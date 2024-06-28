Боливия — Панама: прогноз и ставки от БК Pinnacle (02.07.2024)

Боливия
"Зеленые” на данный момент занимают 84-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним последние сыгранные матчи с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящего матча с Панамой. 24-го июня боливийцы уступили два мяча американцам (0:2).
28-го числа встреча с Уругваем закончилась поражением "Зеленых” со счетом 5:0.
Панама
"Канальщики” на данный момент занимают 43-е место в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти пару последних сыгранных матчей с их участием. 24-го июня панамцы уступили Уругваю два мяча (3:1).
28-го числа национальная команда обыграла американцев с разницей в один мяч (2:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победа Боливии — 5.68
· Ничья — 3.97
· Победа Панамы — 1.66
· Победа Панамы с форой -1.5 — 1.02
· ТБ 3.5 — 3.42
· ТМ 3.5 — 1.25
Статистика
· Боливия за последние пять матчей не выиграла ни одного.
· Панама за тот же период времени выиграла трижды.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу Панамы.
Прогноз
У Панамы серия последних игр гораздо лучше чем у Боливии. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу Панамы с коэффициентом 1.66.