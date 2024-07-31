ЦСКА ближе к краху, чем к чемпионству. «Армейцы» – самый странный гранд старта сезона

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вчера, 14:49

Футбол понятный, а перспективы туманные.

Николич не стал ломать настройки Федотова

У ЦСКА мало глобальных перемен в тактике по сравнению с прошлым сезоном. Остался плеймейкер Обляков, который играет в центральной зоне, но активно врывается в атаку. Снова три центральных защитника. После выздоровления Дивеева получили оптимальное сочетание. Игорь играет с агрессивным бразильцем Рошей и его техничным соотечественником Мойзесом. Хорошее трио.

Хватает вопросов к работе без мяча в обороне на флангах. Инсайды ближе к центру, а Гайич и Келвен не всегда успевали весной вернуться и помочь Акинфееву. Но сейчас слева Круговой из «Зенита», стартовал неплохо. А справа будут драться за место в основе упомянутые выше серб и бразилец. Также нет стратегических изменений в атаке, хотя без Заболотного и Чалова новая линия.

Файзуллаев ведь играл на Олимпиаде. Аббосбек присоединиться к основе, но его и Дивеева ещё могут позвать в топ-5. Пока новые люди в основе дублируют схемы при Федотове. Жемалетдинов работает как раньше Чалов, а хорват Бистрович уходит налево, как раньше Обляков. Мусаев, как великан Заболотный, смещается в глубину и отвлекает внимание на себя.

Но этому ЦСКА мешает отсутствие цели – Лиги чемпионов. Можно вспоминать бородатые шутки о серии Акинфеева без «сухарей» и о неудачах команды. Но фанаты знали, что осенью «армейцы» играют с «Реалом» и «Манчестер Сити». Футболистов это воодушевляло. Без мотивации, которую дарили европейские сезоны, им стало сложнее. И хотя Николич не сломал ЦСКА Федотова, есть проблема…

Понятный ЦСКА приземлился ниже «Спартака»

«Красно-белые» в прошлом сезоне уволили тренера Абаскаля и сумели подняться на пятую строчку в РПЛ . Но это плохой результат, ведь «Спартак» не был кандидатом в чемпионы, как и ЦСКА . «Армейцы» отстали от «Зенита» на 9 пунктов. Вроде не критично, но Семак вряд ли допустит 13 осечек в РПЛ в нынешнем сезоне. Так что Федотов упустил исторический шанс на борьбу в стиле «Краснодара».

ЦСКА финишировал ниже «Спартака», что привело к отставке Федотова. Тренер ушел, ему нашли замену с опытом в РПЛ . Серб Николич работал с «Локомотивом». Но не был с этой командой чемпионом. ЦСКА в первом туре сыграл вничью с «Ростовом» 0:0. Если останутся в категории «крепкие середняки» по игре, то прорыв не светит. «Армейцам» мало просто навести порядок в многострадальной обороне.

Возможно, теперь нападение станет слабым звеном ЦСКА в сложных играх. Народу пока много, но не умеют работать как лидеры в стиле Лава и Думбия. Даже когда у Облякова много классных последних передач, то их часто некому замкнуть. Мусаев точно не форвард элитного уровня. Чилиец Давила не нашел идеальную позицию в тройке атаки ЦСКА . Аргентинец Гайч – символ неудачи селекционеров.

Вдруг тяжелый нападающий заиграет полезно и результативно? Чудеса в футболе случаются, но скорее будут развивать таланты Мусаева. В атаке ЦСКА люди с именами всемирно известных массовых убийц, Адольфо и Тамерлан. Но соперники испугаются, только если новичок Койта снабдит передачами, а инсайд Файзуллаев не покинет клуб. Но подписание Жемалетдинова – намек на расставание с узбеком.

Похвально желание ЦСКА собрать команду, где остается подстраховка во всех линиях. Но даже в центре обороны им не хватает глубины. Роша всегда может поймать дисквалификацию. У Дивеева много травм. Набабкин покинул ЦСКА . Агапов и Лукин скорее подходят для кубковых поединков. Мойзес, хотя хорош в основной тройке, изначально левый латераль. У него бывают ошибки в центре защиты.

Тренеру сложно сохранить мотивацию коллектива

У ЦСКА всё понятно, и это плохо. Команда, где много налаженных связей и грамотный тренер. Но нет глубины финансового и кадрового запаса, чтобы метить в чемпионы. А без прорыва вслед за Чаловым потянутся в аэропорты другие футболисты. Роша и Мойзес хоть завтра найдут интересные клубы в теплой Турции с еврокубками, зачем им холодная Москва? Молодой Келвен не хочет оставаться надолго.

Дело не только в тех, кого логично заменить более сильными исполнителями – серба Зделара, чилийца Мендеса и аргентинца Гайча. Проблема также в мотивации Облякова и других ценных игроков. Замена тренера — временная мера, медовый месяц Николича скоро завершится. Они в состоянии обыграть нынешний «Краснодар» вечером в Кубке страны, но это не значит переход ЦСКА к старым амбициям.

В этом и загвоздка. Сможет ли тренер Николич разгадать тайну в глазах собственных футболистов? Что ими движет? С Акинфеевым всё понятно. Не хотел завершать карьеру на шестом месте в РПЛ . Но решение Чалова уехать куда более актуальный символ. Без травм Дивеев сейчас бы играл за «Болонью», готовился к ЛЧ . Бистрович может запросить аренду в топ-5, если агенты подыщут для него крутой вариант.

В ЦСКА восемь человек из первой команды с контрактами до следующего лета. Чалов уйдет за деньги, а другие бесплатно? А селекция усложнилась. Взяли нападающего Секу Койта, у которого были проблемы со стабильностью. «Армейцы» мечтают вернуться в прошлое, где являлись кандидатами в чемпионы и победителями Кубка. Пока нет веских предпосылок для титула в РПЛ , зато есть живой футбол.