Неожиданный разгром в кубковом дерби. «Спартак» адаптировался к требованиям тренера быстрее «Динамо»

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вчера, 20:57

Станкович и Личка переборщили с перестановками.

Эксперименты на старте сезона – потерянное время игроков

А ещё это потерянное время для зрителей и фанатов команд, особенно живой аудитории. Люди пришли на стадион, чтобы увидеть звезд. Но наставники «Спартака» и «Динамо» так не хотели проигрывать в дерби, что оба пошли на не всегда логичные эксперименты. Осторожная, даже хитрая стратегия. Ведь не получится – кивай на перестановки, скидывай вес ответственности на резервистов. А победишь – рассказывай, что тактический гений.

Но есть одна большая проблема. Бывают выверенные до миллиметра эксперименты. Научный подход к футболу, когда тренер прекрасно знает, что делает. А бывают хаотичные перестановки, из-за которых «Спартак» впустую потратил прошлый сезон с тренером Абаскалем. Сегодня Станкович и Личка были именно такими наставниками. Не было смысла делать такое количество перестановок. «Динамо» испортило себе дебют дерби со «Спартаком».

«Бело-голубые» традиционно умеют хорошо стартовать в играх основной. А сегодня Гагнидзе и Окишору не хватило опыта, чтобы реализовать первые моменты. Семнадцатилетний плеймейкер хорошо открывался, но он похож на Захаряна также умением выбрать слишком сложное поспешное решение. Окишор выделялся, пока «Спартак» не переиграл Станковича. Именно своего тренера, хотя Деян сделал всё, чтобы усложнить команде жизнь.

Сербский наставник убрал с поля футболистов, с которыми могли показать цельный футбол с самого начала. Без них удалось наладить контроль мяча лишь во второй части первого тайма. Результатом стал случайный гол Угальде. Манфред хорошо рассчитал линию офсайда после удара напарника Зорина. Лещук – запасной голкипер «Динамо», отразил мяч перед собой, есть у него такая нехорошая привычка. Коста-риканский форвард «Спартака» не промахнулся.

Станковичу сказочно повезло, что сильные игроки, которых серб выпустил на поле, быстро подстроились и помогали молодым ребятам и резервистам. Но всё могло сложиться иначе, поэтому разгром — заслуга голевого чутья Угальде и техничных действий Медины. Результативную победу одержал не Станкович, а его футболисты. Впрочем, не стоит забывать о ещё одном авторе разгрома в дерби. Речь о главном тренере московского «Динамо».

Личка оставил в запасе Бителло и Нгамалё – помог «Спартаку»

«Динамо» заплатило за ошибки наставника. Тренер Личка знал, что у его команды 1 победа в 6 последних дерби со «Спартаком» до сегодняшнего дня. Ужасная статистика, её надо исправлять в Кубке. Наверняка знали, что соперник применит ротацию. Но Личке захотелось изменить состав дуэта центральных защитников – хавбек Кутицкий вышел на непривычной позиции, упростил задачу атакующей группе «Спартака». Но сильнее всего не хватало Бителло и Нгамалё.

Могли хотя бы Гладышева оставить справа. Ярослав неплохо смотрелся в предыдущем поединке против «Локомотива» – второй форвард бил по воротам и сделал голевую передачу. Сегодня сначала устал Тюкавин, а потом появились на поле футболисты, которые должны отдавать ему умные передачи. Конечно, «Спартак» воспользовался подарками наставника «Динамо». Во втором тайме правильные люди вышли на поле, но было поздно для дикого камбэка.

Личка поступил безответственно. У российских клубов нет еврокубков, чтобы устать. Любая команда, которая хочет выиграть РПЛ , должна уметь работать дважды в неделю. Ничего бы с Бителло, Нгамалё и Гладышевым не случилось, проведи они на поле больше минут в дерби. Окишору и Макарову могли дать побегать против других соперников в Кубке, или выпустить на замену. Чех сам говорил, что если молодой игрок не пашет на поле, то пусть идёт работать в магазине.

Сегодня на уровне любителей сработал тренерский штаб «Динамо». Личке не хватило харизмы, чтобы в прошлом сезоне зарядить «Динамо» на чемпионство. Также после победы над «Зенитом» в плей-офф Кубка страны не сумели отстоять ничью в ответном поединке. Потеряли исторический шанс на финал против «Балтики». Личка заслуживает не только комплиментов. Когда наставник неуважительно относится к поединку против «Спартака», то это всегда плохая стратегия.

«Спартак» получил больше свободы и это сразу помогает команде

Похвалим Станковича за одну характеристику, которая отличает его от Абаскаля. Деян не мешает футболистам самим принимать решения на поле. Серб был умным полузащитником, рос в эпоху Марадоны. Поэтому в тренерской работе не закипает, когда его футболисты рискуют. Сегодня у «Динамо» не получилось сыграть грамотным вторым номером, не хватило взаимопонимания и лидеров в разных линиях. А вот «Спартак» быстро адаптировался.

Похвалим Медину – удачно встретился в штрафной площади с Кутицким, которого не нужно было ставить в центр защиты. Хесус сам реализовал пенальти, не повторил ошибку Бонгонды из предыдущего поединка против «Химок». Хавбек «Спартака» Литвинов чаще играл в центре обороны, поэтому стал неплохой заменой для Чернова. У ворот Селихова не было большого количества моментов. К слову, Станкович уважил голкипера капитанской повязкой.

Из таких мелочей складывается доверие между командой и тренером. А Личка сегодня не заслужил уважения основных игроков «Динамо». На подрастающее молодое поколение нужно смотреть в матчах юношеских составов. Основная команда не должна проигрывать такое количество дерби против «Спартака». Вопрос принципа и психологии успеха. Особенно с учетом того, что сейчас в истории «красно-белых» далеко не лучшие времена в истории.

Но непонятный состав «Динамо» без четких тренерских инструкций оказался слишком легкой добычей даже для смешанного состава «Спартака». У «Динамо» нужно заменить семь человек состава Лички, чтобы получить оптимальную основу. У наглого Станковича шесть таких позиций. И ещё раз хвалим футболистов «красно-белых» за самостоятельность. Великолепная реакция на эксперименты тренера. Справились без Барко, Умярова и Зобнина.