборной тоже есть паузы. Рангник в этом году отказал «Баварии», о чём говорили открыто. И это правильное решение. Ральф с его замашками главного босса без проблем пошел бы на конфликты с ветеранами клуба из Мюнхена в раздевалке и с легендами в совете директоров. Рангник остался с Австрией, футболисты оценили верность. Тренер их не предал после удачного отбора, в котором отдали первое место Бельгии, но опередили Швецию.

Австрия ставит на очевидные козыри игроков

Голы в ворота сборной Нидерландов хорошо подходят для иллюстрации подхода Рангника. Не пытается привить Австрии футбол, который команда Забитцера не потянет без Давида Алабы – защитник «Реала» пропускает турнир из-за травмы. Зато три мяча в ворота голландцев прекрасно описывают положительные перемены в сборной Австрии при Рангнике. Первый мяч – автогол после прострела с левого фланга. Молодой Прасс из «Штурма» не подвёл тренера.

Рангник умеет объяснить важность ширины в атаке. И знает, как устроить перегруз на одном из флангов, чтобы его латераль или вингер оказался без опеки на другом краю поля. Конечно, низкий класс тренера Кумана и ошибки голландских игроков тоже помогли Австрии. Но трижды выходить вперед против Нидерландов – настоящий успех для скромной, но крепкой команды. И это тренерская победа. А второй гол – демонстрация важности разрезающих вертикалей.

Пас между защитниками голландцев позволил совершить навес от лицевой линии поля. Молодой отец Романо Шмид отпраздновал рождение ребенка голом – 24-летний атакующий полузащитник «Вердера» удачно сыграл головой. Наконец, победный мяч Австрии в перестрелке 3:2 против голландцев соединяет принципы, которые применяли в предыдущих голевых атаках. Умница Баумгартнер из «Лейпцига» выкатил на Забитцера и лидер не промахнулся.

Вроде бы всё очень просто, даже буднично. В победном голе мог быть офсайд, если бы ван Дейк не задержался и не сломал линию обороны Нидерландов. Но австрийцы были достаточно резкими в атаке, чтобы опекуны упустили финалиста Лиги чемпионов Забитцера из «Боруссии» Дортмунд. Капитан «Ливерпуля» не успел занять верную позицию. Даже хороший голкипер Вербругген вчера не справился с тремя выстрелами Австрии. А всего было пять ударов в створ ворот.

Сенсационный победитель группы верит в прорыв

Для сборной Австрии это только начало. Рангник думает не только об атаке. Хотя Нидерланды забили дважды, это были единственные удары в створ ворот соперника. Не лучшая реклама для центральных защитников и голкипера. Но даже без звезд австрийцы опасны для соперников в плей-офф. На судьбу команды Австрии также повлияла ничья Польши и Франции. Рангник выиграл группу благодаря голу Левандовского с пенальти в параллельном поединке последнего тура.

Теперь Австрия ждёт вечерних матчей в группе Португалии. Вторая команда этого квартета сыграет против Рангника. У Грузии низкие шансы подняться настолько высоко. Но вот Чехия и Турция рассчитывают увидеть себя в плей-офф напротив австрийской сборной. Победитель пары сыграет с ещё одним любопытным соперником. Если Бельгия выиграет свой сложный квартет, то у Тедеско – другого бывшего тренера «Лейпцига», высокие шансы снова сразиться с Рангником.

И тогда на кону полуфинал Евро в Дортмунде. У австрийцев классно начал турнир Забитцер с его мощным ударом. Фанатам «Зенита» можно не напоминать о мастерстве австрийца. Хорошо отбирает мяч и грамотно передает его напарникам центральный полузащитник австрийцев Николас Зайвальд, парень из «Лейпцига». Ветеран и форвард Арнаутович пригодился, активно нагружает защитников работой, а хавбек «Лейпцига» Баумгартнер может пойти на повышение после Евро.

Рангник прекрасно знает исполнителей, с которыми работает. Многие представляют немецкие клубы. При этом почти никто не играл за команды, которые сильнее всего устали в клубном сезоне. Отсюда разница в резкости между австрийцами и соперниками в ключевых играх. Даже Франции уступили по делу, но лишь после автогола. Польшу переиграли со счетом 3:1, и это был фундамент для будущего тренерского успеха опытного Рангника.