Новые покупки «Зенита», альтернатива игроку за 40 млн для «Спартака». В РПЛ кипит трансферная кампания

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вчера, 19:10

В разгар Евро легко упустить новости из Российской Премьер-лиги. Недавно мы публиковали подборку трансферных новостей – но с того момента успели накопиться новые сделки и инсайды о потенциальных переходах.

«Зенит» собирает защитников с русским паспортом

Евгений Латышонок и Максим Глушенков уже пополнили состав клуба из Санкт-Петербурга – но в сезон 100-летия на этом останавливаться не собираются. «Сине-бело-голубые» будут бороться за все трофеи, для этого нужна глубина состава – и проблемными остаются позиции на флангах обороны.

По этой причине забрали Юрия Горшкова и Сергея Волкова. Латераля «Крыльев Советов» увели из-под носа у «Спартака» — «красно-белые» давно присматривались к Юрию, а летом всё же решили приступить к переговорам. Предполагалось, что москвичи заплатят более 300 миллионов рублей. На этом этапе вклинились петербуржцы. У них не возникло проблем – переманили игрока быстро, а вчера официально объявили о сделке. Сообщается, что «сине-бело-голубые» будут платить футболисту 8 млн рублей в месяц.

Волков же переходит в «Зенит» в атмосфере скандалов. Первые сообщения об интересе петербуржцев появились в мае, в июне уже сообщалось о желании самого футболиста сменить команду. По сообщениям, Сергей даже пропустил первый день сбора «Краснодара» и обратился к руководству «быков» с просьбой отпустить его – на это ему ответили, что «сине-бело-голубые» не сильно хотят оформлять трансфер. Отмечалось, что Волков в ответ заявил о нежелании больше играть за «горожан», за что его исключили из состава. Уже после того, как сделка всё же состоялась, защитник отмечал:

Конечно, вопрос денег в моем переходе имел место быть. Я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой. Но главное, почему я в «Зените», – это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию. Переход в «Зенит» – шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России.

ЦСКА забирает свободного агента из «Локомотива»

«Локомотив» по-прежнему пытается договориться с Антоном Миранчуком о новом контракте, сократив при этом его зарплату – Рифату Жемалетдинову при этом, по инсайдам, продлить соглашение предлагать не стали. Сообщалось, что «железнодорожники» посчитали нецелесообразным держать игрока запаса с зарплатой в 5-7 млн рублей в месяц.

Об уходе полузащитника объявили ещё в марте – с тех пор представители Рифата ведут поиски новой команды. Агент исполнителя Вадим Шпинёв недавно отмечал, что переговоры ведутся с четырьмя клубами.

Также сообщается, что в услугах хавбека заинтересован ЦСКА . Переговоры в активной фазе, решение примут в ближайшие дни. Продвижению сделки способствует главный тренер – Марко Николич, недавно возглавивший «армейцев», работал с Жемалетдиновым в «Локо». При сербе футболист стабильно выходил в старте, стал лидером команды и зарекомендовал себя как плеймейкер-универсал.

Форвард «Бетиса» — альтернатива Хименесу

В «Спартаке» пробуют продавливать трансферы за счёт имени нового главного тренера команды – у Деяна Станковича была впечатляющая карьера в Италии, он запомнился как амбициозный футболист и пользуется большим авторитетом. К такому тренеру многие захотят ехать – так «красно-белые» решили обратиться к кандидатуре молодого форварда «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.

По последним данным, москвичи уже направили предложение и ждут ответа от 23-летнего мексиканца и его окружения. Но к реалистичности трансфера с самого начала были вопросы – зачем перспективному игроку, который уже засветился в Европе, ехать в чемпионат без еврокубков? Уже позднее сообщили, что форвард вежливо отказал.

И тогда переключились на более реалистичную кандидатуру – Виллиана Жозе. Да, бразильцу уже 32 года, он уже прошёл пик карьеры. Но объективно сейчас получится заманить разве что такого игрока – и даже он в реалиях РПЛ сможет показывать высокий уровень.

По последним данным, детали сделки улажены, компенсация составит около 1,5 млн евро, с футболистом заключат двухлетний контракт.

«Спартаку» предлагают лучшего легионера «Крыльев»

С одной стороны, клуб ищет усиление в группу атаки, с другой – Бенхамин Гарре давно хочет уйти на повышение. Всё же самарцы – клуб середины турнирной таблицы, который не имеет ресурсов для борьбы за медали. Гарре стал бриллиантом, который они смогли откопать по крайне низкой цене. Хавбек быстро засверкал в «Крыльях», стал лидером – и так же быстро ему надоело положение дел для команды.

К тому же к нему проявляли интерес европейские клубы – прошлым летом сообщалось о клубах из высших лиг Германии и Бельгии (на этом фоне приостановили получение российского гражданства), ПАОКе. Уже в декабре на связь выходили итальянцы: «Удинезе», «Фиорентина», «Торино», «Салернитана». При этом клубы ограничивались прощупыванием почвы и не переходили к предметным переговорам, а самарцы не собирались отпускать своего лидера дешевле, чем за 7-8 миллионов евро.

Летом в гонку включились уже «Краснодар», «Динамо» и «Спартак». «Быков» называли фаворитом, переговоры находились в продвинутой стадии. Позднее же футболиста предложили «Спартаку». «Красно-белые» пока анализируют целесообразность сделки – в то же время в шорт-листе есть и другие кандидаты на левый фланг атаки.