Уникальный вылет Украины и топ-соперник для Бельгии в 1/8-й. Группа Е повторила сюжет 30-летней давности

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вчера, 21:58

Лукаку снова не забил.

Состоялись матчи заключительного тура в самой запутанной группе чемпионата Европы под литерой Е. В Штутгарте встречались сборные Бельгии и Украины, а во Франкфурте-на-Майне играли команды Словакии и Румынии. После двух туров у всех четырёх коллективов было по три очка.

Великодушный Лукаку

Самый невезучий футболист Евро Ромелу Лукаку подтвердил свою репутацию. На седьмой минуте капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне выложил своему товарищу мяч, но форвард-гигант тихонечко пробил в Анатолия Трубина. Сколько уже не забил Лукаку?

Более 25 минут на поле не происходило ничего интересного, пока Де Брюйне вместо подачи в штрафную взял да и не пробил сам. Трубин не достал мяч, но тот разминулся с воротами.

Сборная Украины вспомнила, что у бельгийцев есть ворота незадолго до перерыва. Роман Яремчук выскочил на хорошую позицию, но зачем-то решил поделиться мячом с Артемом Довбиком. А тот не был готов принять подарок и не успел к передаче. Вскоре весьма скудный на моменты первый тайм истёк. Нулевая ничья не устраивала команду Сергея Реброва.

Как набрать четыре очка и покинуть турнир

После перерыва подопечные Доменико Тедеско на несколько минут приватизировали мяч, но особого рвения в атаке не проявляли. Потом издали ударил Юри Тилеманс, после розыгрыша углового в соперника пробил Жереми Доку. Но активности без голевых моментов Тедеско показалось мало. В игру вошли Орель Мангала и Янник Карраско. Тут же напомнил о себе Лукаку, побеспокоивший Трубина ударом из-за пределов штрафной. Потревожил, но не более того.

Мог отличиться Карраско, но не сумел переиграть Трубина. В ответной атаке Довбик пробил в ногу соперника, создав первый для своей команды момент после перерыва. А второй создал вышедший на замену Руслан Малиновский, закрутивший мяч со штрафного в ворота. С большим трудом Кун Кастелс отбил мяч на угловой. Видимо, до футболистов сборной Украины дошла информация, что при таких раскладах ничья равносильна проигрышу, они стали играть активнее. Бельгийцы тоже поняли, что с пассивной игрой можно доиграться до вылета. «Красные дьяволы» могли всё решить в контратаке 3 на 1, но Ибраима Бакайоко в своей неточности превзошёл Лукаку и пробил мимо с трёх метров.

А сам Лукаку ушёл с поля, не забив ни одного мяча на групповом этапе, на добавленные судьей 4 минуты Тедеско выпустил Лоиса Опенда. В эти самые добавленные минуты Георгий Судаков мог выписать бельгийцам билеты домой, но с 14 метров пробил в Кастелса. Это был последний шанс сборной Украины. Нулевая ничья оставила их на последнем месте. Четырёх очков, набранных командой Сергея Реброва, оказалось маловато для того, чтоб занять третье место. Это уникальный сюжет в истории чемпионатов Европы: сборная вылетела из группы с 4 баллами.

Украина повторила судьбу Норвегии, замкнувшей таблицу своей группы на чемпионате мира 1994. Тогда с ними в квартете Е сыграли Мексика, Ирландия и Италия. У каждой из четырёх команд оказалось по 4 балла. Всего второй раз в истории крупных турниров мы увидели расклад, при котором все команды финишировали с одинаковым числом очков.

Пенальти на тоненького

Во Франкфурте первый опасный момент создали румыны. На 11-й минуте опасно бил Андрей Раду, но его удар потащил вратарь Мартин Дубравка. Добавка Яниса Хаджи пришлась в молоко.

Постепенно преимущество перешло к словакам. Сначала они хорошо разыграли штрафной. Но удар Милана Шкриньяра отбил вратарь Флориан Ницэ. А через две минуты Юрай Куцка забросил мяч в румынскую штрафную, где Ондрей Дуда воспользовался неразберихой в обороне соперника. Отменный удар головой, да и Ницэ попался на противоходе.

Румыны отыгрались после весьма неоднозначного пенальти. На линии штрафной столкнулись словак Давид Ханко и румын Янис Хаджи. Нарушение со стороны Ханко было, но где? Сначала арбитр из Германии Даниэль Зиберт назначил штрафной. Однако после просмотра повтора судья ужесточил свой приговор, назначив 11-метровый. Пенальти уверенно пробил Рэзван Марин — 1:1. Как показал VAR , 11-метровый скорее был.

Время первого тайма истекло со счётом 1:1. Этот счёт устраивал обе стороны. Более того, румыны пока лидеры группы Е. Но впереди ещё было целых 45 минут, не считая добавленных.

Ничья под дождём

Второй тайм начался обоюдными атаками. Дважды шёл к чужим воротам Ханко, чувствовавший вину за пенальти. Но соперники действовали довольно медленно. Начался дождь. И тут румыны взвинтили скорость и завертели карусель у ворот Дубравки. Хаджи выложил мяч Марину, но Дубравка справился с непростым ударом. Вскоре румынская сборная с нарушением правил затолкала мяч в ворота, но гол, естественно, засчитан не был.

Сборная Словакии ответила опасным ударом Давида Штрелеца, Ницэ ногой отбил удар. Затем наступательные действия словаков продолжились фланговым проходом Лукаша Хараслина и его же обводящим ударом. Но мяч пролетел рядом со штангой с внешней стороны.

После этих вспышек активности словацкой сборной румыны взяли ход встречи под свой контроль. Но при этом они теряли мяч на подступах к штрафной. У словаков частенько выдвигался вперёд по левому флангу Ханко.

Встреча завершилась вничью 1:1, что вполне устроило обе стороны. Особенно румын, выигравших турнир в группе. Все четыре команды набрали по 4 очка. Но румыны оказались выше всех благодаря большему количеству мячей — 4:3. На втором месте бельгийцы с соотношением 3:2. Теперь их ждёт встреча с командой Франции. У словаков нейтральная разница 2:2 и третье место. А соотношение мячей 2:4 в итоге погубило команду Украины, для которой Евро завершён. Сказались ошибки вратаря Андрея Лунина в матче с румынами.