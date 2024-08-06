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Овчинников: «С детства хотел играть в московском „Динамо“»

вчера, 18:52

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал, что у него не было желания выступать за европейский топ-клуб.

Я, например, с детства хотел играть в московском «Динамо», мне никаких «Реалов» не надо было. Ну зачем это мне? Я же русский. Мы же любим своего ребенка не за то, что он хороший, а за то, что свой. С футбольными командами то же самое.

Футболист является воспитанником «Динамо». Он также выступал за «Локомотив», «Бенфику» и «Порту».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:53
Зато поиграл и в Европе.
adekvat
adekvat
вчера в 22:34
А тренером где мечтал быть?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:21
Очевидные всем слова и мысли.
5uiСаprаlувr0t
5uiСаprаlувr0t
вчера в 21:37
Как бы всё логично.
Capral
Capral
вчера в 19:40
А я с юношеских лет болел за московское футбольное Динамо, а сейчас нет.
Овчинников- человек не очень воспитанный, после того, как обещал журналисту дать в лоб. Это- типичное жлобство, надо же иметь элементарную культуру общения. А то, что не хотел уезжать никуда, ну- это не патриотизм и не героизм, а его личное дело, хотя, многие мечтают попробовать себя за границей и не видят в этом ничего плохого. Вобщем то, пустое интервью, на мой взгляд.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:20, ред.
Может он на Ладе Калине по московским асфальтам рассекает??
nrxqna96w8u6
nrxqna96w8u6
вчера в 19:14
Серёга это ещё старая школа, тогда ещё присутствовал патриотизм, а не деньги
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