"Аякс” — "Войводина”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

"Аякс”
"Божьи сыновья” на данный момент занимают 24-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи с "Воеводиной”. 18-го числа команда обыграла "Аль-Васл” с разницей в один мяч (2:1).
19-го июля "Аякс” выиграли "Олимпиакос” со счетом 1:0.
"Войводина”
"Старая дама” на данный момент стоит на 193-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с ее участием. Шестого июля команда обыграла "Младость” с разницей в один мяч (3:2).
21-го числа "Войводина” выиграла "Tekstilac Odzaci” с результатом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Аякс” — 1.20
· Ничья — 7.10
· Победит "Войводина” — 13.50
· Победит "Аякс” с форой -1.5 — 1.55
· ТБ 3.5 — 2.09
· ТМ 3.5 — 1.75
Статистика
· "Аякс” победил в четырех последних матчах.
· "Войводина” выиграли все пять последних встреч.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
"Аякс” демонстрирует неплохую игру на протяжении четырех игр. Рекомендуем заключить пари на победу футбольного клуба из Нидерландов с коэффициентом 1.20 в БК Pinnacle.