Австрия выиграла «группу смерти». Франции не помог даже первый гол Мбаппе

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вчера, 22:07

А Нидерланды откатились на 3-е место.

Состоялись заключительные матчи в группе D. В Берлине встречались сборные Нидерландов и Австрии, а в Дортмунде играли команды Франции и Польши.

И снова автогол

Не прошло и минуты, как австрийцы едва не вырвались вперёд. Марко Арнаутович принял мяч вблизи вратарской, но пробил выше ворот. Но довольно скоро — через пять минут — мяч побывал в голландских воротах. Дониэлл Мален пришёл в собственную штрафную помочь обороне. Ну и помог. Срезал мяч в свои ворота после прострела Александера Прасса с левого фланга. Так сборная Австрии вышла в лидеры. Временно, разумеется.

«Оранжевые» приходили в себя минут семь. Только на 13-й минуте они создали что-то типа острого момента — Тиджани Рейндерс неточно пробил из-за пределов штрафной. И снова тишина. Австрийцы несколько раз сходили к чужим воротам. Голландцы же были на редкость пассивны, словно их устраивало третье место.

Но в середине тайма Мален мог извиниться за свой автогол. Вышел один на один с Патриком Пентцем, но крайне неудачно пробил — мимо и неточно. Игра у голландцев явно не клеилась. Не дожидаясь перерыва, Куман убрал с поля Джоуи Веермана и выпустил Хави Симонса. А сборная Австрии едва не увеличила счёт на 38-й минуте. После розыгрыша углового вратарь сборной Нидерландов Барт Вербругген отбил мяч перед собой, но Марко Арнаутович не попал в ворота.

За три минуты до перерыва Мемфис Депай был обязан забивать. Вратарь Пентц уже был бессилен, но защитник Филипп Лиенхарт не позволил мячу пересечь линию ворот. Австрийцы выиграли первый тайм 1:0, это означало, что за 45 минут до окончания турнира в группе они оставались лидером квартета.

Перестрелка во втором тайме

Но не прошло и двух минут после перерыва, как голландцы восстановили равновесие. Хави Симонс прошёл половину поля, нашёл точным пасом Коди Гакпо, и тот метров с 16 поразил цель. И сразу сборная Нидерландов поднялась с третьего места на первое. Одного гола голландцам показалось мало. Они усилили давление на оборону соперника. Очень хотел забить в чужие ворота Мален. Был близок к спеху Вирджил ван Дейк. Но отличились австрийцы. Романо Шмид, едва появившись на поле, умело поставил голову под навес Патрика Виммера — 1:2.

Второй пропущенный мяч снова сломал игру сборной Нидерландов. Весь атакующий пыл сошёл на нет. Лишь после выхода на поле Джорджиньо Вейналдума и Вута Вегхорста в действиях «оранжевых» снова появилась некоторая стройность. Мемфис Депай после скидки Вегхорста отправил мяч в ворота — 2:2. Но равновесие продержалось недолго. Через 5 минут Марсель Забитцер с острого угла вколотил мяч под перекладину.

Остаток матча прошёл в постоянных, но хаотичных атаках сборной Нидерландов. Австрийцы удержали победный счёт 3:2, что позволило им выйти в плей-офф с первого места. Голландцы остались третьими.

Невезение Мбаппе

В стартовом составе Франции вышел облачённый в черную маску Килиан Мбаппе. Зато не оказалось Антуана Гризманна.

На 10-й минуте сборная Франции была близка к тому, чтобы забить свой первый мяч на турнире. Усман Дембеле прострелил с правого фланга. Тео Эрнандес с ходу пробил в ближний угол, но вратарь Лукаш Скорупски ногами отбил мяч.

Поляки, уже потерявшие все надежды на выход из группы, провели пару острых атак. Бывший динамовец Себастьян Шиманьски заработал угловой, а затем Меньян справился с непростым ударом Каспера Урбаньского. Французам удалась быстрая атака. Активный Дембеле пробил из выгоднейшей позиции прямо в грудь Скорупского. Мяч отскочил к Нголо Канте, но тот постеснялся пробить и сделал неточную передачу.

Вице-чемпионы мира больше владели мячом, но брак в передачах сводил на нет всё преимущество. Поляки довольно грамотно играли вторым номером, проводя опасные моменты. Роберт Левандовски бил головой. Мяч от газона ушёл за линию ворот, и не факт, что Меньян бы его достал.

Мяч не задерживался в центре поля. Орельен Тчуамени пробил с линии ворот, попал защитника и заработал угловой. После розыгрыша Дайо Упамекано выстрелил над перекладиной. Наконец, на 42-й минуте Мбаппе легко убежал от Павла Давидовича и хитроумно подрезал мяч в ворота. Но выставленная рука Скорупского, и всего лишь угловой. Прошла парочка минут, и опаснейший прострел Мбаппе в штрафную прервал Никола Залевски. Затем Мбаппе выскочил один на один с вратарём, но снова проиграл эту дуэль.

В первом тайме французы наиграли на три-четыре гола. Один Мбаппе мог положить парочку. Но на перерыв соперники ушли при счёте 0:0.

Проклятие снято

Второй тайм начался с атак французов и трёх неточных ударов Мбаппе. Первый и третий оказались неточными, второй потащил Скорупски. Сборная Франции взвинтила темп, и польская оборона с трудом сдерживала этот натиск. А на 55-й минуте Дембеле был сбит в штрафной соперника. Бесспорный пенальти. И Мбаппе переиграл Скорупского — 1:0. Проклятие Евро снято! Отличившись, Килиан снял на мгновение свою чёрную маску.

Одного гола, видимо, французам показалось мало. Дидье Дешам ввёл в игру Оливье Жиру и Антуана Гризманна. Был шанс у Дембеле. Однако у Усмана получилось что-то среднее между ударом и передачей на Мбаппе, в итоге мяч ушёл за линию ворот. Поляки очень долго сдерживали атаки соперников, и только на 71-й минуте Левандовски вспомнил, что у французов тоже есть ворота. Мяч прошёл рядом со штангой.

Пенальти на ровном месте

Кароль Свидерски упал в штрафной сборной Франции с помощью Упемакано, что стало поводом для просмотра. Пока мяч был в игре, французы провели быструю атаку, которую завершал Мбаппе ударом в руки вратарю. А пенальти в ворота сборной Франции был назначен. Но Левандовски бездарно исполнил 11-метровый, два раза остановился на пути к мячу. Меньян довольно легко отбил удар с точки. Но вратарь двинулся раньше свистка, поэтому 11-метровый был перебит. На этот раз Роберт пробил куда уверенней, и мяч от штанги залетел в ворота. Французы пропустили первый мяч на Евро. Какое-то время команда Дешама пребывала в растерянности, поляки могли выйти вперёд.

Сборная Франции пришла в себя минут за пять до окончания основного времени и пошла забивать победный гол. Судья добавил пять минут. Все они прошли в атаках французов. Но счёт не изменился. На последних секундах на границе штрафной площадки сборной Польши столкнулись Давидович и Мбаппе. Но назначить третий пенальти итальянский арбитр Марко Гуида не отважился.

Французы довольствовались ничьей 1:1. А поляки хлопнули дверью напоследок. Килиан Мбаппе наконец-то смог забить на Евро. Лидер французов провёл отличный матч, но вряд ли остался удовлетворён результатом игры.