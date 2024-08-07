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Жирков ответил на вопрос о желании работать в «Зените»

вчера, 18:13

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков дал комментарий касательно желания работать в «Зените».

Хотел бы я в штаб Семака в «Зените»? Там много поигравших — тот же Анюков. У Семака в штабе людей больше, чем футболистов в команде. (Улыбается.) Мне там делать нечего, наверное. Но если меня позовут в его штаб, конечно, я готов.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:49
Как говорится, он бы съел, да кто ж ему даст.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:55
У Газпрома денег навалом . Да и лавку если надо увеличат ☝️😜
5uiСаprаlувr0t
5uiСаprаlувr0t
вчера в 19:47
Все мечтают присосаться к газпрому.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:19
Жирков был просто хорошим футболистом.
В качестве тренера он не может полезным футболу.
Посмотрев на него не скажешь, что уровень развития высокий.
Именно высокий уровень развития должен быть у тренера.
sihafazatron
sihafazatron ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:18
и тренер по "сидению на лавки" для кого-то))
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:16
По три! Каждому. По физподготовке у каждого игрока свой, по тактике, по технике. еще некоторые могут попросить тренера по плаванию или по бегу)))
gpssv7ssjv7z
gpssv7ssjv7z
вчера в 18:49
Жиркову в Зените точно места не найдется.
drug01
drug01
вчера в 18:43
Надо занимать очередь!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:37
"У Семака в штабе людей больше, чем футболистов в команде."
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Каждому игроку отдельный тренер)))
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