Боливия — Панама: прогноз и ставки от БК Pinnacle (02.07.2024)

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вчера, 11:56

Боливия

"Зеленые” на данный момент занимают 84-е место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последние сыгранные матчи с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящего матча с Панамой. 24-го июня боливийцы уступили два мяча американцам (0:2).

28-го числа встреча с Уругваем закончилась поражением "Зеленых” со счетом 5:0.

Панама

"Канальщики” на данный момент занимают 43-е место в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти пару последних сыгранных матчей с их участием. 24-го июня панамцы уступили Уругваю два мяча (3:1).

28-го числа национальная команда обыграла американцев с разницей в один мяч (2:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победа Боливии — 5.68

· Ничья — 3.97

· Победа Панамы — 1.66

· Победа Панамы с форой -1.5 — 1.02

· ТБ 3.5 — 3.42

· ТМ 3.5 — 1.25

Статистика

· Боливия за последние пять матчей не выиграла ни одного.

· Панама за тот же период времени выиграла трижды.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу Панамы.

Прогноз

У Панамы серия последних игр гораздо лучше чем у Боливии. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу Панамы с коэффициентом 1.66.