Овчинников: «С детства хотел играть в московском „Динамо“»

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал, что у него не было желания выступать за европейский топ-клуб.
Я, например, с детства хотел играть в московском «Динамо», мне никаких «Реалов» не надо было. Ну зачем это мне? Я же русский. Мы же любим своего ребенка не за то, что он хороший, а за то, что свой. С футбольными командами то же самое.
Футболист является воспитанником «Динамо». Он также выступал за «Локомотив», «Бенфику» и «Порту».
Овчинников- человек не очень воспитанный, после того, как обещал журналисту дать в лоб. Это- типичное жлобство, надо же иметь элементарную культуру общения. А то, что не хотел уезжать никуда, ну- это не патриотизм и не героизм, а его личное дело, хотя, многие мечтают попробовать себя за границей и не видят в этом ничего плохого. Вобщем то, пустое интервью, на мой взгляд.
Овчинников- человек не очень воспитанный, после того, как обещал журналисту дать в лоб. Это- типичное жлобство, надо же иметь элементарную культуру общения. А то, что не хотел уезжать никуда, ну- это не патриотизм и не героизм, а его личное дело, хотя, многие мечтают попробовать себя за границей и не видят в этом ничего плохого. Вобщем то, пустое интервью, на мой взгляд.