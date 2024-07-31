"ГраЦер” — "Зальцбург”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.08.2024)

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вчера, 10:10

"ГраЦер”

На данный момент "Краснорубашечники” располагаются на втором месте в турнирной таблице. Освежим в памяти результаты последней пары поединков сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Зальцбургом”. 20-го июля команда проиграла "Бешикташу” с разницей в четыре мяча (5:1).

26-го числа "ГраЦер” обыграл "Atus Velden” с результатом 3:2.

"Зальцбург”

"Красные быки” на данный момент располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Вспомним результаты последних двух матчей сыгранных с их участием. 20-го июля команда обыграла "Шеффилд Уэнсдей” с результатом 4:0.

26-го числа "Зальцбург” выиграл у "Дорнбирна” со счетом 6:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "ГраЦер” — 8.50

· Ничья — 5.50

· Победит "Зальцбург” — 1.33

· ТБ 3.5 — 2.27

· ТМ 3.5 — 1.64

Статистика

· "ГраЦер” получили четыре триумфа и одно поражение.

· У "Зальцбурга” за тот же период времени выиграли четыре раза и одну встречу закончили вничью.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "ГраЦера”.

Прогноз

"Красные быки” показывают неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Зальцбурга” с коэффициентом 1.33.