Предложение, от которого сложно отказаться. Звёздный вратарь может уехать в Саудовскую Аравию

1721819723

сегодня, 14:15

Что предпримут чемпионы Англии?

Семь лет назад «Манчестер Сити» приобрёл у «Бенфики» вратаря Эдерсона Мораиса. За 40 миллионов евро. И с тех пор «горожане» не испытывают проблем на последнем рубеже. С бразильцем в воротах «Сити» выиграл шесть титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА , два Суперкубка Англии и чемпионат мира среди клубов. Полный набор. Эдерсон собрал полную коллекцию трофеев, которые только можно завоевать на клубном уровне.

Горячее железо

Но весьма вероятно, что время Эдерсона в Манчестере подходит к концу. Уж очень активно зазывают 30-летнего бразильца два сильнейших клуба Саудовской Аравии — «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад».

Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» предложил за Эдерсона 30 миллионов евро, и получил мгновенный отказ. Саудовцы смирились и уде приобрели другого бразильца — 25-летнего Бенто из «Атлетико Паранаэнсе». Но «Аль-Иттихад», где играет Карим Бензема, готов повысить цену до 60 миллионов. И тут «Манчестер Сити» может не устоять. И Эдерсон тоже.

Не будем вдаваться в рассуждения, что забыл ещё не старый Эдерсон в жаркой ближневосточной стране. Возможно, от частых побед мотивация у вратаря притупилась. А может просто хочет заработать. «Сити» же может продать голкипера за цену в полтора раза большую, чем была за него уплачена. Контракт Эдерсона истекает через два года, поэтому есть риск отпустить бразильца бесплатно. И через год такого щедрого предложения может и не поступить. Поэтому уход многолетнего стража ворот более чем реален.

Чемпионов Саудовской Аравии не смущает, что в настоящее время Эдерсон травмирован и не может тренироваться. У бразильца перелом лицевой кости и глазницы, и «Сити» начнёт сезон с другим голкипером. «Аль-Иттихад» почувствовал, что сделка может состояться, и готов додавить «горожан».

Кто, если не он

В настоящее время «Манчестер Сити» располагает ещё двумя вратарями. Вторым считается обладатель немецкого имени Штефан и испанской фамилии Ортега. Гражданину Германии 31 год. Он хорош в роли второго вратаря, но на первого номера звёздной команды откровенно не тянет. Вспомните последний финал Кубка Англии с участием двух клубов из Манчестера. Вроде старался Ортега, вроде выручал, а один гол всё же привёз. В итоге Кубок достался «Юнайтед». И это не единственный случай. Поэтому Ортегу можно рассматривать как фигуру временную, но никак постоянного стража ворот. Иначе, позиции «Сити» могут пошатнуться.

Скотту Карсону 38 лет, в сентябре стукнет 39. Несмотря на внушительный опыт и несколько матчей в сборной Англии, Скотт никогда не считался звёздным вратарём. А сейчас и подавно не может быть таковым. Он даже на второго не тянет. Поэтому рассчитывать на ветерана вряд ли стоит.

Американец Зак Штеффен, когда-то купленный у «Коламбус Крю» за 7 миллионов долларов (рекорд для вратарей МЛС ), получил вольную ещё в январе и теперь играет за «Колорадо Рэпидс». «Манчестер Сити» вообще не рассматривал Штеффена в роли основного вратаря. За четыре года — две игры в основе и две аренды. Рассматривать молодых вратарей из клубной академии вообще несерьёзно. И если «Манчестер Сити» продаст Эдерсона, то своими силами чемпионами Англии точно не обойтись.

Список кандидатов

Посмотрим, кто способен заменить Эдерсона, если тот всё же станет одноклубником Бензема и Канте. Первая кандидатура, как говорится, лежит на поверхности. Джанлуиджи Доннарумма. Итальянцы безобразно сыграли на чемпионате Европы, но на их вратаря это не распространяется. Джиджо сыграл безупречно. Есть ощущение, что в Париже Доннарумме надоело. Плюс «Пари Сен-Жермен» приобрёл Матвея Сафонова. Контракт Джиджо с парижанами в силе ещё два года. Стоит он правда немало, но денег вырученных от продажи Эдерсона должно хватить. К тому же итальянец моложе бразильца на шесть лет. И столь внушительной коллекции клубных наград у него нет. И Джиджо не то, что пойдёт в «Сити», а побежит.

Второй явный кандидат на замещение — давний знакомый Эдерсона. Когда-то бразилец сидел «под ним» — своим ровесником, и разогревал на разминках. Это было в «Бенфике». Хватит, ребусов, это Ян Облак. 31-летний словенец уже десять лет играет в «Атлетико» и, наверное, хотел бы сменить обстановку. Последний чемпионат Европы показал, что Ян в полном порядке. Правда, контракт Облака истекает только в 2028 году, поэтому мадридцы заломят за него немалую цену. Но не большую, чем «Пари Сен-Жермен» за Доннарумму. Почему словенец только второй в списке? Дело в возрасте. Джиджо может оказаться более долгоиграющим.

Менее вероятной видится покупка Мика Меньяна. Во-первых, «Милан» пока не горит расставаться с французом, даже за прописанную в контракте сумму отступных в 45 миллионов евро. Во вторых, Меньян весьма подвержен травмам. Поэтому, его кандидатуру Хосеп Гвардиола будет рассматривать в третью очередь. Если вообще будет.

Чемпионат Англии начинается 16 августа. К этому времени ситуация прояснится. Поборется ли Эдерсон за свой седьмой чемпионский титул или будет подбирать жилье в городе Джидда, где базируется «Аль-Иттихад»? И если он выберет второй путь, то кто приедет в Манчестер?