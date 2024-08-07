Жирков ответил на вопрос о желании работать в «Зените»

Экс-игрок сборной России дал комментарий касательно желания работать в «Зените».

Хотел бы я в штаб Семака в «Зените»? Там много поигравших — тот же Анюков. У Семака в штабе людей больше, чем футболистов в команде. (Улыбается.) Мне там делать нечего, наверное. Но если меня позовут в его штаб, конечно, я готов.