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"Атлетико Минейро” — "Сан-Паулу”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (12.07.2024)

10 июля 2024, 11:13

"Атлетико Минейро”

"Петушки” на данный момент занимают третье место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Сан-Паулу”. 4-го июля команда уступила "Фламенго” два мяча завершив встречу с результатом 4:2.

8-го числа "Атлетико Минейро” проиграла "Фламенго” со счетом 3:0.

"Сан-Паулу”

"Трехцветные” стоят на седьмом месте в Конфедерации бразильского футбола. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. Четвертого числа команда обыграла "Атлетико Паранаэнсе” с разницей в один мяч (2:1).

Седьмого июля встреча с "Брагантино” закончилась в пользу "Сан-Паулу” со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа "Атлетико Минейро” — 2.44
  • Ничья — 3.20
  • Победа "Сан-Паулу” — 3.04
  • Победа "Атлетико Минейро” с форой -1.5 — 4.85
  • ТБ 3.5 — 4.25
  • ТМ 3.5 — 1.17

Статистика

  • "Атлетико Минейро” выиграли один матч из последних пяти.
  • "Сан-Паулу” за тот же период времени победили четыре раза.
  • Последняя очная встреча закончилась в пользу "Атлетико Минейро”.

Прогноз

"Петушки” показывают неплохую игру в последнее время. Рекомендуем сделать ставку на победу "Атлетико Минейро” с коэффициентом 2.44 в БК Pinnacle.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
10 июля в 15:42
Две команды с практически одинаковыми по стоимости футболистами составами. Но при этом одна идёт в лидирующей группе, а вторая располагается в середине таблицы чемпионата. Как видно из вышенаписанного, кадровых проблем хватает и у хозяев, и у гостей. Как по мне, нас ждёт матч на три исхода, в котором вероятность успеха Сан-Паулу ничуть не ниже, чем у футболистов Атлетико Минейро. В отличие от соперника, "трёхцветные" в последнее время шикарны, да и на выезде выступают в текущем сезоне очень даже прилично, потерпев в семи гостевых поединках лишь два поражения, а в пяти крайних таковых - всего одно. "Петушки" же являются одной из самых слабых команд по игре на своём поле. С семи попыток в чемпионате дома они добыли лишь одну победу, да и та случилась в дерби с Крузейро аж на самом старте сезона. Мой прогноз - Х2, гостям минимум ничью зацепить вполне по силам.
Гость
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