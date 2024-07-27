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«Реал» близок к подписанию 16-летнего полузащитника «Ривер Плейта»

вчера, 09:39

Полузащитник «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно близок к переходу в «Реал».

По информации источника, вице-президент аргентинского клуба Игнасио Вильярроэль посетил Мадрид, чтобы обсудить трансфер. «Сливочные» уже заключили соглашение о зарплате с 16-летним хавбеком, теперь осталось договориться клубам.

Отмечается, что чемпионы Испании хотели бы, чтобы футболист остался в «Ривере», по крайней мере, до сезона 2025/26. Такой же подход «Реал» применял в отношении других молодых южноамериканских игроков.

На Мастантуоно также претендует «Манчестер Сити».

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Все комментарии
DEIVID_587
DEIVID_587 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 00:15
Когда можешь спокойно потратить на перспективного игрока, который ничего из себя не представляет на взрослом уровне, столько сколько стоят состоявшиеся игроки, то почему бы и нет.
DEIVID_587
DEIVID_587
сегодня в 00:13
Пока очень сырой.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:35
Реал активен на трансферном рынке повезло им с Пересом тот любит футбол, это не как другие владельцы клубов главное прибыль от клуба, будь Реал в руках американца давно бы боролась за путевки лч, это респект Испанцам больше всех разбираются в футболе, чем Англичане
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:47
Отлично что Реал не перестаёт искать новые таланты, с заделом на будущее.
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