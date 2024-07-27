«Реал» близок к подписанию 16-летнего полузащитника «Ривер Плейта»

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вчера, 09:39

Полузащитник «Ривер Плейта» близок к переходу в «Реал».

По информации источника, вице-президент аргентинского клуба Игнасио Вильярроэль посетил Мадрид, чтобы обсудить трансфер. «Сливочные» уже заключили соглашение о зарплате с 16-летним хавбеком, теперь осталось договориться клубам.

Отмечается, что чемпионы Испании хотели бы, чтобы футболист остался в «Ривере», по крайней мере, до сезона 2025/26. Такой же подход «Реал» применял в отношении других молодых южноамериканских игроков.

На Мастантуоно также претендует «Манчестер Сити».