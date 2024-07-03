Испания — Германия: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (05.07.2024)

1720023979

вчера, 19:26

Испания

Национальная команда на данный момент занимает 8-е место в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти несколько последних матчей с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с Германией. 24-го июня сборная обыграла Албанию с разницей в один мяч (1:0). 30-го июня встреча с Грузией закончилась победой испанцев со счетом 4:1.

Германия

"Бундестим” в международном футбольном рейтинге занимают 16-е место. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. Встреча со Швейцарией, произошедшая 23-го июня, закончилась вничью (1:1). 29-го июня национальная команда обыграла Данию с разницей в два мяча (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победа Испании — 2.80

Ничья — 3.20

Победа Германии — 2.90

Победа Испании с форой -1.5 — 5.15

ТБ 3.5 — 3.30

ТМ 3.5 — 1.29

Статистика

Испания победила во всех пяти последних матчах.

Германия за такой же период времени выиграла четыре раза.

Последняя очная встреча закончилась вничью (1:1).

Прогноз

Недавние результаты матчей указывают на превосходство Испании, однако Германия всегда была сильным соперником. Рекомендуем сделать ставку на победу национальной команды Испании в БК Pinnacle с коэффициентом 2.80.