"Аякс” — "Войводина”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 14:11

"Аякс”

"Божьи сыновья” на данный момент занимают 24-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи с "Воеводиной”. 18-го числа команда обыграла "Аль-Васл” с разницей в один мяч (2:1).

19-го июля "Аякс” выиграли "Олимпиакос” со счетом 1:0.

"Войводина”

"Старая дама” на данный момент стоит на 193-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с ее участием. Шестого июля команда обыграла "Младость” с разницей в один мяч (3:2).

21-го числа "Войводина” выиграла "Tekstilac Odzaci” с результатом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Аякс” — 1.20

· Ничья — 7.10

· Победит "Войводина” — 13.50

· Победит "Аякс” с форой -1.5 — 1.55

· ТБ 3.5 — 2.09

· ТМ 3.5 — 1.75

Статистика

· "Аякс” победил в четырех последних матчах.

· "Войводина” выиграли все пять последних встреч.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

"Аякс” демонстрирует неплохую игру на протяжении четырех игр. Рекомендуем заключить пари на победу футбольного клуба из Нидерландов с коэффициентом 1.20 в БК Pinnacle.