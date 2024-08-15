У «Барселоны» мизерные шансы на чемпионство. «Реал» с Мбаппе хотят сокрушить всех в Ла Лиге

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сегодня, 11:49

Чемпионат Испании стартует уже сегодня.

Сложно не защитить титул с составом «Реала»

Даже если Анчелотти снова потеряет парочку основных футболистов, как было с Куртуа и Алабой, то у него есть неплохой резерв. В поединке против «Аталанты» футболисты «Реала» не сразу нащупали свою игру. Но когда разбегались, то сказался статус. Фаворит финала Суперкубка УЕФА остаётся главным в Ла Лиге. Хотя испанский чемпионат не такой предсказуемый, как английский – за пять лет три разных чемпиона, причём никто не выигрывал дважды подряд, Анчелотти хочет защитить титул. Известные алгоритмы отправляют «Реал» на первое место с вероятностью 86.8 %.

У «Мадрида» будут осечки. Но они не помешали взять три чемпионства за пять лет. Без Крооса перестроят центр поля. Рюдигер даже в идеальной форме всегда готов пропустить соперника на ударную позицию. Но есть Куртуа, который соскучился по сейвам. Также у «Реала» хорошая атака. Всегда можно использовать различные варианты с юными Гюлером и Эндриком. Можно поставить Вальверде на правый фланг атаки. А главное, что у Анчелотти теперь есть не только Винисиус, которому предложили 1 миллиард евро, но и новый ураган для Испании – Мбаппе.

Мбаппе рассчитывает завоевать трофей Пичичи

Мечта Килиана – «Золотой мяч», изначально французский приз в мире большого футбола. Значит, надо доминировать в Ла Лиге, чтобы с хорошим настроением штурмовать плей-офф Лиги чемпионов весной. Мбаппе выиграл европейский кубок в первом поединке в «Реале» и даже забил гол, но хочется выделить несколько моментов. Во-первых, французу по-прежнему неуютно в центре атаки, а Винисиус никуда с левого фланга не уйдёт, это его место. Во-вторых, Беллингем займёт более низкую позицию, но атака в его природе. Мбаппе придётся делиться моментами с напарниками.

Но когда Килиан споётся с Винисиусом, Вальверде, Родриго и Беллингемом, то у «Реала» будет феноменальная атака. А кто в защите? Испанские команды прекрасно знают «Мадрид». Понимают, что не всегда команда Анчелотти может играть первым номером. Мбаппе никто не гарантирует лёгкую прогулку в Примере с голами. Довбик в «Жироне» и Сёрлот в «Вильярреале» накидали соперникам мячей в прошлом сезоне. Но теперь рассчитывает вернуться на пик формы старина Левандовски. И Перес будет несказанно рад, если Мбаппе станет лучшим снайпером Ла Лиги.

«Барселона» сделала ставку на молодых футболистов

Флику и Симеоне психологически проще. Никто не осудит их за финиш ниже первого места. Это Анчелотти получит на орехи, если не использует стартовые возможности. Тренеры «Барселоны» и «Атлетико» выигрывали еврокубки и национальные лиги. Флик чемпион мира как ассистент Лёва. У немца есть пунктик о физической подготовке. Даже защитник Кристенсен пашет сейчас в тренажёрном зале, как форвард Левандовски. «Барселона» может в итоге впечатлить всех физической подготовкой, которая не всегда работает на «Реал», где ставят на выносливость и умение ускоряться в контратаках.

У «Барселоны» полно талантливых ребят – Кубарси в центре обороны, Кунде справа, Педри и Гави в середине поля, Ямаль и Ольмо в атаке. Левандовски и Гюндоган на правах ветеранов, ведь остался лишь один из победителей Лиги чемпионов 2015-го – вратарь тер Штеген. Новая «Барселона» с более опытным тренером, чем Хави – интересный проект. Жаль лишь, что не хватило денег на Уильямса. Вингер мог органично вписаться. Зато посмотрим на Ольмо, если травмы не помешают. Вопрос здоровья в центре внимания. Также важно, чтобы молодые слышали подсказки Левандовски и Гюндогана.

У «Атлетико» собирается изумительная новая основа

Симеоне добавил троих футболистов, которые должны играть с первых минут. Пришёл чемпиона мира Альварес, поможет Гризманну и ещё одному новичку Сёрлоту. Норвежский гигант стал вторым выбором после Довбика, который уехал в Серию А и сыграет за «Рому». Артём перспективнее, чем Александер, но «Атлетико» умеет выжать максимум из центрального форварда. Мората не подходит по характеру, слишком мягкий. Сёрлот охотнее идёт в борьбе. Новички «Атлетико» подходят команде по стилю. Альварес может стать ключевой фигурой, у него есть задатки для игры в манере Гризманна.

В обороне появился чемпион Европы Ле Норман, постарается оградить Облака от лишней работы. Голкипер с огромной зарплатой отказался от приглашений в АПЛ . В «Атлетико» могут не переживать, во многих линиях остались вожаки. Если получится уладить сделку с Галлахером из «Челси», то даже в центре поля будет усиление. Конор подвижный молодой полузащитник с широким функционалом. Умеет бороться за мяч и создавать голы. Симеоне много лет пробовал сделать «Атлетико» атакующей командой. Если в этот раз получится, то подсунут «Барселоне» и «Реалу» крайне неприятный сюрприз.

Клуб Захаряна будет бороться за место в Лиге чемпионов

Суперкомпьютер ставит на четвёртое место «Жирону», но это спорный прогноз. Надо учитывать потери ключевых игроков – диспетчер Видаль в «Байере», а снайпер Довбик в «Роме». Также эффект второго сезона вместе с нагрузками в Лиге чемпионов могут навредить команде Мичела в чемпионате. Ла Лига прекрасна тем, что там даже у откровенных середняков высокая культура футбола. «Реал Сосьедад» с Захаряном точно будут бороться за четвёртое место в таблице, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. У басков есть патриоты клуба, Субименди отказывается переходить в «Ливерпуль». В заявке также другие чемпионы Европы – Ойарсабаль и Мерино.

Кроме «Реал Сосьедада» и «Жироны», интересно оценить «Атлетик» и «Вильярреал». Клуб из Бильбао сохранил Уильямса и нашёл в «Браге» ещё одного темнокожего баска Альваро Джало. Непросто усилить состав, за который могут играть только люди, связанные со страной Басков. Но обладатели Кубка Короля не робкого десятка. «Вильярреал» тоже неплох, хотя не забывайте о двух клубах из Севильи. «Бетис» и «Севилья» сильнее, чем хотелось бы главным фаворитам сезона. Попробуют совершить рывок в стиле «Жироны». Также многие в Испании верят в Рубена Бараху. Тренер «Валенсии» мечтает включиться в борьбу за высокие места вопреки обстоятельствам.