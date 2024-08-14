Суперкомпьютер предсказал результаты АПЛ 2024/25. Фанатам МЮ прогноз не понравится

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сегодня, 19:10

Представили итоговую таблицу.

Есть фаворит, но с оговоркой

Знать будущего победителя АПЛ невозможно по определению. Даже когда ставите на «Манчестер Сити», то делаете это с определенной вероятностью. Зато у компании «Opta» есть большие вычислительные мощности, поэтому они симулируют матчи сезона, полагаясь на статистику. И получают всегда любопытные результаты. Испания, разумеется, не была первой в рейтинге на Евро-2024. Но команда находилась среди возможных финалистов с определенным процентом на успех в каждой стадии. С АПЛ всё аналогично и привычно. Вот так выглядит прогноз машины, итоговая таблица будущего сезона:

Рисунок 1

Пора сделать выводы из полученных результатов, полагаясь также на чутье и объективные данные о фаворитах и аутсайдерах гонки. Ведь в прогнозе немало любопытных зацепок для обсуждения накануне возвращения главной клубной национальной лиги мира:

- С вероятностью 82.2 % АПЛ станет «фермерской лигой», ведь именно так называют чемпионат Франции с вечным чемпионом ПСЖ . «Манчестер Сити» может выиграть пятый титул подряд и седьмой кубок за восемь лет. Это если в результате разбирательств в делах о махинациях команду не отправят в Чемпионшип.

- Алгоритмы ставят на попадание «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» в Лигу чемпионов через год. А вот за четвёртую строчку будет драка, ведь у трёх клубов шансы в 11-19 процентов именно на эту позицию. Компьютер не делает рисковых ставок, вроде попытки отправить «Вест Хэм» в прорыв после трансферов.

- Призовые в АПЛ зависят от места в таблице. Намного выгоднее быть пятым, чем десятым. Поэтому даже у клубов вроде «Кристал Пэлас» и «Эвертона» есть мотивация оказаться в роли успешного выскочки. Понятно, что огромные бюджеты влияют на силу состава, но тренерское мастерство тоже никто не отменял.

У «Арсенала» низкие шансы

Понятно «логика» алгоритма. Хотя инженеры активно высмеивают прогнозы о появлении настоящего искусственного интеллекта, современные системы далеко пошли. Не стоит путать ИА с врунишкой-поисковиком, который может нарисовать человека с шестью пальцами. Но даже исследовали больших компаний признают, что для решения определённых задач новые алгоритмы полезны. Например, могут анализировать снимки в медицине, чтобы ловить опасные болезни на начальной стадии.

А пока алгоритмы остужают пыл фанатов «Арсенала». Суперкомпьютер дает Артете всего 12.2 % на первое место. Хорошая для них новость – у остальных команд шансы на титул или ниже 0.5 %, или 5.1 %, как у «Ливерпуля» с новым тренером Слотом. Плохая новость для «Арсенала» – компьютер высчитал, что у «Манчестер Сити» появились шансы сыграть в новом сезоне стабильнее, чем после первой победы в Лиге чемпионов. Гвардиола может проводить последний сезон, и это тоже мотивация.

У «Арсенала» всё хорошо, кроме имени конкурента. «Манчестер Сити» оторвался после серии умных подписаний за огромные деньги. А вот «канониры» до сих пор без центрального нападающего. У Артеты оригинальные методы подготовки, но вряд ли щипачи и купленный тренером пёс Вин на базе клуба увеличат шансы обойти «горожан» во время изнуряющего марафона. Будет новая Лига чемпионов, там 8 матчей на начальном этапе. «Арсенал» выложится, но это пока Давид против Голиафа.

МЮ отвели шестую строчку

«Челси» отправили на четвёртое место – суперкомпьютер любит итальянскую кухню Марески. А вот команду тен Хага зафиксировали на шестой строчке. В реальной таблице прошлого сезона «красные дьяволы» заняли восьмое место. Но после всех расходов и подписаний видных футболистов от тренера ждут прорыва. В Суперкубке Англии проиграли по пенальти, но по ходу матча были моменты у ворот «Манчестер Сити».

Проблема не в отсутствии талантов или атак. Беда МЮ , «Челси» или «Тоттенхэма» – объективно слабее «горожан», даже если выдают классный отрезок. Честно говоря, непонятно, почему шансы «Челси» на попадание в первую четвёрку оцениваются в 31.6 %, а шансы «Манчестер Юнайтед» всего 18.9 процентов. Но прогноз – мотивация для команды тен Хага. Пока фанаты рассказывали о борьбе за первое место, воодушевившись первыми трансферами, бездушный алгоритм больше верит в «Ньюкасл» в первой четверке.

Рисунок 2

Будут ошибки внизу таблицы

Эксперты по АПЛ спорят о прогнозе на вылет. Сейчас преждевременно заявлять, что «Саутгемптон» точно покинет АПЛ . «Ипсвичу» и «Лестеру», понятно, будет сложно, но есть целая группа средних команд. Также всегда появляются коллективы, которые выступают сильно ниже базовых возможностей. Из АПЛ вылетали приличные клубы, поэтому рано хоронят конкретную тройку. С другой стороны, у «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптона» шансы на крах точно немножко ниже.

Рисунок 3

А на десерт сравним прогноз компьютера перед началом прошлого сезона АПЛ и реальную таблицу лиги весной. Оказывается, удалось правильно предсказать позиции 7 клубов. Первую тройку угадать было легко, но не ставили на «Астон Виллу» в первой четвёрке. МЮ подвёл алгоритмы, ставили клуб на четвёртое место. Сильнее всего недооценили «Борнмут», команда оказалась выше на шесть позиций. А переоценили «Брентфорд». Зато угадали два вылетевших клуба из трех.

Рисунок 4