Евро-2024 обернулся личным поражением Роналду. Рыдал, ведь разгромно уступил времени

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вчера, 18:28

Слёзы португальца из-за жалости к себе.

Криштиану одержим собой

Роналду не такой, как Тони Кроос. Криштиану не мог уйти вовремя. Ещё в день переезда форварда МЮ в Саудовскую Аравию многие фанаты с медицинским образованием сделали общую ставку. Ждали, что обострится нарциссизм игрока. Человек с его уровнем дисциплины имеет психопатические черты личности. Проще говоря, эгоист, но невероятно трудолюбивый, одержимый футболом. Такой парень в стране шейхов оказался в западне.

Там можно делать почти всё. Даже нарушать некоторые строгие законы Саудовской Аравии без последствий. В стране шейхов Роналду тоже рыдал, когда проигрывал. Бросался на арбитров, показывал жесты фанатам. Его психологическое состояние изменилось к худшему. Нельзя отправлять нарцисса в страну к монархам, которым законы не писаны. Ощутит себя одним из них, что немедленно сказалось на готовности к игровым испытаниям.

Не надо выдумывать, будто Роналду разрыдался из-за матери на трибунах. Версию придумала пиар-команда игрока, когда увидели негативную реакцию на слезы. Также не стоит рассказывать о патриотизме. Криштиану бросал на землю капитанскую повязку в сборной. Роналду разрыдался, когда не забил пенальти Облаку, хотя у него много голов против «Атлетико». Раньше огорчал Яна с сильной защитой клуба, а здесь проигрывал Бийолу и Дркушичу.

Роналду плакал, ведь его физическое старение не обернуть вспять. В Саудовской Аравии чемпионом стал Малком. На Евро едва не вылетели от Словении. Криштиану понял, что его теперь могут остановить защитники уровня ЦСКА и «Сочи». Пожалел себя, мог проиграть в плей-офф. Плакал, когда не знал, что голкипер Кошта возьмет три удара в серии пенальти. Но у людей с типом личности Роналду есть одна особенность. Любовь к себе позволяет быстро отойти.

Роналду собрал много промахов

Криштиану был спокоен, когда шел к «точке» в серии пенальти. Знал, что футболист его уровня не промажет дважды подряд в одном матче. Португалец успокоился, у него был низкий пульс, что зафиксировали благодаря датчику, установленному под футболкой игрока. Плакал лишь в момент слабости, ведь словно со стороны увидел падение гиганта. Ничего не получается на этом Евро, хотя готовился как обычно. Даже отдыхал, чтобы набраться сил.

В результате не бельгиец Лукаку главный мазила Евро-2024, а Роналду. Самая большая разница между xG и голами, ведь пока не забивал. Также у Роналду один гол со штрафного на турнирах для сборных, хотя шесть десятков попыток. Можно шутить о промахах форварда. Можно его критиковать. Но в мире только у Месси есть право насмехаться над Криштиану из-за игры в футбол. И Лионель такими глупостями никогда не занимается.

Стареют все. Конечно, Роналду стоит отдать исполнение штрафных напарникам. Важно признать, что прицел давно сбился. Но это такой человек, которому сложно запрещать. В собственной голове нападающий был и остается главным португальским игроком планеты. Поэтому ждёт от напарников любви и поддержки, как от Далота. Криштиану важно, чтобы против него не восстала команда. Но это вряд ли, Роналду очень уважают в сборной страны.

Вся критика игрока построена на фактах. Можно сказать, что в идеальном мире Криштиану должен выходить на полчаса в концовке матчей против уставших защитников. Вот тогда будет максимальная польза для Португалии. И такого не увидим. Журналисты в Лиссабоне сплетничают, что когда назначали Роберто Мартинеса, то прямо спросили: «Готов ставить Роналду в основу в любом случае?» Испанец сказал, что гарантирует капитану место на поле.

Форвард опасен для французов

Роналду зарабатывает местной федерации деньги, поэтому в заявке на Евро-2024. В отборе забил 10 голов. Думали, что на Евро сыграет удачнее. Но порой команда вдесятером с Роналду, ведь не работает в обороне. Но чем больше слабых матчей подряд, тем сильнее – тем выше вероятность гола Криштиану. Это Лукаку промахи могут загнать в депрессию, а Роналду становится злее. Потом плачет, а затем пульс снижается.

Голевой маньяк не промахнется, если завтра защита сборной Франции допустит ошибку. Португалия достаточно сильная с Леау, Бернарду и Фернандешем, чтобы создать тот самый момент. И одновременно Фергюсон прав, что Роналду безнадежно потерял резкость. Ему не стоит отправляться на ЧМ -2026, чтобы не испортить великое наследие жуткими поединками. Надо уходить из сборной Португалии после Евро-2024, это понятно.

Но когда легенды уровня Крооса против Испании и Роналду против Франции понимают, что это может быть их последний поединок за сборную, то становятся намного опаснее. Криштиану стал миллиардером и великим футболистом, ведь его расстройство личности помогло раскрыться. Скорее всего, это нарциссизм. Психопатия тоже не исключена, точно скажет личный врач. Это не болезнь, а тип личности, влияющий на поведение.

Многие успешные люди поступают некрасиво. Роналду именно такой. Но защитникам Салиба и Упамекано не надо насмехаться над медленными попытками легенды пойти в обводку. Уже не такой быстрый, как Кварацхелия. Не такой живой, как Ямаль. Но это Роналду. В мире возмущаются, что известные мужчины чаще начали плакать на публике. Мол, мужики не ревут. Это стереотип. Слезы помогают психике быстрее восстанавливаться.

Роналду плевать, как реагируют на его слезы. Плакал для себя, а не для вас. Разумеется, на Евро-2024 увидели поражение Криштиану в глобальном матче со временем. Не будет прежним. Не станет как Роже Милла для камерунцев, мудрым старцем с голами. Роналду останется собой. Будет падать, махать руками и плакать. Французы проиграют, если недооценят легенду. А португальцы вылетят, если Криштиану не начнет прессинговать.