Овчинников: «С детства хотел играть в московском „Динамо“»

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вчера, 18:52

Бывший вратарь сборной России рассказал, что у него не было желания выступать за европейский топ-клуб.

Я, например, с детства хотел играть в московском «Динамо», мне никаких «Реалов» не надо было. Ну зачем это мне? Я же русский. Мы же любим своего ребенка не за то, что он хороший, а за то, что свой. С футбольными командами то же самое.

Футболист является воспитанником «Динамо». Он также выступал за «Локомотив», «Бенфику» и «Порту».