Жирков ответил на вопрос о желании работать в «Зените»

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков дал комментарий касательно желания работать в «Зените».
Хотел бы я в штаб Семака в «Зените»? Там много поигравших — тот же Анюков. У Семака в штабе людей больше, чем футболистов в команде. (Улыбается.) Мне там делать нечего, наверное. Но если меня позовут в его штаб, конечно, я готов.
В качестве тренера он не может полезным футболу.
Посмотрев на него не скажешь, что уровень развития высокий.
Именно высокий уровень развития должен быть у тренера.
В качестве тренера он не может полезным футболу.
Посмотрев на него не скажешь, что уровень развития высокий.
Именно высокий уровень развития должен быть у тренера.
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Каждому игроку отдельный тренер)))
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Каждому игроку отдельный тренер)))