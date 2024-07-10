"Атлетико Минейро” — "Сан-Паулу”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (12.07.2024)

"Атлетико Минейро”
"Петушки” на данный момент занимают третье место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Сан-Паулу”. 4-го июля команда уступила "Фламенго” два мяча завершив встречу с результатом 4:2.
8-го числа "Атлетико Минейро” проиграла "Фламенго” со счетом 3:0.
"Сан-Паулу”
"Трехцветные” стоят на седьмом месте в Конфедерации бразильского футбола. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. Четвертого числа команда обыграла "Атлетико Паранаэнсе” с разницей в один мяч (2:1).
Седьмого июля встреча с "Брагантино” закончилась в пользу "Сан-Паулу” со счетом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победа "Атлетико Минейро” — 2.44
- Ничья — 3.20
- Победа "Сан-Паулу” — 3.04
- Победа "Атлетико Минейро” с форой -1.5 — 4.85
- ТБ 3.5 — 4.25
- ТМ 3.5 — 1.17
Статистика
- "Атлетико Минейро” выиграли один матч из последних пяти.
- "Сан-Паулу” за тот же период времени победили четыре раза.
- Последняя очная встреча закончилась в пользу "Атлетико Минейро”.
Прогноз
"Петушки” показывают неплохую игру в последнее время. Рекомендуем сделать ставку на победу "Атлетико Минейро” с коэффициентом 2.44 в БК Pinnacle.