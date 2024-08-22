«Молодые футболисты – бесхарактерные до ужаса». Широков учит жизни подрастающее поколение

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сегодня, 11:50

Крутая тема для дискуссии.

Бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Роман Широков уверен, что Глушенкову стоит сыграть против «красно-белых» на выходных после операции на руке:

Я застал времена, когда это за травму не считали. Впрочем, играл тогда, когда футболист младше 25 лет в массажную комнату не подходил. А сейчас в 18 лет уже идут – мы устали. Порой смотришь на молодых – бесхарактерные все до ужаса, за редчайшим исключением. Но с таким апломбом, что самые великие. Дети нулевых. 30 лет нам вдалбливали, что всё само придет, доставка всё доставит, работать над собой не надо, все вокруг козлы, кроме тебя. Не хотите поработать над собой, а не ждать, пока все принесут на блюдечке с голубой каемочкой? Нет, не хотят – потому что тренер плохой, а гендиректор вообще нехороший человек.

Широков описал футболистов своего поколения

В психологии это называется «проекция». Механизм приписывания собственных черт другим. Если Роман считает, что игроки поколений Мостового, Аленичева, Карпина, Евсеева, Игнашевича, Аршавина, Акинфеева и Дзагоева – рожденные в 20 веке, не думали, что «вокруг козлы, кроме них», то у Широкова проблемы с памятью. Тюкавин вполовину не такой наглый, как был Александр Кержаков. Юный Аршавин был высокомернее Глушенкова, хотя Максиму тоже важно быть скромнее. Один из хавбеков «Зенита» избил ногами старика. Широков бил судью в любительской игре. «Мы великие» это про 90% легенд РПЛ . Голкипер Сафонов непростой, но молодой Акинфеев был дерзким. Из ветеранов не получаются вдумчивые тренеры, почти все как Мостовой. Широков насмешил заявлением, будто футболисты его поколения не считали себя королями жизни. Москва и Санкт-Петербург в их молодости были беднее. Как только у игроков появились первые миллионы рублей – следовали «из грязи в князи». Дзюба называл Эмери «тренеришкой». Многие были с апломбом – излишней самоуверенностью в поведении.

Бесхарактерность на поле – черта коллег Романа

Сколько было поражений в еврокубках от команд, которые на голову слабее? У Широкова есть матч против скромного португальского клуба «Насьональ». Команда, которую игроки «Зенита» Мейра, Ломбертс, Широков, Зырянов, Денисов и Текке могли содержать в складчину, победила 4:3. Во втором поединке была ничья 1:1. Хватало победы с разницей в два мяча для прохода дальше. Бесхарактерный «Зенит» видели десятки раз. А это самый рейтинговый клуб РПЛ в списках УЕФА . Про «Спартак» и ЦСКА , про «Рубин» и «Локомотив» можно не начинать. Все проигрывали в еврокубках слабым клубам. Сборная России, пропускавшая крупные турниры, часто бывала бесхарактерной. Например, в Мариборе. Отсутствие стараний и воли к победе сочеталось с недооценкой соперников. Молодые футболисты, не исключаем, ниже классом. Но реже свысока смотрят на соперников. Поэтому в РПЛ конкурентные поединки и больше голов. Уровень футбола упал, но и наглости чуть меньше.

Комфорт точно не мешает спортсмену развиваться

Российские легенды спорта тренируются за границей, где давно доставки, всё на блюдечке с голубой каемочкой. Комфорт не мешает ни хоккеисту, ни боксеру, ни баскетболисту, ни футболисту. Месси и Роналду миллиардеры. Тезис Широкова, что доступность сервисов ухудшает качество футбола, не работает. И в бедности, и в богатстве талантливый футболист себя покажет. Многие игроки обеспечены со школы. У Ямаля зарплата 1.7 млн евро, не считая рекламных доходов. Но испанец старался на Евро-2024 и будет рвать когти за «Барселону». Он «бесхарактерный» по мнению Широкова? Ямаль на улице в драку не полезет, это привычки поколения его хулиганистого отца. Но отказ от бессмысленной жестокости не делает мужчину слабее. А доставка еды не мешает стать легендарным атлетом.

Игра с травмами – вредная традиция в футболе

Месси загоняли, выпуская играть на уколах. Беллингем терпит боль вместо операции на плече. Руке Глушенкова нужен отдых. Если врачи разрешат сыграть с защитой, то можно. Но если нет, то Максим должен сидеть на трибуне в матче «Зенита» и «Спартака». Нет смысла рисковать потерять нападающего на месяцы после повторной травмы руки. Широков пропагандирует самый глупый спортивный подход. Многие футболисты играют через боль. Но с травмой после запрета врача нельзя рваться на поле. Широков сам не играл, когда медики запрещали. А теперь выдумал мир, где Дзагоев бегал с травмами. Или Акинфееву не давали много месяцев на восстановление после операций. Это неправда. Живые люди уязвимые, дать выздороветь – закон футбола, а не признак слабохарактерности.

Слабые менеджеры – якорь российского футбола

Гендиректора и спортивные менеджеры часто бывали слабыми звеньями в российском футболе. Могут быть нехорошими людьми. Как минимум невоспитанными, что на днях показал директор «Оренбурга». Широков тоже не всегда умел общаться с людьми без матов. Роман говорит о себе, когда жалуется на футболистов, критикующих директоров и тренеров. Стал менеджером. Широков работает в «Сатурне», выступающем во Второй лиге. Старшее поколение часто считает слабаками молодых. Так было ещё с Клафом. Брайан не понравился папе будущей жены, ведь дочь привела «лентяя футболиста». А сам тренер считал мягким Кина. Позже ирландец Рой косо смотрел на прически Роналду. Но Криштиану стал легендой из легенд, а Кин был просто неплохим жестким футболистом из основы МЮ . Но без великого менеджера Фергюсона миллиардные расходы не помогают «красным дьяволам» восстановить былой статус. В российском футболе менеджеры уровня Широкова — проблема. Если молодым не нравится класс российских наставников, директоров и агентов, то они правы. Управленцам не хватает мастерства.

Молодые копируют повадки поколения Широкова

Соболев — новый Дзюба, только на камеру болтает реже. Конфликты Глушенкова с Карпиным мало чем отличаются от конфликтов Денисова с Хиддинком. У кого научились бесхарактерности в совокупности с наглостью? У коллег Широкова. Но у молодых есть плюсы. Тренеры подтвердят, что в РПЛ намного меньше алкоголиков, чем было в молодости Романа. А вот ноги боязни настоящей конкуренции растут из времен, когда РПЛ залили нефтяными и газовыми деньгами. Никто не зарабатывал, все тратили. Широков не отработал зарплату футболиста. Вот и новые звезды требуют дикие оклады, как Денисов после подписания Халка в «Зенит». И не готовы объяснить, зачем их содержать за государственные деньги? Карпин правильно сказал – надо ехать туда, где придется доказывать всё игрой. Но многие боятся, как боялись Игнашевич, Широков и Денисов, ни дня не игравшие в топ-5. А молодые это яблоко от яблони.